Dit is de ultieme gids om fan te worden van Studio Ghibli-films

De Japanse animatiestudio Studio Ghibli maakt al meer dan dertig jaar prachtige films voor fans van alle leeftijden. Samen met Isao Takahata en Toshio Suzuki heeft de legendarische Hayao Miyazaki een behoorlijke cultstatus gekregen, vooral door films uit hun beginjaren. Het bedrijf dat gevestigd is in Tokio boekt al decennialang grote successen door bezoekersrecords te verbreken, oscargeschiedenis te schrijven en critici voor zich te winnen met meer dan 24 films en tv-series.

Volgens fans zijn Ghibli-films een belevenis, met ongelooflijk veel aandacht voor detail. Maar omdat er zoveel prachtigs te zien is, kost een fan worden van deze Japanse sprookjes veel tijd en toewijding. Dus wij presenteren hierbij de ultieme handleiding voor Ghibli-films. Welke moet je als eerste kijken en waarom?

https://twitter.com/TheGhibliFamily/status/1492785622658039811

‘Ponyo’. Studio Ghibli, met dank aan Gkids

Dus je wilt kijken naar… heksen, tovenaars en magie

Studio Ghibli-films staan gelijk aan magie. In veel films kom je dan ook heksen, tovenaars, geesten en sprookjesachtige metamorfoses tegen. Maar Miyazaki en zijn team laten naast de mooie kanten van magie ook vaak de keerzijde zien. Spirited Away, de grootste en meest succesvolle productie van de studio gaat onder andere over de complicaties van magie. Een beetje zoals Alice in Wonderland, maar dan met meer diepgang en volwassenheid.



In de film komt een jong meisje genaamd Chihiro vast te zitten in de geestenwereld en ze wordt gedwongen toe te kijken hoe haar ouders in varkens veranderen. Verdwaald, alleen en bang (wie zou dat niet zijn), vindt ze een baan in een badhuis voor geesten. Onderweg moet ze allerlei grote beslissingen maken met behulp van haar nieuwe spookvrienden.

Als je zin hebt in een verhaal vol tovenaars en heksen, is de film Kiki’s Delivery Service een aanrader. Met een bezem, een pratende zwarte kat en magische krachten is de heks Kiki een van de bekendste gezichten van het Ghibli-universum. Net als veel jonge mensen verlaat ze haar comfortabele huis om een plekje in de wereld te veroveren. Uiteindelijk heeft ze moeite met overleven in die grote, boze wereld, maar wil ze niet haar ziel verkopen. Wanneer ze haar magische krachten verliest gaat Kiki er mentaal bijna aan onderdoor. Gelukkig ontdekt ze hoe belangrijk selfcare is en vindt ze zichzelf terug. Veel ongelukkige millennials zonder geld zullen misschien dus wel wat aan deze film hebben.

Kijk hiernaar als je: moet babysitten, halloween viert, of gewoon thuis op de bank hangt.

Je gaat dit leuk vinden als je ook houdt van: Sabrina the Teenage Witch, Chilling Adventures of Sabrina, Bewitched, The Wizard of Oz.

Kijklijst: Spirited Away, Kiki’s Delivery Service, Castle in the Sky, Howl’s Moving Castle, Earwig and the Witch.

Dus je wilt kijken naar… films over klimaat en natuur

Miyazaki’s liefde en respect voor de natuur is geen geheim. Uit klimaatactivisme kan je ook kracht putten, en die boodschap komt duidelijk naar voren in verschillende Ghibli-meesterwerken. Denk aan Princess Mononoke, Nausicaä of the Valley of the Wind, Pompoko en natuurlijk My Neighbor Totoro. “We maken de natuurlijke omgeving niet ondergeschikt aan de personages,” zei Miyazaki ooit in een interview met de Japanse pers. “Dat komt omdat we vinden dat de wereld mooi is. We vinden dat het weer, de tijd, lichtstralen, planten, water en wind – die samen het landschap vormen – allemaal mooi zijn. Daarom doen we ons best om ze zo veel mogelijk in onze films te verwerken.”

Nausicaä of the Valley of the Wind zit vol met giftige jungles, waar reusachtige gemuteerde insecten in ronddwalen. In dit beroemde post-apocalyptische verhaal van Miyazaki’s wordt ons bestaan bedreigd, en balanceert de mensheid op het randje van de afgrond.

Milieukwesties zoals watervervuiling komen aan bod in Spirited Away, waarin rivieren overspoeld worden door menselijk afval als gevolg van hebzucht. In de kern is Princess Mononoke een verhaal over overleving, dat zich afspeelt in een mooie maar sombere wereld waarin mensen in een oorlog met elkaar en het milieu zijn beland.



Bomen, grasvelden, heldere rivieren en beekjes: de film My Neighbor Totoro zit barstensvol natuurscènes. De geliefde kinderfilm vertelt het verhaal van de zusjes Satsuki en Mei, die spanning en avontuur beleven wanneer ze met hun vader verhuizen naar een nieuw huis op het Japanse platteland. Hun moeder laat zich ondertussen behandelen in een ziekenhuis. Onderweg komen ze een groep bosgeesten tegen en raken ze bevriend met de grootste van allemaal: Totoro, die de elementen zoals wind beheerst.

Kijk hiernaar als je: een dosis optimisme nodig hebt, je zorgen maakt het over het klimaat, of gewoon iets moois wil kijken op een regenachtige dag.

Je gaat dit leuk vinden als je houdt van: Avatar, Pocahontas, Okja, FernGully: The Last Rainforest

Kijklijst: Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbor Totoro, Nausicaä of the Valley of the Wind, Pom Poko, The Red Turtle, The Tale of the Princess Kaguya

‘My Neighbor Totoro’. Foto: Studio Ghibli, met dank aan Gkids.

Dus je wilt kijken naar… iets lolligs

Een van de geweldige dingen aan Ghibli-films is dat ze het kind in jezelf naar boven halen. Net als My Neighbor Totoro heeft Ponyo ook een luchtig en speels thema. Het is bijna onzinnig als je erover nadenkt: een goudvisprinses wordt verliefd op een menselijke jongen genaamd Sosuke. Niemand kijkt ervan op als ze uiteindelijk zijn dorp in gevaar brengt en haar verlangen uitspreekt om voor altijd bij hem en zijn moeder te blijven.

In The Cat Returns verandert Haru, een verlegen middelbare scholier, onvrijwillig in een kat nadat ze er eentje redt van een verkeersongeluk. Het katje blijkt Lune te zijn, prins van een kattenrijk, en het nieuwe stel gaat trouwen. Probeer deze film niet te vatten; leun achterover, ontspan en geef je over aan de humor. Een brutale, chagrijnige, dikke kat genaamd Muta is de onwaarschijnlijke held van het verhaal, die zich ontpopt als de beruchte crimineel Renaldo Moon, die een heel meer met vis in één keer heeft opgegeten.

Kijk hiernaar als je: een date hebt en je wil samen lachen, aan het babysitten bent, of gewoon even niet aan de stress van het dagelijks leven wil denken.

Je gaat dit leuk vinden als je houdt van: The Aristocats, Cats, de Cats & Dogs-filmreeks

Kijklijst: The Cat Returns, Pompoko, Ponyo, Porco Rosso

Dus je wilt kijken naar… sterke en onafhankelijke vrouwen

Miyazaki onderscheidt zich door films te maken met daarin herkenbare vrouwelijke hoofdrolspelers. Het zijn vaak jonge vrouwen die de leiders zijn van hun eigen verhaal. “Ik wilde een film maken, speciaal voor de dochters van mijn vrienden,” zei Miyazaki ooit, verwijzend naar zijn meesterwerk Spirited Away. Hierin staat het verhaal van Chihiro centraal, die gedwongen wordt ongelooflijke obstakels te overwinnen om haar ouders te redden.

De jonge heks Kiki, het wolvenmeisje Prinses Mononoke en fanfavoriet Sophie uit Howl’s Moving Castle, zijn andere goede voorbeelden van iconische Ghibli-heldinnen.

In When Marnie Was There wordt Anna door haar pleeggezin weggestuurd uit de stad, naar een klein dorpje in de drassige bossen. Hier ontmoet ze de mysterieuze Marnie, en ze brengen samen de zomer door. Anna moet leren leven met haar lichamelijke herstel en depressie, en Marnie met haar geheimen. Het is een uniek perspectief op verlating, verlies en afsluiting, briljant in beeld gebracht terwijl een vriendschap zich ontrafelt.

De meest onderschatte Ghibli-heldin van allemaal is misschien wel Takeo, een jonge, ongetrouwde kantoormedewerker uit Tokio die liefde en betekenis vindt op het platteland. Only Yesterday is een krachtige ode aan de nostalgie en de schoonheid van verandering, waarin elke vrouw zich kan vinden.

De slotscène (met de soundtrack van Japanse zangeres Miyako Harumi) is misschien wel het mooiste verfilming van onschuld ooit.

Kijk dit als je: met vrienden bent, wanneer je down bent, je trots voelt of internationale vrouwendag viert.

Je gaat dit leuk vinden als je houdt van: Anastasia, Little Women, Lady Bird, Moana, To All the Boys I’ve Loved Before, Captain Marvel.

Kijklijst: Princess Mononoke, Spirited Away, Kiki’s Delivery Service, Howl’s Moving Castle, Only Yesterday, When Marnie Was There.

Dus je wilt… een geschiedenisverhaal kijken

Grave of the Fireflies wordt de donkerste en zwaarste Ghibli-film genoemd en is uitgeroepen tot “een van de beste oorlogsfilms ooit gemaakt”. Het vertelt over de verwoesting van oorlog en de tragedie die daarmee gepaard gaat. De film, geregisseerd door de overleden Isao Takahata, volgt twee uitgehongerde weeskinderen in hun wanhopige strijd om de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog te overleven.

https://www.youtube.com/watch?v=_ovJGnjOjx4

Een andere prachtige film in deze categorie is The Wind Rises, Miyazaki’s bitterzoete, ontroerende biopic over de Japanse vliegtuigontwerper Jiro Horikoshi. Horikoshi was de hoofdingenieur van het Mitsubishi A6M Zero-gevechtsvliegtuig, dat het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte bij de aanval op Pearl Harbor. Omdat het een biografie is, volg je in de film Horikoshi in zijn kindertijd, maar zie je later ook zijn noodlottige liefdesleven.

https://www.youtube.com/watch?v=vh57zcmI3WQ

In een van de scènes laat Miyazaki de Kanto-aardbeving van 1923 zien, die ongelooflijk veel mensen het leven kostte en destijds werd beschouwd als de ergste natuurramp die Japan ooit heeft getroffen. Pijn, ellende en verwoesting worden op briljante wijze in beeld gebracht in een scène van maar vier seconden, waarover Miyazaki ooit vertelde dat het dertien maanden duurde om te animeren.

De film From Up on Poppy Hill speelt zich af in het naoorlogse Yokohama, en de jonge liefde waarover het gaat geven je vlinders in je buik. Op zestienjarige leeftijd zorgt de brave Umi voor haar familie in een pension bovenaan een heuvel, waar ze dagelijks vlaggen hijst om passerende schepen in de haven een goede reis te wensen. Ze wordt verliefd op haar slimme en ondeugende schoolkameraad Shun, maar een familiegeheim uit de oorlogstijd zou hen uit elkaar kunnen drijven. Het verhaal speelt zich af in een Japan dat in een snelle vaart modern wordt. Het land is in de ban van de voorbereidingen voor de Olympische Zomerspelen van 1964 in Tokio, en de schilderachtige nostalgie is vastgelegd op een klassieke Studio Ghibli-manier.

Kijk hiernaar als je: tegen wat verdriet kan.

Je gaat dit leuk vinden als je houdt van: When the Wind Blows, The Iron Giant, Persepolis, The Breadwinner.

Kijklijst: Grave of the Fireflies, Up on Poppy Hill, The Wind Rises

Met bijdragen van JC Gotinga. Volg Heather Chen en JC Gotinga op Twitter.