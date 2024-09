Come capire se il tuo partner sta facendo ‘quiet quitting’ dalla vostra relazione

Quando aveva 18 anni, Harshit Prajapati credeva di aver trovato la sua anima gemella. I primi due mesi di relazione sembravano un romanzo rosa: uscite romantiche, conversazioni profonde e la sensazione di essere davvero speciali.

Tutto è cambiato quando ha dovuto cambiare città per frequentare l’università. Le conversazioni via Whatsapp hanno iniziato ad assomigliare ad aggiornamenti di stato: sintetiche e prive di intimità.

“Avevo la sensazione che non saremmo stati in grado di mantenere in vita la relazione a causa della distanza,” Prajapati, oggi studente di moda 22enne, racconta a VICE. “Ho cercato di parlare con il mio partner per capire cosa potessimo fare per far funzionare le cose.”

Quando l’ha fatto, in cambio ha ricevuto solo rassicurazioni: non era il caso di preoccuparsi, andava tutto bene. Tuttavia, ogni volta che Prajapati proponeva di organizzare un viaggio, fare qualcosa insieme o trovare altri modi per ravvivare il rapporto, il partner annuiva, ma poi non alzava un dito per pianificare queste cose.

Nel corso del tempo, il disagio di Prajapati è aumentato. Non aiutava che fosse circondato da amici superficiali, poco disposti a parlare di cose serie. “Passavo molto tempo a letto, a guardare serie e lavorare al buio. La mia autostima ne ha risentito, ho cominciato a chiedermi se gli bastassi.”

Con il senno di poi, è chiaro che il partner di Prajapati stava facendo “quiet dumping,” o “quiet quitting” sentimentale. Il termine “quiet quitting” è stato coniato nel campo del lavoro, per indicare quando un dipendente fa il minimo indispensabile, niente di più e niente di meno, per evitare il burnout e allo stesso tempo anche il licenziamento. Applicato a un rapporto sentimentale, significa che una delle due persone in una relazione si limita a essere presente ma non fa attivamente nulla per farla progredire, di fatto lasciando l’altra senza compiere l’atto definitivo.

La teoria del quiet quitting è comunemente attribuita al creator comico Daniel Hentschel, che l’avrebbe elaborata in un video su TikTok ormai virale. “Il quiet quitting di una relazione, o ‘quiet dumping,’ è quando la persona con cui stai sceglie di fare solo il minimo indispensabile per non farsi lasciare… ha completamente perso interesse in te, ma non vuole essere la persona che chiude. È presente ogni giorno, ma non è davvero presente,” dice Hentschel nel video.

Secondo la psichiatra Era Dutta, la sensazione è simile a quella di vivere con un fantasma o un coinquilino assente: si è incapaci di estrarre alcuna gioia dal fatto di stare insieme e ci si limita a esistere contemporaneamente. “Se ti trovi in un rapporto insoddisfacente e l’altra persona ti sta lasciando senza lasciarti, ti troverai a dubitare di te e a chiederti di chi è la colpa. Ciò ti tarpa le ali della crescita personale e ha un effetto negativo sulla tua salute mentale in una società ancora in gran parte riluttante a rivolgersi alla terapia di coppia.”

A differenza del quiet quitting del lavoro, il motivo per cui una persona può scegliere di abbandonare una relazione senza troncarla può non essere sempre evidente. È importante anche sottolineare che a differenza del ghosting, che comporta che un partner smetta improvvisamente di comunicare e letteralmente scompaia dalla vita dell’altro, il quiet quitting è l’atto di “andarsene restando dove si è.”

“Perché una relazione duri, devono esserci accettazione e crescita,” dice Nahid Dave, psicoterapeuta e psichiatra. “Le prime settimane o mesi di una relazione sentimentale hanno tantissimi picchi di dopamina ogni volta che si incontra o si tocca il partner, finché le cose non si stabilizzano. Quando ciò avviene, ci si sente annoiati e distaccati, e si può finire per fare quiet quitting, anche inconsciamente, anche senza capire il motivo.”

Dave aggiunge anche che nel mondo digitale, in cui una videochiamata o una chat tendono a essere sufficienti e il bisogno di presenza fisica non è più un prerequisito necessario a costruire una connessione, è diventato ancora più difficile capire quando un partner sta facendo il minimo indispensabile.

Somya, 28enne dottoranda che usa un nome di fantasia per non farsi identificare dalla famiglia, ha fatto quiet dumping con il suo ultimo partner. Il motivo era che avevano diverse ambizioni lavorative e lei aveva perso lentamente l’entusiasmo per il loro rapporto.

“Questo non ha mai voluto dire che l’amore che provavo per lui fosse passato; è soltanto diventato stagnante,” racconta. “Ho iniziato a modificare le mie ambizioni, convincendomi che a un certo punto avrei dovuto abbandonare qualcosa per stare con lui. Ma anche se lui mi supportava, io mi sentivo soffocare. Così hanno iniziato a venire a galla le sue insicurezze, come l’idea di essere meno acculturato di me o di soffrire molto quando eravamo lontani.”

Il tutto, poi, è stato reso più complicato dal fatto che la salute mentale e l’autostima di Somya hanno subito un rapido declino quando è rimasta bloccata nella sua città natale, Raipur, capitale dello stato indiano del Chhattisgarh, per il lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19. A quel punto ha smesso di dedicare energie alla relazione e ha scelto di concentrarsi su se stessa, ma senza avere il coraggio di dire al suo partner che non provava più l’eccitazione che provava una volta per il fatto di essere insieme.

“Non l’ho fatto apposta, ma quando ho iniziato a sentirmi più felice e a migliorare me stessa, ho iniziato a dedicare sempre meno tempo alla relazione,” dice. “Non volevo porre fine direttamente al rapporto, così ho iniziato a prendere sempre più le distanze da lui pensando che si sarebbe stufato e mi avrebbe lasciato. Ma a quel punto si trattava di una storia già lunga sei anni ed eravamo entrambi abituati a starci dentro. La paura di non trovare un altro partner buono e comprensivo ci ha fatto trascinare questa relazione troppo a lungo, finché non siamo stati costretti a lasciarci.”

Secondo lo psicoterapeuta Deepak Kashyap, i motivi per cui una persona fa quiet quitting potrebbero non essere sempre ben ragionati e che è facile farsi influenzare da un’idea irrealistica di come deve essere una relazione sana a causa dei modelli rappresentati nella cultura pop.

“La vita e le relazioni non devono essere emozionanti ogni giorno. Quindi, attendersi risultati e investimenti giornalieri da una relazione non è salutare,” spiega. “Anche se è una prerogativa degli esseri umani fare sempre un’analisi costi-benefici, dobbiamo renderci conto che i nostri compagni di vita non sono prodotti.”

Il dottore ci tiene anche a sottolineare che non sono molte le persone che fanno “sesso bollente” quotidianamente dopo tre o quattro anni di relazione e che anche ciò andrebbe accettato come la normalità. Tuttavia, se sei al corrente di motivi per cui la relazione non funziona e non stai facendo nulla al riguardo, allora c’è qualcosa che non va.

Indipendentemente da quale lato del rapporto tu ti trovi, Dave suggerisce di evitare di dare la colpa all’altro. “Non puntare il dito, piuttosto spiega all’altra persona che questa cosa sta succedendo a noi e non a me perché non esiste una lista certificata di caratteristiche della relazione ideale,” consiglia. “Butta giù un elenco di aspettative vs. realtà, cataloga i tuoi pensieri dividendoli in sensazioni e dati di fatto e fai una seria introspezione per capire cosa non sta funzionando. Hai le prove e i precedenti a sostegno di ciò che pensi o ti stai immaginando molte cose?”

Dave ci fa anche notare che il cervello umano si adatta più facilmente alla realtà di una persona cara che muore, perché la morte è una cosa definitiva, rispetto a lasciare una persona che ci tiene attaccati, perché la speranza di poter un giorno parlare, risolvere e far ritornare tutto come prima è l’ultima a morire.