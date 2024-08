Mochi french toast

Porzioni: 2

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

80 g di arachidi, con la pelle

1 litro di olo di semi, più altro per friggere

sale

zucchero semolato

½ filone di pane bianco morbido

90 g di burro d’arachidi croccante

3 mochi gelato

4 uova grandi

60 ml latte intero

gelato alla vaniglia

Lyle’s golden syrup

Procedimento

1. Metti le arachidi in una ciotola di medie dimensioni e copri d’acqua. Lascia in ammollo per 10 minuti poi scola e asciuga

2. Versa le arachidi in un pentolino e copri con olio di semi. Scalda il pentolino a fuoco medio e friggi, portando lentamente a 175°C, per circa 10 minuti, finché sono dorate. Usando un mestolo traforato, trasferisci le arachidi su una teglia ricoperta di carta da forno, per farle scolare, poi mettile in una grande ciotola di metallo. Mescolale per circa 2 minuti. Questo le farà raffreddare rendendole croccanti. Condisci generosamente con sale e un pizzico di zucchero. Trasferisci su un tagliere e spezzetta grossolanamente, poi mettile da parte per servirli.

3. Rompi le uova in una ciotola di medie dimensioni e sbatti bene con il latte. Condisci con sale e zucchero.

4. Taglia il pane in 6 fette spesse. Togli le croste poi spalma il burro d’arachidi sul lato di ogni fetta di pane.

5. Scalda 5 cm d’olio in una pentola a doppio fondo finché un termometro da frittura non segna 150°C. Usando un mattarello, stendi i mochi finché non sono spessi circa 6 cm. Metti ogni mochi in cima a ogni fetta di pane con il lato del burro d’arachidi rivolto verso l’alto. Mettici sopra un’altra fetta di pane, con il lato del burro d’arachidi rivolto verso il basso, e premi con le mani per sigillare. Condisci con zucchero e sale.

6. Intingi ogni pezzo di toast nella pastella, lasciando colare fuori quello in eccesso, poi metti nell’olio e friggi, portando lentamente la temperatura a 175°C. Cuoci per circa 30 secondi poi gira. Ungi bene il French Toast con l’olio e continua a cuocere finché non è di un colore dorato scuro – 2 o 3 minuti. Metti su una teglia ricoperta di carta da forno e condisci con zucchero e sale.

7. Per servire, impila le fette di pane una sopra l’altra e finisci con una pallina di gelato. Guarnisci con gli arachidi tritati e lo sciroppo.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.