’40 Years of Goth’ is een angstaanjagend perfecte blik op de evolutie van gothmode

De Canadese filmmaker en heavy metal-goeroe Liisa Ladouceur heeft in 2011 letterlijk ‘het boek over goths’ geschreven: The Encyclopedia Gothica. Daarna was ze druk als schrijver, dichter, spreker en producent bij Banger Films, maar ze had toch tijd om een eigen variant te maken op die youtubefilmpjes over modegeschiedenis – maar dan met een wat donkerder randje. In 40 Years of Goth Fashion neemt ze je mee door de zwarte wereld van goths.

Noisey: Waarom wilde je deze video maken?

Liisa Ladouceur: Twee redenen. Ik ben fan van het origineel, 100 Years of Fashion, op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe mensen over de hele wereld dit concept hebben genomen om hun eigen modegeschiedenis te laten zien. De meeste filmpjes waren wel wat conventioneel, en ik, als goth, zag nergens iets waar ik me mee kon identificeren. Daarnaast was ik op zoek naar een kunstproject om samen met mijn vrienden te doen, hier in Toronto. Zij zijn toevallig ook goths, en dit leek me een goede manier om een groep creatievelingen bij elkaar te brengen om iets te maken wat een alternatievere geschiedenis van mode laat zien. Ik was er ook helemaal klaar mee om steeds te lezen “Beroemdheid X gaat voor goth look,” telkens als iemand over de rode loper liep met zwarte lippenstift. Er is zoveel meer. Dat wilde ik laten zien.

Wat is jouw favoriete tijdperk voor gothmode?

Er zitten tien verschillende looks in de video. In elke outfit zit wel iets wonderbaarlijks of iets moois. Zelfs pastel goth, een stijl die best omstreden is bij traditionele goths. Batcave, begin jaren tachtig, was de look die mij binnenhaalde. Enorme kapsels, gescheurde netpanty’s en SM-accessoires. Er werd veel geëxperimenteerd met androgynie. Je maakte je eigen outfits, omdat het nog niet winkels te koop was. Het hoogtepunt voor gothicmode was denk ik in het midden van de jaren negentig. Toen werd het veel weelderiger, met fluwelen japonnen, korsetten met brokaat, mantels, dat soort dingen. Het zat dicht tegen het Victioriaanse aan, en had de vampierachtige schoonheid van gothic-literatuur en -film.

Er werd veel aandacht besteed aan de kostuums, niet alleen tijdens het uitgaan. Maar de nu-gothstijl van tegenwoordig vind ik ook heel vet hoor!

Heb je ook vooruitgang gezien in goth muziek? Of lijkt nog altijd terug te leiden naar Bauhaus?

Veel gothic rockbands proberen nog steeds om de nieuwe Bauhaus te worden. Maar gothmuziek is altijd meer geweest dan een stijl, en het is zeker geëvolueerd door de jaren heen. Een paar jaar geleden heb ik een stamboom gemaakt, om te laten zien hoe het zit met goth-metal, synthpop, darkwave en psychobilly. Hoewel veel daarvan terug te leiden is naar Britse groepen uit de jaren tachtig, is er veel meer te vinden.

Wat is het grootste misverstand over de subcultuur?

Ik weet er twee: gothics zijn depressief en suïcidaal, en goth is een fase voor tieners. Er zijn genoeg goed volwassen en zelfs bejaarden die nog steeds graag bij kaarslicht naar muziek luisteren en zwarte kleding dragen.

Welke liedjes zitten er eigenlijk in jouw video?

Alle nummers in 40 Years of Goth komen uit de buurt van Toronto en zijn van onafhankelijke artiesten. Daarnaast zijn het allemaal zangeressen en vrouwelijke muzikanten. Dat vond ik belangrijk. Ik wilde dat de muziek, net als de video, van de jaren zeventig naar vandaag loopt, maar dan met groepen die nu actief zijn. Amy’s Arms is een jonge gothic rockband, hun album My Dear Violet klinkt als post-punk uit de jaren tachtig. Daar wilde ik mee beginnen: iets met veel rauwe energie, maar niet iets waar je mensen die geen goth zijn mee afschrikt. Er zitten twee liedjes van Amy’s Arms in: Breathless Heart en Kisses. Het liedje Devil’s Night van Johnny Hollow is vaak geremixt, en paste goed bij de jaren negentig in de video, toen er veel invloeden uit de ravecultuur werden gebruikt in gothmode. Bloodsuckers is wat springeriger, en past bij de evolutie naar grappige, meisjesachtige looks zoals lolita en steampunk. For Esme’s donkere dreampopliedje Be a Light leek een goede keus voor het einde van de video. Als je goed oplet zitten er ook verschillende verwijzingen in de zang die passen bij de outfits.

Wat maakt muziek ‘goth’ en welke hedendaagse bands zou jij goth noemen?

Gothmuziek is in mijn ogen sexy, dramatisch, en een klein beetje eng. Ik ben geen muziekwetenschapper, maar de beste nummers hebben heel veel bas en ruimte. Eerlijk gezegd is de grootste gothband nog steeds The Cure, ondanks hun leeftijd. Mijn favoriete gothband op dit moment is Savages. Het is net een nieuwe versie van Siouxsie and the Banshees, en het is ook de beste liveband van dit moment. Ze zijn donker, boos, poëtisch en kunstzinnig. Grave Pleasures en Eagulls zijn goede post-punkbands, Prayers vind ik erg interessant, en ik sta achter alle nu-goth heksen als Chelsea Wolfe, Zola Jesus, Bat for Lashes en Austra.

Hoe belangrijk is mode? En het muzikale deel? Moet je fan zijn van gothmuziek om een echte goth te zijn?

Goth is een subcultuur met een soundtrack. Ja, het gaat ook om het waarderen van literatuur en geschiedenis en kunst, maar uiteindelijk komt het voort uit de muziekscene en lange tijd was de gangbare definitie van goth ‘iemand die naar gothmuziek luistert’. Vandaag de dag gaat het meer om de mode – er zijn hardcore lolita en steampunk-goths die nog nooit gehoord hebben van Joy Division of Marilyn Manson. En dat is oké. Cultuur is bedoeld om te veranderen.

Wat is de huidige staat van goth? Het lijkt cooler dan ooit om capes en post-punk en schedels leuk te vinden. Denk je dat de hernieuwde interesse in enge dingen een positief teken is?

Er is een oud grapje: goth is niet dood, het ziet er alleen zo uit. Het is nooit weggeweest sinds 1970, elke zoveel jaar komt het weer naar voren, zie je het op de catwalk en in winkels. Op dit moment is nu-goth populair op Instagram en Etsy. Het is tof om te zien wat de volgende generatie modeontwerpers, modellen en artiesten ermee gaat doen, voor de stijl weer underground wordt.