Maak piranha escabeche

Porties: 1

Benodigdheden

120 g Piranha of andere witvisfilet (of twee kleine visjes ontdaan van ingewanden en schubben)

Wat meel om de vis mee te bestrooien

Zout en versgemalen peper

45 ml olijfolie

½ rode ui in ronde plakjes

1 geplette teen knoflook

15 ml chilisaus

1/2 tomaat, zonder kern en in plakjes van 2 cm gesneden

2 eetlepels rodewijnazijn

5 eetlepels visbouillon

1 laurierblad

1/4 theelepel suiker

1/8 theelepel gedroogde oregano

1/8 theelepel gemalen komijn

Olijven, optioneel

Hardgekookt ei, optioneel

Recept

Chef’s tip: Dit gerecht wordt op veel plekken in de wereld gegeten met net zoveel verschillende vissen, maar in Peru gebruiken we een aantal unique ingrediënten. Je kunt dit recept koud eten, maar ik vind het warm het lekkerst. En dit keer heb ik het voor het eerst met duurzame piranha gemaakt. Andere vis mag ook. Ik zal niet boos worden als je geen piranha in je buurtsuper kunt vinden.

1. Breng de vis op smaak met peper en zout en rol het door de bloem. Doe een laagje olijfolie in de pan en verwarm het op een middelhoog vuur. Bak de vis 2 minuten op elke kant tot het goud-bruin is.

2. Haal de vis uit de pan. Voeg olijfolie toe, zet het vuur harder en voeg de rode uien, knoflook en chilisaus toe. Bak het tot alles zacht is en het een beetje kleur krijgt. Voeg de tomaten, azijn, bouillon, laurierblad, suiker, oregano, komijn, zout en zwarte peper toe.

3. Doe de vis weer in de pan en verwarm het in de saus. Doe alles op een bord en schep de saus over de de vis. Dit gerecht is ook fantastisch met een hardgekookt ei en olijven.

Dit recept komt uit ‘Ceviche: Peruvian Kitchen – The Cookbook’ van Martin Morales.