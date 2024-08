Zuppa di ceci e maiale

Porzioni: 4

Totale: 2 ore

Ingredienti

200 g di ceci secchi

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

500 g di pancia di maiale (senza pelle), tagliata a pezzettini di 5 cm

500 g di patate (circa 2 medie), sbucciate e tagliate a cubetti di 1 cm

263 g di carota (1 grande dovrebbe bastare), tagliata lateralmente

1 testa di sedano tagliata in 4

1 foglia d’alloro

2 cucchiai di prezzemolo tagliato finemente

Olio Extra Vergine d’Oliva

Preparazione

1. Prendi una scodella grande e versaci dentro i ceci, il bicarbonato di sodio e l’acqua. Lascia i ceci a mollo per una notte intera.

2. Scola e pulisci bene i ceci e versali in una padella grande. Aggiungi le verdure, la foglia d’alloro, la carne di maiale e 1,9 litri d’acqua, portando il tutto a ebollizione. Riduci il calore e continua a cuocere a fuoco lento, senza coperchio (rimuovi la schiuma quando sale verso l’alto). Lascia in cottura finché sia i ceci che la pancia di maiale non risultano morbidi, ci vorrà circa 1 ora e mezza.

3. Rimuovi dal calore e togli la foglia d’alloro. Prendi una forchetta e schiaccia le verdure amalgamandole al brodo. Aggiungi il prezzemolo (opzionale) e mescola.

Non dimenticarti di aggiungere qualche spruzzata d’olio a ogni piatto!

Tratto da: Ruth Rogers Built The River Café with Girl Power and Egg Tagliarini