Ascolta la playlist settimanale con Vegas Jones, Lil Xan e Guided By Voices

Se anche tu hai gli occhi gonfi e stamattina hai fatto più fatica del solito ad alzarti, e se anche tu guardi fuori e vedi che c’è il sole e ti prende bene ma in un modo un po’ storto, torbido, come se stessi annegando in una vasca di sciroppo e il mondo stesse glitchando attorno a te, benvenuto o benvenuta nella primavera del 2018. Mettiti comodo e mettiti comoda, durerà ancora un po’, tanto vale godersela.

Per questo oggi, che è venerdì, abbiamo un nuovo magico appuntamento con la playlist settimanale di Noisey, che comprende un mix di hit imprescindibili e roba un po’ meno scontata che poi sarebbe il motivo per cui esistiamo noi che facciamo questo lavoro, scovare per voi una bomba che magari vi sarebbe sfuggita.

Ascolta qua sotto su Spotify, schiaccia il follow così dalla prossima ti arriva l’aggiornamento in anteprima e buon primo weekend di primavera.

