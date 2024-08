I testi migliori di Lil Peep, tradotti

Ieri notte Lil Peep è morto per un’overdose. Prima di andarsene, ha postato su Instagram una foto in cui, praticamente, mandava affanculo la vita. Aveva solo 21 anni. Quando ascolti un rapper, a volte, pensi che quelle che stai sentendo siano solo parole, solo stile, solo aderenza a un modello—è così comune sminuire un artista accusandolo di cantare di cose che non ha mai vissuto veramente che è quasi normale creare un distacco tra testo e realtà. Nel caso di Lil Peep, invece, era tutto vero.

La sua scrittura era quasi ingenua nel modo in cui sembrava semplificare la depressione, e si trovava spesso sull’orlo del cliché. Ma i fatti hanno dimostrato che, nei suoi testi, Lil Peep dipingeva un’immagine di sé brutalmente vicina alla realtà. Quella di un ragazzino dal cuore spezzato troppe volte—o forse solo una, ma in un modo che gli sembrava troppo grave perché potesse pensare di poterlo rimettere assieme. Quella di un sognatore morboso, orgoglioso di tutto quello che era riuscito a ottenere prima ancora di poter bere legalmente. Quella di un edonista maledetto che tenta di dimenticare una persona scopando, impasticcandosi, tirando di coca, fumando, spendendo.



Ho tradotto alcuni dei suoi testi in italiano, così da ricordarlo solo tramite le sue parole—distaccate da musica, voce, ripetizioni, stile, da ogni cosa. Così che restino solo poche pagine del diario di un ragazzo scomparso troppo presto: “Finché continuo a cantare non potrò morire“, diceva. E continuerà a cantare, Peep, nelle sue tracce e nel cuore di tutti quelli che lo hanno amato.

Polvere d’angelo / “Angeldust”

Quando ci sarò in mezzo, mi prenderò il mio tempo.

Entro stanotte, prenderò una decisione.

No, finché continuo a cantare non potrò morire.

Potrei vivere per sempre, anche oltre ‘sto microfono.

‘Sti occhi hanno visto le cose più strane.

Nessuno si è accorto delle mie ali d’angelo mentre passavo.

Mi faccio perché la mia vita non conta un cazzo per me.

Chiedimi perché, potrei cantarti una sinfonia.

—Da Live Forever, dicembre 2015.

Darti la luna / “Give U The Moon”

Baby, potei darti la luna.

Lui non può fare quello che faccio io, e lo sai.

Sì, è vero.

Penso che morirò presto.

Potremmo morire nella mia stanza,

Io e te.

Ti terrò nei miei pensieri

Passando di fronte a casa tua.

Dì addio al bravo ragazzo,

Sto sprecando il mio tempo

A darti ‘ste rime,

Devi darmi una chance

E non sono in trip, sono fatto,

Nel baule di ‘sta Benz

È dove stanno le mie donne,

Dove le mie donne moriranno.

Non ho amici

E non vi ascolto,

Sono pronto a cadere

E all’inverno, e a ogni cosa.

Quando l’estate arriverà

Avrò abbastanza soldi da potermene andare,

Potrei comprare un furgone

E cazzo, prenderlo e partire.

Sto provando a comprarmi un po’ di fortuna.

Non sei morto? Hai avuto fortuna.

Non sto provando a scopare.

Vedo la luna e scappo, cazzo.

—Da Live Forever, dicembre 2015.

È così che vedo le cose / “The Way I See Things”

L’anno prossimo potrei non esserci più, me lo sento.

E allora facciamoci una risata prima che me ne vada.

È da un po’ che sogno ‘sta merda,

E ora mi fa sentire in alto.

Lei non mi ama ma sta cantando il mio pezzo.

Oh no, non fa poi così male.

Ho un coltello nella schiena e un proiettile in testa.

Sono malato di mente,

Cammino verso casa da solo e vedo facce nella pioggia.

Dov’è finito tutto il tempo che è passato?

L’ho passato a fumare, a nascondermi dalla polizia.

Dove sono finite tutte le strisce?

Ora sono così fatto che scopo a occhi chiusi.

Lei non scopa più con me, ma continua a pensarmi.

Vieni a scoparmi di mattina, con le tende tirate.

Posso farti vedere tutto quello che ho imparato

Mentre eri lontana da me.



Scappi da me, ma io non mi arrenderò.

È così che vivo,

È così che vedo le cose.

Portatemela via, ma io non mi arrenderò.

È così che vivo,

È così che vedo le cose.

—Da Lil Peep Part One, dicembre 2015.

Lasciami sanguinare / “Let Me Bleed”

Lasciami sanguinare, guardami morire.

Ho i denti d’oro, i suoi occhi verdi sono pieni di luce.

Lei è la mia fantasia, esce solo di notte.

Non sa chi sono, quello che ho dentro.

Fammi fumare, fammi prendere qualcosa e ti lascerò provare il mio dolore

Ho dovuto farmi un nome, ho dovuto spaccarmi la spina dorsale.

Sto arrivando, sto solo cercando di farmi male.

Le troie mi scopano lo stesso, non importa dove.

Voglio solo morire accanto a mia mamma,

Dirle che le voglio bene mentre mio fratello piange.

Non ho tempo per fare compromessi.

Troia, ho bisogno di ogni cosa, sarà tutto mio.



—Da California Girls EP, gennaio 2016.

Piccolo Kennedy / “Lil Kennedy”

Nessuno mi vede se non arrivo in Lambo,

Tutti vogliono essere me finché non mi conoscono.

Morirò, tesoro, e allora non ho mai avuto senso.

Sono solo un altro cazzo di drogato, toglimi il sangue ma non essere ingorda.

Lascia un po’ di liquidi per i millepiedi che si mangiano il mio ricordo,

Dammi da mangiare ai miei nemici,

Fammi morire, sono il Piccolo Kennedy.

Non ho rimedi, seppellitemi,

Tasche piene di ketamina, metanfetamina.

Mettetmi in una limo, portatemi verso il mio destino,

Fighe sui sedili di pelle, musica ed ecstasy.

Lei non crede che sia sexy ma non posso prendermi male.

La scopo finché non è rossa, e continuerà a venire accanto a me.

La scopo finché è morta, e continuerà a venire accanto a me.

Fanculo, fammi un pompino, continuerà a succhiarmelo.

La scopo nel tuo letto e se ne andrà, vieni a bagnare le lenzuola.

Zero pace in me, stronzo, mi invidierai.

—Da California Girls EP, gennaio 2016.

Piagnone/ “Crybaby”

Dice che sono un piagnone, è da un po’ che non riesco a stare in piedi.

Mi fai impazzire, Mercedes AMG

In autostrada, guardo le luci dei lampioni.

Un venerdì passato a casa, non riesco mai a dormire bene

Sapendo di averti fatto male—non ti merito.

Non dovrei curvarti, sono il peggio e lo so, piccola,

Ma potrei essere ok anch’io, e tu sai ballare,

E lo giuro, il modo in cui vivo è una figata,

E anch’io voglio morire, come anche tutti vogliono morire,

Lo giuro, lei ama farsi e vivere come vivo.

Anche a me piace farmi, voglio nasconderti.

Come ho fatto a trovarti?

Resterò in camera a fare musica da ascoltare piangendo.



Oh, in ‘sto mondo ci sentiamo soli, lo so.

Mi troverò una ragazza che si sente sola, è sicuro.

Oh, sono un ragazzo solo, ed è colpa sua, lo so.

—Da Crybaby, giugno 2016.

Ieri / “Yesterday”

Cambierò nome, mi raserò la testa,

Dirò ai miei amici che sono morto.

Scappo dal dolore, oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno, oggi è un altro giorno,

E ieri non è come oggi, non sono la stessa cosa.



Sarà oggi che tornerò da te.

Lo so, ho preso un po’ di coca e non ti ho più scritto.

Amore mio, voglio darti ogni cosa.

Baby, voglio solo divertirmi con te.

Mi rendevo conto che quando eravamo vicini

Anche l’aria cambiava.

—Da Crybaby, giugno 2016.

Diciannove / “Nineteen”

Non voglio perderti,

Non voglio odiarti.

Non voglio scoparti così.

Perché mi devi scopare così?

È perché ho la faccia tatuata e i miei anfibi sono neri?

Non voglio andare a scuola, non mi piace.

Tutti pensano che sia un figo, non mi piace.

Codeina a bordo piscina mentre scrivo ‘sti rap.

Spendo soldi come un idiota, li rifarò.

Quando avrò ventun anni avrò un paio di milioni,

Lei mi ha detto che pensava avessi ventun anni,

Ora mi vuole ancora di più perché cazzo, sono giovane,

Ti sto sul cazzo? Hai 24 anni, sfigato del cazzo.

Troia, sono sempre sobrio quando sto nel club.

Non fumo stronzate, ho un sacco d’erba.

Tutte ‘ste troie si innamorano ma non sono il plug.

Tutte ‘ste troie si innamorano, e sono sempre il solo.

—Da Crybaby, giugno 2016.

Pensiamo troppo / “We Think Too Much”

Nessuno mi vuole parlare, ma tutti vogliono camminare insieme a me.

Sono sempre stato quel ragazzo, ma forse se vivrò potrò cambiare—

Se vivrò abbastanza a lungo, ma penso di stare per morire.

Mi tengo tutto dentro e provo a non piangere troppo.

Voglio solo appoggiarti la testa sul petto, così da essere il più vicino possibile al tu ocuore.

Possiamo cadere a pezzi, ricominciare.

Nessuno mi conosce, nessuno sa niente di me.

Nessuno si fida di me

Ma farò avverare ogni cosa, e lo farò per te.

So tutto il dolore che hai provato.



—Da Hellboy, settembre 2016.

Cose terribili / “Awful Things”

Fammi preoccupare, dimmi cose terribili.

Sai che mi piace quando lo fai.

Aiutami a superare tutto questo senza di te.



Ti piacciono le attenzioni, mi sembra ovvio—

Me lo fa sembrare ovvio.

Sente la tensione.

Stanotte siamo solo io e lei, solo io e lei.

Bruciami fino a rendermi solo un ricordo.

Lo capisco, lo capisco.

Non sono quello giusto.

—Da Come Over When You’re Sober Pt. 1, agosto 2017.

Sarebbe meglio (Morire) / “Better Off (Dying)”

‘Ste catene brillano, mi vedi in giro,

Coca pronta, strisce, segreti che nascondo.

Non vuoi saperli, sarebbe meglio mentire.

Non vuoi piangere ora, sarebbe meglio morire.



Baby, mi sto per tuffare, non ci passo abbastanza tempo.

Posso provarci quanto voglio, non ce la farò.

Non ce la faremo, non ce la faremo.



Non ce la farò

Ma mi piace un sacco quando fingi, sì.

Ho il suo cuoricino in mano

E non voglio spezzarlo.



—Da Come Over When You’re Sober Pt. 1, agosto 2017.

Il lato positivo / “The Brightside”

So che mi vuoi, so che ti voglio,

I ricordi mi tormentano, so che per te è lo stesso

Ma è ok, andrà tutto bene.

Baby, è ok, andrà tutto bene

Se resterai mia, guarda che ore sono—

Di notte fa freddo, quando sei solo, là fuori

Ma è ok, andrà tutto bene.

Non fare caso a me, non farci caso.



Guarda il lato positivo.

Guarda le luci del club.

Devo guardare il lato positivo.

Lei non era quella giusta, mi sa.

Questo non può essere amore,

Ne sono sicuro.



Aiutami a trovare un modo per passare il tempo.

Tutti mi dicono che la vita è corta, ma io voglio morire.

Aiutami a trovare un modo per renderti mia.

Tutti mi dicono di non farlo, ma ci proverò.

Stasera mi farò, ancora una volta.

—Da Come Over When You’re Sober Pt. 1, agosto 2017.

Problemi / “Problems”

Ho passato un sacco di tempo sullo sfondo,

Lo so, ho passato un sacco di tempo sullo sfondo.

Ogni volta che siamo assieme è come se svenissi.

Ogni volta che siamo assieme lei si arrende.

Me la ricordo, ma ormai è parte del mio passato.

E ora ricordo tutta ‘sta merda passata.

Ho preso una pasta, siamo svenuti.

Ho fatto un patto col diavolo.

So che ho i miei problemi

E so che tu hai i tuoi.

Mi tengo forte al mio revolver,

Nessuno ti sta venendo a cercare.

Oh, non preoccuparti—

Perché lei si comporta come se fosse una persona nuova?

Prendo quello che il diavolo ha da offrirmi,

Non ho niente da perdere.



—Da Come Over When You’re Sober Pt. 1, agosto 2017.

