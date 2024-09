Sì, ma chi è Asia Ghergo?

Avevo la buona intenzione di aprire questa intervista con un’analisi del rapporto tra musica e web, per la quale sarebbe stato cosa buona e giusta citare importanti studi sulla fruizione contemporanea della musica—così da poter dire che i tempi siano ormai maturi per poter alzarsi la mattina e sapere di stare vivendo il futuro. La realtà dei fatti è che non ho nessuna voglia di cercare articoli importanti e imbastirli con finta cura di averli studiati o almeno letti, ma posso esprimermi basandomi sulla mia esperienza. E ne ho molta, dato che sono un habitué del campo di studi principale su cui si gioca il destino delle mode musicali: le feste in casa.



“Ai miei tempi”, cioè fino ai primi anni del decennio, la musica alle feste si doveva portare, ovviamente su penna USB. Nonostante YouTube fosse già una certezza nella vita di tutti gli studenti universitari, sopravviveva quel sapore nostalgico di un’adolescenza passata tra CD comprati dagli ambulanti fuori dai supermercati di provincia e si teneva in piedi una certa continuità con la musicassetta paterna. Era il 2005, tempi in cui con orgoglio infilavi nel notebook una pennetta da 2 giga contenente un greatest hits degli Strokes compilato a mano. E poi guardavi la sbarbina di turno ascoltando il vocione languido di Julian Casablancas sciorinare racconti di amori veloci nelle notti di New York.



Ma sto divagando. Oggi scrivo di qualcosa di diverso—o almeno, di nuovo—e che vale la pena di raccontare. L’indie italiano, dopo qualche anno di assestamento, è ormai diventato un calderone onnicomprensivo in cui convivono un sacco di cose a caso unite arbitrariamente sotto lo stesso cappello. Ma, tornando al discorso della fruizione, va detto che sono tutte realtà accomunate dal fatto di avere dietro una fanbase digitale, principalmente su YouTube. Ecco: ero a una di queste feste quando una tizia si è piazzata su YouTube e ha fatto play su una delle cover di Asia Ghergo.

