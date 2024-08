Ik ging op date met Octo Octa

Ze geeft haar partner Eris verliefd kusjes terwijl die op de zondagmiddag van ADE in het Muzieklokaal van De School staat te draaien. Maya Bouldry-Morrison, beter bekend als dj en producer Octo Octa, sprak in eerdere interviews openhartig over de liefde die ze deelt met dj Eris Drew. Sinds Maya publiekelijk uit de kast kwam als trans vrouw in 2016 zijn haar privéleven, lichaam en verlangens regelmatig onderwerpen in haar interviews. Een aspect van haar carrière dat ze van harte omarmt met de EP Devotion die ze samen met Eris maakte en die vrijdag uitkomt op het Portugese label Naive. De tagline van de plaat (‘for a goddess, for each other’) voorspelt de diepe, persoonlijke, emotionele en esoterische connectie die Octo Octa heeft met haar muziek en relaties.



De naam Octo Octa ontstond toen ze nog studeerde in New Hampshire, maar was destijds een bijzaak terwijl ze zich focuste op haar band Horny Vampyre. In 2011 kwam haar eerste soloplaat uit en begon ze een carrière als house-dj en -producer. Vorig jaar stond ze met haar album Where Are We Going? op vrijwel alle beste-album-van-het-jaar lijstjes en tijdens deze editie van ADE kon ze haar veelzijdigheid laten zien met een live-optreden in De School en een dj-set in de Boiler Room.

Afgelopen zomer klopte ik aan bij het appartement van haar agent voor een diner en deed ze, gekleed in enkel een vintage shirt en handgemaakte sieraden, onverwachts de deur open. Ik dwong mezelf om nonchalant te blijven in het bijzijn van een van mijn favoriete artiesten en deed mijn best om niet naar haar werk te vragen. Ook supersterren willen weleens aan iets anders denken dan werk, toch? Terwijl we biertjes dronken op het balkon keuvelden we over instagram en pikte ik via haar gesprekken met andere gasten op dat ze relaties had met meerdere personen. Mijn bewondering voor haar groeide en bereikte een nieuw hoogtepunt toen ze haar liefde met Eris Drew bezegelde met een gezamenlijke plaat. Van die versmelting van werk met liefde heb ik intussen een enorme romantische droom gemaakt. Ik vroeg Octo Octa mee op een date in de hoop mee te kunnen genieten van deze overvloed aan romantiek.

Noisey: Hey Maya, wanneer ontstond het idee om een plaat te maken met Eris?

Maya Bouldry-Morrison: Eris is een van de twee partners in mijn leven. Naast mijn partner Brooke, waar ik nu zestien jaar mee samen ben, ben ik nu sinds februari ook met Eris. Omdat Eris een van mijn favoriete dj’s is, vroeg ik haar of ze misschien wat scratches wilde doen op mijn nieuwe muziek. Dat idee groeide uiteindelijk tot een gedeelde EP. Ik heb veel muziek gemaakt die door Brooke geïnspireerd is, dus ik ben heel blij dat ik nu ook iets voor Eris kon maken.

Hoe is je relatie met Brooke gegroeid naar een polyamoreuze relatie?

Brooke en ik zijn al samen sinds we vijftien waren. Dat is het bijzondere aan zo jong een relatie krijgen: je weet niet wat je ervan kunt verwachten en maakt samen veel fouten. Waar onze relatie voorheen een open relatie was is het nu een polyamoreuze relatie waarin ook Brooke en Eris liefde delen.

Heb je het Brooke gelijk verteld toen je voor Eris viel?

Ja! Iets wat je heel vaak hoort van mensen die open relaties of polyamoreuze relaties hebben is dat ze hun partners niet vertellen wat er met andere mensen gebeurt. Het is allemaal heel geheimzinnig met een hele gekke laag jaloezie eromheen. Dat klinkt altijd heel vermoeiend voor mij.

Lukt het je altijd om aan je partners te vertellen wat er zich afspeelt in je liefdesleven?

Nou, het gaat natuurlijk ook weleens mis, maar dat hoort erbij. Als ik bijvoorbeeld seks met iemand heb gehad en het pas achteraf aan mijn partners vertel, lijkt het soms alsof ik iets probeerde te verbergen. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik fout zat in dit soort situaties.

Ik vind de manier waarop je hierover praat heel mooi, maar tegelijkertijd weet ik van mezelf dat ik enorm hypocriet ben als het aankomt op het delen van liefde. Zelfs als ik zelf verschillende intieme relaties onderhoud, ga ik kapot van de jaloezie als mijn partner intiem is met een ander.

Ja, het is ingewikkeld. Maar ik denk wel dat iedereen – ook mensen in gesloten relaties – dit doet. Uiteindelijk is polyamorie een manier om zelf-reflectief te zijn. Als die jaloezie naar voren komt moet je je afvragen wat de intenties waren van de situatie die de jaloezie veroorzaakt heeft.

In 2016 kwam je in een interview uit de kast als trans vrouw, hoe beïnvloedde dat je carriere?

Ik werd direct uitgenodigd bij queerfeestjes en clubs en bracht mijn laatste album uit bij HNYTRX (een sublabel van queerlabel Honey Soundsytem). Het was geweldig om op die manier onderdeel te worden van een gemeenschap waar ik me altijd al zo thuis voelde. Eigenlijk wilde ik in 2013 met mijn album Between Two Selves al uit de kast komen, maar toen durfde ik nog niet. Uiteindelijk vond ik het belangrijk om het in een interview te doen omdat er zo weinig queermedia is. Toen ik jong was, kwam ik nergens verhalen tegen van trans vrouwen.

Ken je de serie Transparent?

Ja, maar ik heb er maar twee afleveringen van gekeken.

Oh, vond je het niet goed?

Nou, ik denk dat ik het vooral belangrijk vind om transverhalen te kijken of lezen die ook door trans personen gemaakt zijn. Dat is bij Transparent niet het geval. Maar misschien was het op het moment dat ik de serie keek ook te pijnlijk voor me. Ik was toen in mijn omgeving nog niet uit de kast. Eigenlijk is het wel een grappig verhaal hoe ik in aanraking kwam met Transparent…

Vertel?

Ik was aan het chillen met een vriendin en ze zette de serie aan, na twee afleveringen vroeg ik aan haar: “Wil je hier iets mee zeggen?” Ze keek me aan en snapte niet waar ik het over had. Toen zei ik: “Je weet dat ik ook trans ben, toch?” Op die manier kwam ik bij haar uit de kast.

Haha, wow! Hoe ging dat met je partner Brooke?

Brooke en ik kwamen bij elkaar uit de kast nog geen jaar nadat we elkaar begonnen te zien. Brooke gebruikt hen/hun als persoonlijke voornaamwoorden en is queer.

Dat klinkt heel fijn en veilig: om in een relatie bij elkaar uit de kast te kunnen komen

Ja, zie je het al voor je? Twee tieners die verliefd zijn op elkaar en dan bij elkaar uit de kast komen.

Toch heb je daarna nog ruim een decennium publiekelijk in de kast gezeten.

Ja, ik was ontzettend vrouwelijk toen ik jonger was, maar daar heb ik later een beetje mee gebroken en dat was verschrikkelijk. Dat had ik niet moeten doen. Sinds ik hormonen neem is alles veranderd op een manier die ik niet echt kan beschrijven.

Voelde het gelijk goed?

Jazeker! Het voelde zo goed. Ik voelde me eindelijk als mezelf. Het heeft me ook een veel spiritueler en mystieker persoon gemaakt. Het heeft mijn relaties veranderd. Mijn relaties tot seks en mijn relaties met personen die niet altijd het beste met me voor hadden. Die laat ik nu niet meer toe. En ik heb gewoon veel meer zelfvertrouwen.

Hoe ben je spiritueler geworden?

Ik heb een aantal ervaringen gehad waarbij ik buiten mijn lichaam trad. Ik heb zelf nog nooit psychedelische drugs gebruikt maar ik denk dat het een beetje zo’n soort ervaring was. Toen Eris mij en Brooke voor het eerst kwam opzoeken, zag ik ons zitten van buiten mijn lichaam. Toen ik weer terugkeerde moest ik keihard janken. Dat is ook iets grappigs aan hormonen: het is niet dat ik er meer door moet huilen, maar ik kan mezelf beter toelaten om te huilen.

Wat een mooi onderscheid: het huilen is dus niet iets vrouwelijks, maar de manier waarop je ermee om kunt gaan wel.

Precies! Ik wil ook niet iets essentieels maken van dat vrouwelijke. Als ik kijk naar Brooke en mij: wij ervaren vrouwelijkheid heel verschillend. Maar voor mij is die relatie met vrouwelijkheid heel ingewikkeld, omdat ik die stereotypes soms nodig heb of zelfs in moet zetten. Ik trek het gewoon niet om constant gelezen te worden als man.

Heeft dat ook invloed op hoe je optreedt?

Absoluut! Ik vind het fijn om me te kleden zoals ik me nu kleed en te bewegen zoals ik nu kan bewegen. Dat is wie ik ben, en daarin wil ik me niet laten tegenhouden.