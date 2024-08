Goddelijke chocoladetaart

Porties: 8

Voorbereiding: 30 minuten

Totaal: 13 uur

Benodigdheden

Voor de cake:

170 gram ongezouten boter, plus extra om in te vetten

130 gram melkchocolade, grofgehakt

390 gram pure chocolade, grofgehakt

5 grote eieren, losgeklopt

150 ml warme koffie

170 gram cacaopoeder

300 gram patentbloem

1 gram bakpoeder

1 gram zuiveringszout (baking soda)

500 gram rietsuiker

2 gram vanille-extract

Voor de koekjesbodem:

670 gram verkruimelde chocoladekoekjes

55 gram rietsuiker

een snufje zeezout

110 gram ongezouten boter, gesmolten

Voor de mousse:

50 ml volle melk

½ vanillestokje

2 blaadjes gelatine

300 ml gesmolten melkchocolade

1 eidooier

3 eiwitten

55 gram suiker

100 ml slagroom

Bereidingswijze

1. Maak de taart: verwarm de oven voor op 160 °C. Vet een bakplaat van ongeveer 35 bij 50 cm in met boter en zet aan de kant.

2. Vul een kleine steelpan met een laag water van 3 centimeter, breng aan de kook, zet het vuur dan lager zodat het water tegen de kook aan blijft. Doe de boter, de melkchocolade en de pure chocolade samen in een middelgrote kom en plaats de kom op de pan met heet water. Verwarm de kom au bain-marie in ongeveer vijf minuten, roer af en toe even door totdat het mengsel helemaal gesmolten en glad is. Draai het vuur uit en zet de kom aan de kant.

3. Klop de vijf eieren in een grote kom. Doe de koffie met de cacaopoeder in een andere kom en roer ze goed door elkaar tot het een glad mengsel is. Roer vervolgens het eimengsel erdoor. Meng in een aparte kom de bloem met het bakpoeder en het zuiveringszout. Voeg de suiker en het vanille-extract toe aan het eimengsel en klop met een garde alles door elkaar. Roer het chocolademengsel erdoor en vouw de bloem er doorheen.

4. Verdeel het beslag gelijkmatig over de ingevette bakplaat en bak in zo’n 20 minuten gaar, totdat de cake er luchtig uitziet. Laat de cake wat afkoelen en snij dan twee cirkels met een doorsnede van 20 centimeter uit de cake.

5. Maak de koekjesbodem: Meng in een middelgrote kom 450 gram van de chocoladekoekjes, de suiker en het zout met de gesmolten boter. Druk het mengsel op de bodem van een springvorm met een doorsnede van 20 centimeter en bak zo’n 10 minuten totdat het net stevig aanvoelt.

6. Maak de mousse: Verwarm de melk en het vanillemerg in een kleine steelpan op middelhoog vuur. Week ondertussen de gelatineblaadjes zo’n 10 minuten in koud water totdat ze zacht zijn. Knijp het vocht uit de gelatineblaadjes en doe ze bij de warme melk. Roer door de melk om de gelatine op te lossen.

7. Vul een kleine steelpan met een laag water van 3 centimeter, breng aan de kook en zet het vuur dan lager zodat het water tegen de kook aan blijft. Doe de chocolade in een middelgrote kom en plaats deze op de pan met heet water. Verwarm au bain-marie en roer af en toe totdat de chocolade na zo’n vijf minuten gesmolten is. Haal de kom van het vuur en roer de eidooiers erdoor. Voeg vervolgens de melk toe en klop totdat het een glad mengsel is.

8. Klop ondertussen in een grote kom het eiwit stijf totdat er pieken ontstaan en voeg de suiker geleidelijk toe. Meng het eiwit beetje bij beetje door het chocolademengsel totdat alles is opgenomen.

9. Klop de slagroom totdat er zachte pieken vormen en vouw het chocolademengsel weer beetje bij beetje door de slagroom totdat alles is opgenomen.

10. Maak nu de taart. Strijk ongeveer 225 gram van de mousse op de koekjesbodem en leg er een ronde cake bovenop. Strijk hier weer 225 gram mousse overheen en leg er weer een ronde cake op. Verdeel als laatste de resterende mousse over de taart. Misschien heb je wat over, maar dat is prima. Je hebt sowieso nog wat cake-resten over, dus maak er iets lekkers van en eet het vanavond als toetje. Zet de taart minstens twaalf uur in de vriezer.

11. Laat de taart voordat je ‘m serveert even ontdooien in de koelkast en versier met de resterende kruimels chocoladekoekjes.