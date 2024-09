Na drie jaar is Danny Brown eindelijk terug en wel met de video ‘When It Rain’

We hebben een behoorlijke tijd moeten wachten op nieuwe muziek van Detroitse legende Danny Brown. Er is drie jaar voorbij gegaan sinds de grandioze Old ons zijn wereld in sleurde. Vanaf dat moment kregen we hints over nieuw materiaal, waarvan niet de minste: de première van een briljante nieuwe documentaire over hem.

Maar nu is hij terug. Behoorlijk terug. Met een nummer en video en alles. When it Rain is een bijtende, sinistere track waarop Brown in volle vaart gaat. De beat gromt en bijt terwijl Brown versnelt, hij heeft amper tijd om te ademen omdat hij elke bar aan elkaar rijgt. Dit alles is geprojecteerd over uitgevaagde VHS-beelden die afgewisseld worden met kleurenfilters, als een slechte trip die heen en weer schiet tussen hedendaagse scenes van Brown zelf, oud archiefmateriaal en shots van Detroit in de vroegere jaren van de stad.

Bekijk de video hieronder.