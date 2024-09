De Gouden Ticket-winnaars van 2017

De kunst van het festivallen bestaat voor een belangrijk deel uit het verkennen van grenzen, en het vinden van de juiste balans tussen spetterende nachten en de soms extreem bittere gevolgen van dien. Een festival is namelijk niet compleet zonder een paar grafkaters die zo beangstigend zijn dat je je moeder zou bellen, als je batterij niet leeg zou zijn.



We hadden dit jaar twee Gouden Festivaltickets om weg te geven, waarmee je met een vriend naar keuze naar maar liefst 32 festivals verspreid over heel Europa kan. Masochistisch als we zijn leek het ons een strak plan om jullie hiervoor je meest afgeleefde festivalfoto in te laten sturen. We hebben vol ontzag door al het beeldmateriaal van jullie dieptepunten gescrolld, en dit zijn de winnaars.

Tommy van Bijsterveldt





Tommy stond dit jaar op Groezrock al vroeg in de startblokken om het festivalseizoen in te luiden, maar door een combinatie van de onverwachts felle aprilzon en wat venijnige cocktails piekte hij niet alleen in het seizoen, maar ook op deze bewuste dag al vrij vroeg. Naar eigen zeggen heeft hij er nogal een handje van om vroegtijdig knock-out te gaan. We hopen dat hij aan het eind van een Gouden Ticket-zomer zijn knaldrang wat wijzer leert doseren.

Lukas Pasman & Brad Schippers

Foto door Lukas Pasman

Er zijn weinig dingen typerender voor het kamperen op een festival dan de limbo waarin Brad Schippers zich op Dour bevond. Ver voordat je van plan bent om je onder de levenden te begeven, begin je ineens te dromen over een stoombad in een subtropisch zwemparadijs. In plaats van de verfrissende geur van eucalyptus hangt er gek genoeg een verstikkend zweetsokkenaroma. Ineens schrik je wakker, en besef je dat de brandende zon het klimaat in je Action-tentje ernstig heeft opgevoerd. Je probeert je tent te ontvluchten, maar bent tegelijkertijd veel te brak om overeind te komen. Brad vond op deze ochtend de perfecte oplossing voor een klassiek festivalprobleem, en deze katerige creativiteit belonen wij met een Gouden Ticket voor hem, en zijn fotograaf die hem hiervoor opgaf.

Eervolle vermelding [Waarschuwing: NSFL]

Wat er hier precies gebeurd is tussen Egon Batselier en zijn bewusteloze vriend weten we niet, en willen we eigenlijk ook niet weten. We hopen in ieder geval dat de winnaars deze zomer wat figuurlijker uit hun reet gaan. Van harte!