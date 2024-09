Zuppa di noodle speziata con cozze e lemongrass

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 35 minuti

Ingredienti

228 g di maiale macinato

2 spicchi d’aglio, finemente affettati

2 peperoncini, finemente affettati

1 gambo di lemongrass, finemente affettato

1 pezzo di zenzero di 2 1/2 centimetri, pelato e sminuzzato

720 g di brodo di pollo o verdure

28 g di noodles di riso, ammollati

780 g di cozze, pulite

1 mazzo di coriandolo fresco, solo le foglie, per servire

spicchi di lime fresco, per servire

Procedimento

Scalda l’olio in una padella grande a fuoco medio-alto. Aggiungi maiale, aglio, peperoncini, lemongrass e zenzero e cuoci, mescolando e rompendo la carne con un cucchiaio di legno, finché il maiale non si è annerito – circa 4 minuti. Aggiungi il brodo di pollo e porta a ebollizione. Abbassa la fiamma per mantenere il bollore e aggiungi cozze e noodles di riso. Copri e cuoci finché le cozze non si aprono – circa 3 o 4 minuti. Dividi tra i piatti e spolvera con foglie di coriandolo. Servi con gli spicchi di lime.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.