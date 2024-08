Ravioli di gambero e mango

Porzioni: 25 ravioli

Preparazione: 30 minuti

Totale: 30 minuti

Ingredienti

454 g di gamberetti interi col guscio

2 spicchi d’aglio tritati

Succo di 1/2 lime

Scorza di 1 lime

1 ½ cucchiaino di zenzero

¼ cucchiaino di pepe nero

1 cucchiaino di salsa di soia

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaino di amido di mais

½ mango tagliato a cubettini

1 cucchiaio di coriandolo tritato

25 wrapper, i fogli di pasta per ravioli

i fogli di pasta per ravioli Ciotola d’acqua

Per la cottura:

Olio d’oliva, d’arachidi o di canola

118 ml d’acqua

Per guarnire:

Un po’ di coriandolo e cipolline tagliate a pezzettini

Per la salsa d’accompagnamento all’albicocca:

115 g di conserva all’albicocca

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di aceto di riso

1 cucchiaio di aceto nero

1 cucchiaino di zenzero grattugiato

1 spicchio d’aglio spremuto nello spremiaglio

Preparazione

1. Inizia dai gamberi. Pulisci bene i gamberi nell’acqua fredda. Asciugali completamente, perché è importante non ci siano liquidi extra nel mix, altrimenti durante la cottura la sfoglia si romperà.

Sguscia i gamberetti e rimuovi la vena intestinale. puliscili nuovamente e tagliuzzali fino a renderli della consistenza di una pasta.

2. Adesso mescola insieme l’aglio, il succo di lime e la scorza, lo zenzero, il pepe, la salsa di soia, il sale e l’amido di mais. Versa il tutto nella ciotola con i gamberi. Aggiungi quindi il mango e il coriandolo.

3. Ora si passa all’assemblaggio dei ravioli. Prendi dei wrapper e, in ognuno, versa esattamente nel centro del foglio circa 1/2 cucchiaino del ripieno con i gamberi. Inumidisci le dita nella ciotola piena d’acqua che avrai posizionato vicino a te, e bagna leggermente il lato del foglio attorno al ripieno. Adesso ripiega bene il foglio e schiaccia tutt’attorno, per accertarti non si siano formate bolle d’aria. Chiudi il raviolo con le estremità del foglio e, se hai bisogno di appiccicarle meglio fra di loro, usa altra acqua per inumidirle.

4. Scalda circa 2 cucchiaio di olio (quello che preferisci), in una pentola anti-aderente. Assicurati l’olio sia bello caldo prima di iniziare a cuocere i ravioli.

Posiziona i ravioli nella padella, metti tutti quelli che ci riescono a stare (senza riempire completamente la padella). Friggi per qualche minuto finché la base non è uniformemente dorata. Abbassa il fuoco, versa un po’ d’acqua nella pentola e coprila, lasciando che i ravioli possano cuocere a vapore.

5. Cuoci a vapore i ravioli per 3-4 minuti, finché l’acqua non è evaporata. Scoprili e lascia che la base dei ravioli si bruciacchi ancora un pochino. Rimuovili dai fornelli.

6. In ultimo, prepara la salsa d’accompagnamento. Ti basterà mescolare bene insieme tutti gli ingredienti.

7. Guarnisci i ravioli con il coriandolo e le cipolline. Servi con la salsa all’albicocca.