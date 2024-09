Impara la moda con Sciuragram: l’Instagram delle sciure milanesi

Il profilo Instagram Sciuragram illustra una verità indiscussa: che in una ipotetica scala da uno a moda in cui poter collocare le varie specie urbane che si aggirano per Milano, il gradino più alto spetterebbe indubbiamente alla “sciura”. Per chi non sapesse il significato del suddetto termine dialettale e a breve potrebbe rinfoltire le fila di chi si trasferisce in città per motivi di studio o altro, dobbiamo specificare che non si tratta affatto di una specie protetta. Non ancora.

“Sciura è la signora elegante che a Milano gira d’inverno solo in pelliccia e a cui sotto o nel resto dell’anno alterna tailleur tartan o blause anni Ottantanta,” spiega a Creators il gestore di Sciuragram. “Poi ci sono altri possibili segni distintivi: occhiali da sole, giro di perle quasi immancabile, portamento e sguardo fieri”.

Per dovere di cronaca: dietro alle foto che vengono pubblicate con cadenza piuttosto regolare nel feed di Sciuragram c’è Angelo, 24 anni, studente fuori sede­ – che plausibilmente ha scoperto chi fossero le sciure una volta trasferitosi. In inbox chiarisce che però la sua identità è un elemento di secondo piano rispetto a tutto il resto farcito di citazioni calzanti, e a nostri occhi va bene così:

“L’idea del progetto, se così vogliamo chiamarlo, mi è venuta quando con un amico abbiamo iniziato a commentare l’eleganza di queste signore in giro per Milano, e quanto sarebbe stata bella e più semplice la vita se fossimo stati come loro invece che studenti universitari,” continua Angelo-gestore-di-Sciuragram. “Invece la didascalia Facciamo la moda che campeggia sul profilo sta a specificare che quella della sciura è quasi un’eleganza senza tempo, basta pensare allo stile di Miuccia [ Prada]: lei è la sciura per eccelenza”.

Se vuoi vedere altra moda, segui Sciuragram su Instagram.