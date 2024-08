L’oroscopo di luglio – Ariete

Stai leggendo l’oroscopo di luglio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Il Luglio degli Ariete inaugura un’estate pervasa da slanci e un quantitativo di energie che dovrete gestire per evitare pignoramenti interiori. Lo stato confusionale dei mesi precedenti sembra attutito, con Saturno in Capricorno a spingervi verso una concretezza che va però ripulita da certi atteggiamenti in bilico tra goliardia e imperialismo.

A metà e fine mese le eclissi di Luna che vi investono rischiano di dare agli altri la sensazione, peraltro veritiera, che siate preda di repentini sbalzi d’umore, cambi di rotta nei progetti e stati emotivi incongruenti. Ottimi anche i livelli di suscettibilità che vi rendono ipersensibili alle critiche, facendo percepire lamentele generiche come affronti personali. È opportuno in queste fasi evitare gesti avventati come uscire di casa o esprimere la propria opinione. Nel limitarvi fate però attenzione a non soffocare gli impulsi: per tutto il mese potete infatti contare su una spinta interna, sostenuta da Marte in Acquario, in grado di avvicinarvi al vostro vero essere, con conseguenti tagli e riavvii del sistema nella sfera interpersonale e lavorativa.

È un momento davvero utile per recuperare un lato istintivo più vicino ai vostri reali bisogni che a una indefinita voglia di riscatto. Nella sfera sessuale, molte energie saranno canalizzate verso la messa a punto di situazioni consolidate più che sul nuovo, come un’amicizia che si trasforma in un flirt o un rapporto che sfocia in una farsa. State lentamente prendendo atto del bisogno di un cambiamento concreto. Potreste valutare l’idea di assecondarlo concedendovi un meritato stacco dal vostro Ego.

