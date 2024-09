Vriendje te huur: de opmars van de ‘boyfriend experience’ in Tokio

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker” data-verified=”redactor”></span>

Nu Japanse vrouwen steeds vaker werken en economisch onafhankelijk zijn, hebben steeds minder vrouwen zin in relaties, of de behoefte om in het huwelijksbootje te stappen. De eeuwenoude gendernormen zijn aan het verschuiven, waardoor er een nieuwe economische verdeling ontstaat.

In Tokio speelt de markt op deze verschuivingen in, en is er een nieuwe golf aan bedrijven opgericht die de ‘boyfriend experience’ aanbieden. Zo kunnen vrouwen in Tokio op uurbasis een breed scala aan mannen inhuren: of je nou behoefte hebt aan een hunk om wat shotjes mee te drinken, een schouder om op uit te huilen, of een nachtelijke knuffelsessie.

In deze aflevering van Slutever reist host Karley Sciortino af naar Tokio om deze diensten eens uit te proberen, en de mannen te spreken die in deze sector werken.

Bekijk de hele docu hierboven. Meer documentaires van VICE vind je op video.vice.com.