De mistige synthpop van Fetter

Fetter is het synthpopproject van kunstenaar Jessica Tucker, een Amerikaanse wonend in Amsterdam. Laatst bracht ze een EP uit op Meduse MagiQ met daarop twee liedjes waaronder Hunter; een mooi, mistig synthpopliedje met haperende drums en verknipte vocalen.

Hunter, zo vertelt Jessica ons via de mail, gaat over het verdwijnen van de mens bezongen vanuit het perspectief van een post-mens dat gefascineerd is door ons, zoals wij gefascineerd zijn door de dinosaurus. Het liedje is ontstaan in de periode die ze in Berlijn doorbracht voor een artist-in-residence-programma.

Het liedje heeft sinds vandaag een video die door Jessica zelf is gemaakt. De clip is ook geïnspireerd op verdwijnen, maar in dit specifieke geval op de verdwijning van een Maleisisch vliegtuig in 2014 en hoe daar op een absurde, obsessieve manier in media op wordt gereageerd.