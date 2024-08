Sandwich spaziali con ingredienti che non ti aspetti

Siamo abituati a concepire i panini come l’ultima opzione per sfamarci: in fondo si tratta solo di schiaffare le cose che sono avanzate in frigo tra due fette di pane — la tipica mossa per riciclare avanzi. E se invece pensassimo al panino come al contenitore di ingredienti pregiati e salse incredibili? Evitiamo però accuratamente la parola gourmet, visto che siamo persone sensate.

Dopo avervi fatto scoprire il meraviglioso mondo dei panini di carne e dei panini di pesce, in questo articolo esploriamo alcune ricette di sandwich che non ti aspetti. Con pochi accorgimenti il vostro panino potrà diventare un concentrato di umami — come nel panino con insalata di uova, fish sauce e lime

Se pensate che mettere altri carboidrati dentro un panino possa essere una mossa degna solo del peggior hangover, vi ricrederete: in alcuni sandwich di matrice americana, troverete chips sbriciolate e noodles fritti. Un’altra idea pazzamente geniale che abbiamo collaudato per voi è friggere una bistecca come un pezzo di pollo e metterla tra due fette di pane — perché non ci sono limiti quando si parla di fritto.

Ah, e mi raccomando, non fatevi spaventare da ingredienti ricercati, gran parte di questi panini possono essere preparati in poco tempo e con grande facilità. Rifornite il frigo di tutto quello di cui avete bisogno e rendete i vostri panini un’autentica figata.

Ricette Sandwich: Club Sandwich di tacchino

Se conoscete già la ricetta del Club Sandwich classico, quello farcito con pollo, pancetta fritta, pomodoro e lattuga, noi l’abbiamo rivisitato utilizzando tanta carne di tacchino. Per rendere la carne più morbida anche dopo una cottura violenta alla griglia, va fatta marinare per bene. Noi vi abbiamo svelato il segreto, ora tocca a voi.

La ricetta del Club Sandwich di tacchino.

Sandwich vegetariano con tahina e avocado

Il panino è buono anche senza carne: lo sappiamo sembra una frase fatta, ma se provate questa ricetta con tahina e avocado mi sa che ci scriverete su Instagram entusiasti. Altrimenti andate più avanti, troverete tante altre ricette di sandwich a base di carne.

La ricetta del panino con tahina e avocado

Panino americano Po’Boy con gamberi e ostriche fritte

Gli americani hanno qualcosa da insegnarci su l’arte dei panini unti da paura, come questo Po’Boy. Un sandwich nato in Louisiana e farcito con una montagna di pesce fritto. In questa versione potrai sperimentare una baguette rigonfia di pregiate ostriche e gamberi fritti. Addentarlo si potrebbe rivelare un’impresa.

La ricetta del panino americano Po’Boy con gamberi e ostriche fritti.

Sandwich con bistecca impanata e fritta

Di panini con il pollo fritto ce ne sono tanti, vero, ma avete mai provato a friggere una bistecca di manzo come un pezzo di pollo e metterla tra due fette di pane? Beh, siete ancora in tempo per rimediare. Per rendere questa esperienza ancora più memorabile, vi consigliamo di abbondate con cetriolini e marmellata di peperoni.

La ricetta del panino con bistecca impanata e fritta.

Katsu sando al pollo

Un sandwich di tradizione giapponese al cui interno, al posto del maiale, mettiamo del pollo. Qui c’è anche la versione classica se volete provarla. Tanto i panini non sai mai abbastanza.

Come fare il Katsu sando al pollo

Panino con carne di manzo brasata, crauti e patatine fritte

Dentro ad un panino ci si può mettere davvero di tutto per fino le patatine fritte in busta. In questa ricetta di sandwich oltre a tanta carne brasata in agrodolce e crauti, abbiamo messo una sbriciolata di chips per dare un tocco crispy e delizioso ad ogni morso. Non ve ne pentirete.

La ricetta del panino con carne di manzo brasata, crauti e patatine fritte.

Panino con brasato di manzo e kimchi

L’amore per i carboidrati si può esprimere in mille modi diversi e in questo panino lo abbiamo fatto mettendo una bella manciata di noodles fritti. Questa ricetta contiene ingredienti coreani fermentati come Kimchi e Gochujang insieme a tenerissime costolette di manzo brasate. Insomma, tutto il meglio che puoi desiderare da un panino.

La ricetta del panino con brasato di manzo, kimchi e noodles fritti.

Panino con uova e polpettone

Preparare un polpettone potrebbe sembrare un’impresa degna solo delle nonne più esperte, invece con questa ricetta scoprirete che non è così difficile da cucinare. Potrete usare il polpettone per farcire i vostri panini della domenica, quelli che vi aiutano a riprendervi dalle montagne di alcol della sera prima.

La ricetta del panino con uova e polpettone.

Sandwich elegantissimo con il tonno

Con questa ricetta vi dimostriamo che è possibile fare un sandwich buonissimo e pure super bello da vedere. Dentro a un soffice panino da hot dog metterete tanto buon tonno e verdure. Un panino facile e veloce da postare su i social senza vergogna.

La ricetta del sandwich con il tonno.

Panino con insalata croccante di uova, lime e fish sauce

Come rendere un panino con le uova, fresco e umami? Facendo una insalata di uova sode e cetrioli, fish sauce e una spruzzata di lime. Questo panino vegetariano è facile da preparare e sarà perfetto per un pranzo veloce e soddisfacente.

La ricetta del panino con insalata croccante di uova, lime e fish sauce.

Hot Dog al Tartufo

Il sandwich americano per eccellenza diventa gastronomicamente interessante con una ricetta che adopera una delle cose più peccaminose mai immaginate: la maionese al tartufo. Le cipolle caramellate poi daranno un tocco di agro che non guasta.

