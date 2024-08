Deze Londense pizzeria geeft 25 procent anti-Brexit-korting

Ik ben echt heel moe van alle Brexit-discussies. Mijn tolerantie voor politieke prietpraat heeft een dieptepunt bereikt, en het is moeilijk om nog energie op te brengen om me te verdiepen in alle mogelijke post-Brexit-deals, laat staan om er überhaupt actie tegen te ondernemen. Het nieuws gaat nergens anders meer over, en ik zou willen dat we gewoon teruggingen naar de tijd waar het belangrijkste nieuws was dat een beroemd persoon was overleden of een octopus de finale van het WK correct had voorspeld.

Nu zelfs de taaiste onder ons zijn bezweken aan Brexit-apathie, weigert één restaurant in Oost-Londen om hier ook aan toe te geven. Pizzeria Apollo biedt nu 25 procent korting op je pizza aan iedereen die zijn lokale volksvertegenwoordiger (MP) een brief schrijft met daarin de eis dat er een nieuw referendum over het verlaten van de EU komt.

“Waarom niet, dachten we,” vertelt Matt Kenny, mede-eigenaar van het restaurant aan de telefoon. “Als dat betekent dat meer mensen hun vertegenwoordiger een brief schrijven, is dat alleen maar goed. Dat is heel belangrijk en daarvoor willen we graag 25 procent korting op pizza geven.”

Een pizza met salami en salie en een pizza Margarita van Pizzeria Apollo in Oost Londen. Alle foto’s door de auteur.

De anti-Brexit korting bij Pizzeria Apollo.

Het restaurant opende in 2015 nadat Matt en zijn broer Ollie het zat waren om kilometers te moeten reizen om een fatsoenlijke houtovenpizza in Londen te kunnen halen. “Inmiddels is er genoeg pizza te verkrijgen hier in de buurt,” lacht Matt.

“Als bedrijf wachten we al heel lang op enige vorm van duidelijkheid over wat Brexit voor ons gaat betekenen, want de prijzen van ingrediënten gaan omhoog, wat betekent dat de prijzen op onze menukaart ook hoger worden,” legt Matt uit. “De helft van onze medewerkers is Brits en komen uit Londen, de andere helft komt uit Italië. Shit is echt een zooitje nu, vind je niet? Echt een shitzooi. En het gaat mogelijk nog slechter worden voor bedrijven dus we dachten: fuck it, dit denken we dat er moet gebeuren.”

Dus afgelopen week besloten Matt en z’n collega’s de deal aan te bieden, in de hoop te kunnen terugvechten tegen het rampzalige vooruitzicht van no deal.

Matt en Ollie Kenny, eigenaars van Pizzeria Apollo.

Brief van de auteur aan MP Harriet Harman, in ruil voor pizza met korting.

“Ik bedoel, Brexit gaat eigenlijk alleen over handelsverdragen, toch?” zegt Matt. “Ik weet dat er iets nationalistisch bij komt kijken, met veel gezwaai van vlaggen, maar uiteindelijk gaat het alleen over die verdragen. En die worden allemaal overboord gegooid. Ik denk dat een referendum een goed idee is. Ik denk dat eigenlijk alles wat de Labour-partij voorstelt goed is.” Matt is even stil. “Niks wat Theresa May zegt over bedrijven en Brexit is relevant voor Pizza Apollo.” Nu jij weer, May.

Omdat ik nooit een kans voorbij laat gaan voor links-georiënteerde politiek en eten met korting, schrijf ik een brief aan mijn MP, Harriet Harman, voordat ik richting Pizza Apollo vertrek om te lunchen. Elke tafel is versierd met bruine pamfletten met daarop de tekst “BREXIT SCHMEXIT / 25 KORTING OP PIZZA” en kaartjes waarop mensen hun feedback kunnen achterlaten. Ollie laat me het kaartje zien wat iemand de avond ervoor heeft achtergelaten. In potlood staat er geschreven: “Deze actie heeft me overgehaald om een brief te schrijven die ik al lang van plan was om te sturen.” Dat is toch wel… iets?

Een kaartje met feedback in het restaurant.

Maar niet alle reacties zijn natuurlijk positief. Ik vraag me af wat voor reacties Apollo allemaal ontvangen heeft.

“Als ik eerlijk ben had ik had echt niet verwacht dat het zoveel reacties zou opleveren, maar het is goed dat het wel zo is,” zegt Matt. Gisteren waren we een beetje bezorgd dat pro-Brexit-mensen veel stampij zouden maken.”

“We zijn de actie pas net begonnen, en ik weet niet of mensen echt de moeite gaan doen om een brief te sturen,” voegt hij eraan toe. “We gaan het zien.”

Misschien is het enige wat Groot-Brittannië nodig heeft om de slechtste politieke keuze allertijden te voorkomen een stuk pizza met salie, salami en wat korting.

