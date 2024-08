Makkelijke kippenleverpaté

Porties: 6-8

Voorbereidingstijd: een nacht om te marineren

Totaal: 2 uur

Ingrediënten

300 gram kippenlevertjes

250 ml volle melk

30 ml druivenpitolie

70 gram witte ui, fijngehakt

70 ml brandy

10 gram zeezout, plus extra

130 ml slagroom

8 gram Dijon mosterd

225 gram ongezouten boter

ahornsiroop, naar smaak

sherryazijn, naar smaakt

getoast brood, om erbij te serveren

ingelegde groenten, om erbij te serveren

Videos by VICE

Recept

1. Doe de levers in een kom en giet er de melk over tot de levertjes helemaal onderstaan. Laat de kom een nacht in de koelkast staan.

2. De volgende dag verwarm je de olie in een grote bakpan op hoog vuur. Voeg de kippenlevers toe en bak ze in 3 minuten goudbruin terwijl je ze blijft omdraaien. Bak ze echt niet te lang, want doorbakken lever is smerig. Je paté wordt dan korrelig, en daar zit niemand op te wachten. Als de levers zijn gebakken, doe je ze in een keukenmachine of blender.

3. Bak de uien in 3 minuten zacht in de bakpan. Breng op smaak met zout en peper, voeg de brandy toe en laat 2 minuten koken. Roer er nu de room en mosterd door en laat al roerend in 1 tot 2 minuten indikken. Giet het mengsel bij de kippenlevers.

4. Terwijl je de keukenmachine laat draaien voeg je beetje bij beetje stukjes boter toe tot alles een glad geheel is. Breng op smaakt met zout, een scheutje ahornsiroop en de azijn. Wees voorzichtig en proef of je meer van iets moet toevoegen. Doe de paté in een kom en laat het in minimaal 2 uur rusten en afkoelen.Serveer met de toast en de ingelegde groenten.