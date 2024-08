Come chiudere una relazione senza farsi odiare e senza odiarsi

A 14 anni ho rotto col mio primo ragazzo e non ho avuto il coraggio di farlo da sola. Ho chiesto al mio migliore amico di scrivere un messaggio e di mandarlo per me, e per finire ho rimosso da MSN il contatto del fidanzato. Il quale mi ha poi risposto con una lunga email con oggetto: “Donna diabolica.”

Diciamocelo, è probabile che esistano milioni di guide per superare la fine di una storia, ma non altrettante per spiegare come rompere con un’altra persona. Purtroppo alle volte le cose non funzionano come dovrebbero e se hai l’esigenza di chiudere un rapporto non hai motivo di sentirti a disagio.

Senza contare il periodo storico: molte relazioni sono finite proprio durante la pandemia e secondo Relationships Australia ben il 42 percento delle persone ha avuto complicazioni relazionali dopo i lockdown.

Visto che è difficile scegliere i modi e le parole giuste per chiudere un rapporto, ecco qui un po’ di opzioni per rendere tutto il meno doloroso possibile.

Come capire se è arrivato il momento di chiudere il rapporto

“Ci auto-intrappoliamo nella sensazione paradossalmente consolante del disagio,” spiega Joanne Wilson, neuropsichiatra ed esperta di relazioni. “Anche quando pensiamo di rompere con una persona, in realtà ci risulta comunque molto più facile rimanere nella situazione di partenza. E visto che i nostri stessi pensieri possono limitarci, è importante superare quella riluttanza ad agire e affrontare il cuore della questione.”

Tuttavia, soprattutto se non ci sono problemi espliciti, può risultare difficile capire se è il caso o meno di chiudere una storia. Alcune ricerche suggeriscono quindi di concentrarsi sui propri comportamenti, e in particolare sul modo in cui comunicate. Secondo lo psicologo ed esperto di coppie sposate John Gottman, ci sono quattro atteggiamenti nell’ambito comunicativo che aumentano le probabilità d’incorrere in un divorzio.

Questi “quattro cavalieri dell’Apocalisse” sono: le critiche o polemiche, la diffidenza o lo stare sulla difensiva, l’ostruzionismo o gli ostacoli deliberati, e infine la scarsa considerazione o il disprezzo. Se non riuscite a parlare e confrontarvi su queste cattive abitudini, c’è un’alta probabilità vi ritroviate infelici e separati.

9 consigli su come chiudere un rapporto

1. Non aver paura di condividere come ti senti

Le conseguenze negative di una rottura possono essere minimizzate se gestite in maniera corretta, e il modo migliore per farlo è parlare apertamente. Quale che sia la natura del rapporto, è sempre meglio comunicare i propri bisogni in maniera onesta e senza biasimo nei confronti dell’altra persona.

2. Fallo di persona

Ovviamente non è sempre possibile chiudere una relazione faccia a faccia, in special modo se l’altra persona ci manipola con facilità. Se pensi però che la vostra relazione possa permetterselo, procedi sempre di persona.

“La regola generale dovrebbe essere semplicemente quella di trattare l’altra persona come vorremmo essere trattati noi,” spiega Wilson. “Non aver paura di essere troppo breve e di andare subito al nocciolo della questione. Evita il discorsone.”

3. Non cercare di far sentire meglio l’altra persona

Una volta che hai messo termine alla relazione, le emozioni altrui non sono più una tua responsabilità. Non è anzi improbabile che confortare l’altra persona possa farti stare peggio e impedirti di guarire a dovere.

“Se non vuoi stare con qualcuno non devi farlo. Prenditi il tempo che serve per perdonarti e per fare ciò che è meglio per te,” specifica Wilson.

4. Taglia i contatti per tutto il tempo di cui avrai bisogno (social media compresi)

Raccogliere il coraggio per bloccare l’ex sui social media può essere molto difficile e ci si può fissare sull’idea di rimanere amici (o, ancora peggio, trombamici). In sostanza, ci si può far tentare dalla voglia di rimanere disponibili a contatti futuri, giusto in caso cambi la situazione… Ma, fidatevi, non farete altro che guardare a ripetizione le stories dell’ex in cerca di indizi sulla loro vita attuale.

5. Parlatene con una persona di cui vi fidate

Spesso non siamo in grado di osservare e riflettere a dovere sulle nostre relazioni. Tuttavia, alle volte la famiglia e le persone amiche possono farlo meglio di noi, senza contare che avere una solida rete di supporto e sicurezza può responsabilizzarci e aiutarci a restare in piedi.

“Assicurati di circondarti di persone positive, rassicuranti e disponibili. Parlane con membri fidati della famiglia o con qualche persona amica, prima di prendere una decisione,” consiglia Wilson.

6. Concediti del tempo per essere infelice

Hai tutto il diritto di sentirti triste anche se sei tu la persona che sta lasciando l’altra. È importante concedersi del tempo per provare le proprie emozioni e se oggi non vuoi alzarti dal letto non c’è alcun problema. Assicurati però di non crogiolarti troppo nel tuo dolore.

7. Metti i tuoi bisogni al primo posto

Più tempo trascorri in una relazione e più la tua identità si confonde con quella dell’altra persona. Quando chiudi un rapporto, dunque, ti sembra di aver perso una parte di te: ed è proprio così. La cosa migliore da fare è quindi quella di investire sulla tua persona.

“Prenditi del tempo per rimetterti in sesto,” consiglia Wilson. “Un buon modo per cominciare è di provare il metodo SEEDS di Dr John Ardens, che consiste in varie attività quali: dormire, educazione/formazione, esercizio fisico, alimentazione e socialità (in originale: Sleep, Education, Exercise, Diet and Socialising).

8. Non farti bloccare dal timore di rimanere single

Per alcune persone può essere difficile imparare a rimanere single, ma invece di pensare alla prossima persona con cui uscirai è meglio fare prima un passo indietro e prenderti un momento per esplorare o fare qualcosa di nuovo.

Il modo migliore per conoscersi è proprio quello di rimanere soli. Che ti piaccia o meno, capiterà comunque di dover trascorrere del tempo in solitudine. È quindi molto meglio imparare a godersela.

9. Pensaci due volte prima di rimanere in amicizia con l’ex

Se prendete la decisione di continuare comunque a vedervi è molto, molto importante stabilire dei paletti. Non hai trascorso tutto quel tempo a elaborare la situazione per niente, e non ha senso rimanere amici se speri segretamente di tornare insieme. Anzi, può essere controproducente per entrambe le parti.

Come rompere con una persona amica

Ad ogni modo, questi consigli non valgono solo nelle relazioni romantiche, visto quanto può essere doloroso mettere fine anche a un rapporto d’amicizia. E, a meno che la persona amica non abbia fatto qualcosa di così grave da volerla escludere subito e di netto, abbandonare gradualmente e in maniera passiva un’altra persona può causare più dolore di quanto non sia davvero necessario. Non aver paura di comunicare ciò che provi, metti dei paletti ed evita ogni sfuriata.

Come chiudere con la persona con cui convivi

Prima di tutto, visto che il mercato immobiliare è terrificante, è meglio mantenere i toni il più possibile civili. Ragiona su quello che hai in programma di fare dopo la conversazione, visto che è tutt’altro che ideale trascorrere un’altra notte insieme dopo aver rotto. Mi è capitato di andarmene sbattendo la porta e urlando “Hai rovinato i migliori anni della mia vita”… Per poi ritornare subito dopo, visto che faceva freddo e non avevo altri posti dove andare.

Come rompere con una persona con cui stai uscendo

Intanto, se proprio devi fare ghosting, fallo subito. Più vai avanti e più aumenteranno le possibilità di provare qualcosa per l’altra persona. Tuttavia, se hai trascinato troppo a lungo la storia, è arrivato il momento di assumerti le tue responsabilità. La cosa migliore da fare è quella di comportarsi onestamente.

Trascorrere del tempo insieme a una persona ed essere ghostati può farti sentire inutile e miserabile. Non ci vuole molto a mandare almeno un messaggio per dire ciò che provi. Magari non risponderà nessuno, ma la tua onestà verrà apprezzata.

Ricordati sempre che chiudere un rapporto è una cosa ok

Non c’è un modo facile per lasciarsi, finirà sempre per far male. Ma ogni volta che ci riuscirai migliorerai un poco di più. Ricordati quindi che chiudere un rapporto è una cosa ok, che non sei un demonio e stai semplicemente facendo qualcosa di buono per te.