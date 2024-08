Mijn vader interviewde de vader van Drake

Dit artikel verscheen eerder op VICE Zweden

Dennis Graham is de vader van Drake. Hij hangt al een jaartje of twee, drie rond in Stockholm. Hij is ook erg populair op Instagram. Ik hoorde voor het eerst over Graham in de maand februari van het jaar 2015, toen hij aanwezig was bij de Grammis, een Zweedse muziekprijs. Graham bleek bevriend met de Zweedse regisseur Nikeisha Andersson, die een clip voor een single van Graham had gemaakt.

Ik moest hem interviewen over die clip, maar ik had een idee: mijn vader zou de vader van Drake interviewen.

“Vader, kan jij iemand van jouw leeftijd interviewen die net een solocarrière is begonnen?” vroeg ik. “Hij speelde ooit drums voor Jerry Lee Lewis! De rest mag je zelf uitzoeken.” Mijn vader houdt veel van rock-‘n-roll, dus hij ging akkoord met mijn voorstel. Hij keek wel verbaasd.

Vader van Markus: Ha Dennis. Jij bent dus beroemd omdat je ooit drums speelde voor Jerry Lee Lewis?

Dennis Graham: Nou, het is een beetje een gek verhaal. Je hebt een tent in Memphis, de Hot Air Balloon. Jerry had een drummer, Robert Tarp Tarrant, die een supermarkt had overvallen toen ze daar speelden. Jerry Lee vroeg of ik voor hem kon drummen omdat Tarp meegenomen was. Ik was achttien. Maar nu ben ik beroemd vanwege Drake.

Ik heb trouwens met heel veel mensen gespeeld: Al Green, Isaac Hayes, Willie Nelson en Mickey Gilley. Allemaal best kort hoor. Ik speelde met zoveel mensen dat ik het niet eens meer weet. Ik trad ook erg kort met ze op, dus ik zie mezelf niet als beroemd. De reden dat ik nu aandacht krijg, is mijn zoon, Drake.

Drake? Die ken ik niet. Wie is dat?

Drake werd geboren in Toronto, in Canada. Ik kom oorspronkelijk uit Memphis. Daar ging ik weg toen ik nog vrij jong was. Ik verhuisde naar Vegas, Houston, Texas, LA en toen naar Toronto.

Ik ontmoette Drakes moeder in een hotel in Toronto. Ik zocht in de bar naar een sigaret en zwaaide naar de barman dat hij me sigaretten moest brengen. Drakes moeder was daar voor een optreden. Ze zei: “Hier, neem er maar eentje van mij.” We raakten aan de praat en later werden we verliefd en verhuisde ik naar Toronto.

Hoezo maakt je zoon jou beroemd?

Social media. Ik post veel over hem en mensen googlen mij en zien wat ik heb gedaan, dus ik heb meer dan 200.000 volgers op Instagram. Dat ging best snel.

Maar wie is Drake?

Drake is een rapper. Hij is de beste rapper van de wereld.

Misschien ken ik een lied van hem. Misschien heb ik er weleens op gedanst.

Hier is een foto.

Hé, je hebt hetzelfde kostuum aan als vandaag. Waarom kleed je je zo?

Oh, dat is voor de video. Meestal zie ik er heel normaal uit. Dit was speciaal voor vandaag. Ik droeg het ook toen we op oudejaarsavond een fotoshoot hadden in Las Vegas. Omdat zoveel mensen op social media mij herkennen in dat pak, wilde ik het weer dragen in de videoclip.

Vertel eens wat over je lied!

Ja, da’s mijn lied. Ik wilde wat ouderwetse r&b maken. De jongedame die het nummer voor me maakte, woont ook in Memphis en ze schrijft liedjes. Ik hoorde deze specifieke track, Kinda Crazy, zo heb ik het genoemd, en ik vond het te gek. Een jongeman heeft geholpen met de tekst. We gingen een avondje drinken en toen hadden we het lied geschreven. Dustin Que heeft het geproduceerd. Het is echt te gek.

Hoe is de relatie met je zoon nu? Zie je jezelf altijd als ‘de vader van…’?

Ik hou zielsveel van hem. Ik ga met hem mee op tour. We hebben soms wel meningsverschillen. Weet je, toen hij negen was, maakten we een weddenschap. Hij had auditie gedaan voor een tv-programma in Toronto en we hadden gewed voor vijf dollar. Hij zei: “Pap, wedden voor vijf dollar dat ik meer films ga maken dan jij? Ik ga ook meer reclames doen en meer muziek maken dan jij ooit hebt gedaan.” Ik zei oké. Ik vond het wel spannend. In 2009 heb ik hem zijn vijf dollar gegeven.

Voor mij als buitenstaander lijkt het alsof er erg veel gefeest wordt in de muziekindustrie. Klopt dat?

Joh, ik ga wel drie keer per week naar de hiphopclubs.

Wow. Hey, maar hoezo ben je eigenlijk nu ineens een solocarrière begonnen?

Dat kwam door dat lied dat die jongedame voor me had gemaakt. Ik ga niet meer touren. Ik wil hier niet beroemd mee worden. Ik doe alleen deze ene single. Alhoewel, dat zeg ik nu…

Dit gaat zeker om die weddenschap, hè? Je wil je vijf dollar terug.

Haha, nee joh! Hij was wel een beetje jaloers. “Pap, nu ben ik aan de beurt,” zei hij. Maar ja. Hij is multimiljonair, hoe kan ik daar nou tegenop?

Dankjewel, Dennis.