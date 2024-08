Ik kocht Hitzone 82

Ik kan me de verzamelcd’s van mijn oudere nichtje nog goed herinneren: Mega Dance 93, Het Beste Uit De Top 40 en Het Beste Uit De Mega Top 50. Ik mocht ze allemaal lenen en ik kan de liedjes op die cd’s nog opnoemen. Mr. Vain van Culture Beat, Mr. Blue van René Klein, Open Sesame van Leila K., Power Of American Natives van Dance 2 Trance, Spin Doctors, die band van Bart Peeters, Janet Jackson, 4 Non Blondes. Ik kan dit de hele dag doen. De liedjes op de cd’s klonken toen nog magisch, zoals muziek klinkt als je er niks van begrijpt omdat je vijf jaar oud bent en niet weet van het bestaan van uitgaan, clubs, alcohol, liefde, seks of, in het geval van Mr. Blue, aids.

Wat later in mijn leven speelden verzamelcd’s nog steeds een grote rol in het ontdekken van muziek. Er was nog geen internet, maar ik keek compulsief naar MTV, waar ook verzamelcd’s van waren. Dankzij MTV Most Wanted leerde ik bands kennen als Therapy?, Faith No More en Blur. Nog later had ik een dubbelcd van TMF, met de titel Rap Flavas, die me in aanraking bracht met Killah Priest, Rakim en Bone Thugs-N-Harmony.

