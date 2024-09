De kunst van het selfiemaken

Een zooitje ouderen uit het verzorgingstehuis, een lading jongeren van PIT, en een fotograaf. Dat zijn de ingrediënten van de uiterst vermakelijke fotoserie The Art of Making Selfies, die nu te zien is op UNSEEN Festival in Amsterdam.

De serie is gemaakt door zelfbenoemd ‘selfie-expert’ Willem de Popelier. De Nederlandse fotograaf, die eerder al een zelfportrettenserie maakte van beelden van beveiligingscamera’s, schreef er zelfs een boek over: The Do-It-Yourselfie Guide. Nu brengt hij die kennis in de praktijk door ouderen en jongeren ‘selfies’ van elkaar te laten maken. Maar is het dan nog wel een selfie? “Ik neem dat niet zo nauw,” zegt Willem. “Ze gebruikten elkaar eerder als een soort statief. Maar ik wil vooral dat ze zich bewust worden van de manier waarop ze fotograferen.”

Op Instagram staan op dit moment bijna 300.000.000 foto’s met #selfie, maar daar zitten toch maar bar weinig ouden van dagen tussen. “Het zal je misschien verbazen, maar ouderen kunnen heel goed overweg met een camera,” vertelt hij. “Toen ik vroeg wie wist wat een selfie was, staken ze allemaal hun hand omhoog.” De Popelier vindt het interessant om te onderzoeken hoe mensen hun identiteit door middel van het moderne zelfportret uitdragen. “De ‘perfecte selfie’ bestaat niet. De diversiteit is juist zo mooi.”

