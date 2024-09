Questa proiezione si piega sotto i vostri passi come un drappeggio

Wenting Guo, designer della Harvard School of Design, è un artista eclettico: ha realizzato una tela tridimensionale interattiva per bambini chiamata MYGLO; ha progettato Eyear, un visualizzatore di suoni realizzato con Arduino e ha poi creato wave, una proiezione volumetrica che crea superfici virtuali sensibili al movimento umano.

L’ultima istallazione di Guo, Fabric Play, si basa su questi progetti di proiezioni mappate a superficie interattiva. L’istallazione audio-visiva si increspa come un pezzo di tessuto, e i suoni sono progettati per essere reattivi ai movimenti degli utenti.

Come osserva Guo nel suo sito web, Fabric Play è “un’istallazione interattiva che dipende totalmente dalla costruzione di una comunicazione tra un mondo virtuale e le persone umane.” Sviluppato con Javascript e HTML5, l’interfaccia web dell’istallazione viene proiettata sul pavimento, che diventa un “ambiente reattivo alle posizioni dei partecipanti fisici con vari effetti luminosi e sonori.”

Guo ha inoltre progettato Fabric Play affinché potessero partecipare anche utenti online, non presenti fisicamente. Grazie a un’applicazione web gli utenti possono attivare con un clic i vari effetti visivi o disegnare barriere di suono lungo l’interfaccia della proiezione mappata di Fabric Play, provocando una serie di suoni.

“L’istallazione potrebbe essere considerata un esperimento per esplorare nuove interazioni nel mondo dell’experience design,” ha scritto Guo. “È stata stabilita una connessione tra gli utenti in spazi diversi e sono state costruite piattaforme per rendere possibile la loro interazione. Fabric Play potrebbe essere ulteriormente sviluppato per creare effetti visivi più complessi da usare in performance artistiche ed esposizioni.”

Fabric Play è stato esposto lo scorso fine settimana in occasione dell’Illuminus Arts Festival di Boston, un evento notturno che ha ospitato visual suggestivi, proiezioni mappate di grandi dimensioni e musica.

