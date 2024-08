Marilyn Manson ha avuto un weekend peggiore del tuo

Non sai mai cosa aspettarti quando vai a vedere Marilyn Manson. Se va bene, passerai la serata in preda all’euforia, a saltare e baciare in bocca sconosciuti truccati di viola cantando a squarciagola le tue hit sataniche preferite; se ti va male, Manson può essere di cattivo umore e decidere di mandare a puttane tutto in un modo o nell’altro. Ma lo scorso weekend è arrivato un terzo, imprevedibile fattore a rovinare le serate del God of Fuck e dei suoi fan: la sfiga. A Pittsburgh è caduto dal palco, mentre a New York è stato un pezzo del palco a cadere su di lui.

Partiamo da Pittsburgh: in quel caso si è trattato di un semplice momento di comunione con i fan durante “The Beautiful People” andato male. Scendendo verso la transenna, Manson ha messo male un piede ed è precipitato. Prontamente rimesso sul palco dallo staff, si è preso una breve pausa, ma poi è tornato a cantare. Non senza prima trovare un colpevole: “L’avevo detto che mi sarei rotto una caviglia perché il mio tour manager è un fascista”.

Soltanto il giorno dopo, Manson si trova bello tranquillo su un palco a New York. Alla fine del concerto, durante “Sweet Dreams”, si aggrappa a un pezzo di scenografia con due pistole incrociate e questo gli crolla addosso. Immediatamente liberato dal suo staff, il cantante è rimasto a terra dolorante ed è stato subito accompagnato all’ospedale. Non si conoscono le sue condizioni, ma sappiamo che le date annullate sono nove e che il suo ritorno è previsto il 15 ottobre. Quindi in tempo per il suo prossimo tour europeo che lo porterà anche in Italia, a Torino, il 22 novembre. Speriamo che non gli caschi in testa un pianoforte prima di allora.

