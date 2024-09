Illustrator van de week: Eva Stalinski

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 28 Okt 2016 om 10:16 PDT

Het lukt illustrator Eva Stalinski zelfs de meest simpele, alledaagse voorwerpen een eigen karakter te geven, bijvoorbeeld door op een citroen een zuur mondje te tekenen of een fles Glassex grote wiebeloogjes te geven. Naast de antropomorfe voorwerpen zijn er op haar Instagram ook veel hondjes te zien, want haar hond Willem is haar muze. “Ik ben altijd geïnspireerd geweest door het wonderlijke achter het alledaagse leven. Popart, waarin alledaagse objecten worden verheven tot kunst door ze aan te passen, te vergroten, enzovoorts, spreekt mij enorm aan. Verder ben ik een softie en wil ik zowel mezelf als anderen blij maken en laten lachen,” vertelt Stalinski aan The Creators Project.

Tijdens haar opleiding aan Academie Minerva ontdekte Stalinski al dat zeefdruk haar favoriete techniek was. Toen ze met haar afstudeerproject de Academie Minerva Prijs won, gebruikte ze het prijzengeld om eigen zeefdrukbenodigdheden te kopen. “Mijn manier van zeefdrukken is bijna volledig handmatig. Dit klinkt misschien omslachtig en onhandig, en de resultaten zijn vaak niet perfect, maar dat vind ik juist zo charmant eraan. Het technische proces van zeefdrukken gecombineerd met een tastbaar, imperfect resultaat vind ik fijn, want zo komt volgens mij de beeldtaal van mijn illustraties het beste tot zijn recht.”

Stalinski deelt ook graag haar kennis over zeefdrukken met de rest van de wereld. Op Instagram en YouTube zijn filmpjes te zien van hoe ze thuis zeefdrukt, inclusief vrolijke illustraties ter uitleg. De prints van Stalinski staan op alles, van kleding tot ansichtkaarten, die je kan bestellen in haar webshop.

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 8 Okt 2016 om 3:05 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 8 Aug 2016 om 9:34 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 12 Apr 2016 om 11:07 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 29 Jan 2016 om 10:02 PST

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 8 Mrt 2016 om 9:06 PST

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 21 Dec 2015 om 10:33 PST

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 3 Nov 2015 om 11:42 PST

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 23 Sep 2016 om 7:42 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 4 Okt 2016 om 5:54 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Stalinski (@evastalinski) op 1 Jun 2015 om 5:59 PDT

