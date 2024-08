Bekijk deze prachtige, droevige dronebeelden van Chinese deelfiets-kerkhoven

Een Chinese fotograaf heeft een verbijsterend grote bergen fietsen met een drone gefilmd. Het zijn eindeloze hoeveelheden deelfietsen die allemaal vroegtijdig op de beruchte fietskerkhoven van China belanden.

Wu Guoyong vloog met zijn drone over 15 verschillende steden om deze graven vast te leggen. Bedrijven als Ofo, Bluegogo, Gobee en Mobike dumpen de fietsen als er iets mis met ze is. Te snel, vindt de fotograaf. “Ik vind deelfietsen handig, maar deze kerkhoven leggen wel een moreel probleem bloot. We gooien prima fietsen gewoon weg. Dat is niet goed!” zei Guoyong tegen de South China Morning Post.

Bikesharing ligt ook in China onder vuur omdat het businessmodel niet duurzaam zou zijn. Het in Peking gevestigde bedrijf Ofo heeft onlangs een hoop mensen ontslagen, vlak nadat het een cashinvestering van 750 miljoen euro heeft gekregen.

Met dit soort bergen geld kan het geen kwaad om fietsen wat eerder te dumpen – fietsen zijn immers goedkoper dan mensen. In 2017 overspoelde concurrerende aanbieders Chinese steden met fietsen in de hoop om zo de markt te domineren. Ook de VS en in mindere mate Europa hebben hieronder te lijden gehad, maar in China is het probleem vele malen groter.

Veel steden hebben sindsdien strengere regelgeving ingevoerd, waardoor bikeshareing-bedrijven zich uit steeds meer steden hebben teruggetrokken.

Everett Weiler, general manager van Ofo, zei afgelopen juli nog dat “ze opnieuw gingen zoeken naar markten die alternatieve transportopties wel ondersteunen.” Dat is een slecht gemaskeerde manier om te zeggen dat de steden geen fucks geven om het milieu. Maar in werkelijkheid zijn het de bedrijven als Ofo die totaal niet duurzaam zijn. De eindeloze stapels overbodige fietsen zijn daar een bewijs van.

