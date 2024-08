Recensione: Gorillaz – The Now Now

Ammetto di avere un grosso pregiudizio positivo nei confronti di Damon Albarn. Penso che sia un grandissimo scrittore di canzoni e mi piace anche molto la sua voce, quindi me lo riesco a sciroppare più o meno sempre piacevolmente. Va detto però che i Gorillaz stanno diventando un po’ il suo dopolavoro, una sorta di Damon Albarn and friends con cui sembra fare le cose più per cazzeggiare e con meno impegno.



Se i primi tre album dei Gorillaz sono belli (o almeno sono album, fatti e finiti), lo stesso non si può dire di quel disco fatto con l’iPad, The Fall, e del dimenticabile Humanz. The Now Now purtroppo prosegue sulla stessa linea. È un disco fatto in fretta, scritto in tour, registrato al volo con qualche ospite qua e là. Un pezzo ha Graham Coxon alla chitarra, un altro è un brano senza capo né coda con Snoop Dogg e Jamie Principle (giuro che è vero), ma praticamente a suonarlo sono solo Albarn e James Ford. D’altro canto se l’intenzione dichiarata era quella di realizzarlo velocemente per avere del materiale nuovo da suonare in tour non c’erano alternative.



The Now Now è anche abbastanza schizofrenico. Alterna cose ultraminimali al pezzo con il rapper e il padrino della house, che mi sento di definire principalmente con le tre lettere W, T ed F. Per carità, non che faccia schifo, e sentire Albarn fa sempre piacere. Però è un disco che non si prende grandi attenzioni e probabilmente non rimarrà nel cuore di chi lo ha ascoltato. Ed è un peccato, soprattutto Albarn è in grado di fare molto meglio e lo ha dimostrato tante volte. Pare per esempio che dovrebbe uscire un nuovo The Good, The Bad & The Queen e da quello ci aspettiamo grandi cose.



Intanto, sinceramente, se volete sentire la sua voce andate a ripescare altri suoi dischi rispetto a questo, anche se un paio di giri nel corso dell’estate glieli potreste anche concedere, soprattutto grazie ai suoi pezzi più spogli e malinconici. Resta però non si possono fare solo capolavori, e con tutta la roba che esce in continuazione è difficile raccomandare l’ascolto di The Now Now.

The Now Now è uscito venerdì 30 giugno per Parlophone e Warner.

Tracklist:



1. Humility (feat. George Benson)

2. Tranz

3. Hollywood (feat. Snoop Dogg & Jamie Principle)

4. Kansas

5. Sorcererz

6. Idaho

7. Lake Zurich

8. Magic City

9. Fire Flies

10. One Percent

11. Souk Eye

