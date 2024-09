Wat stemt Jiggy Djé?

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Iedereen die Vincent Patty oftewel Jiggy Djé volgt, weet dat hij het publieke debat niet schuwt. Regelmatig deelt hij zijn mening en discussieert hij onder andere over politiek, en sociaaleconomische en ethische zaken. Het verbaasde dan ook niemand toen hij met zijn ‘Campagne voor de Vrijheid’ op de proppen kwam. Hierin roept hij mensen op om strategisch te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste wordt.

Inmiddels zet hij zich onder anderen met collega-rapper Massih Hutak in voor !METS, een initiatief om jongeren massaal naar de stembus te krijgen. Daarnaast riep hij de Wilde Haren-podcast in het leven om met mensen van invloed te discussiëren over van alles en nog wat, maar voornamelijk over het politieke klimaat. We gingen langs bij het Noah’s Ark-kantoor om met Jiggy te praten over onderbuikgevoelens, de versplintering op links en natuurlijk wat hij gaat stemmen.

Hey Jiggy, weet je al wat je gaat stemmen?

Nu wel, maar het zou kunnen dat ik van mening verander in aanloop naar 15 maart.

Ik zal je er niet op vastpinnen. Wat denk je nu?

GroenLinks, maar het zou ook Partij voor de Dieren kunnen worden.

Waarom GroenLinks?

Omdat Jesse Klaver dingen heeft gezegd waar ik me in kan vinden. Ik heb hem een paar keer zien spreken en volgens mij matcht wat hij zegt wel met wat hij daadwerkelijk voelt. Voor zover ik in zijn ziel kan kijken.

Wat houdt dat precies in?

Weet je wat het is? Toen Jan Roos bij Pauw en Jinek werd aangepakt, lette ik niet op Jan Roos, maar op de mensen op wie ik wellicht ga stemmen. Ik keek naar hoe ze zich gedragen. Pechtold was daar net te blij dat hij een punt kon maken. Ik zag aan hem dat hij het lekker vond dat hij aan het scoren was ten koste van iemand anders. Dan mis je zelfvertrouwen.

Bedoel je hiermee dat Jesse Klaver meer bezig is met zijn eigen punten en principes, en minder met zijn tegenstanders en het ‘spelletje’?

MMA-vechter Conor McGregor zei ooit dat echte kampioenen nooit het verlies van hun tegenstanders vieren, maar eerder hun eigen overwinning.

Okay, je hebt dus een goed gevoel bij Jesse en GroenLinks, maar zeggen ze inhoudelijk ook dingen waar je het écht mee eens bent?

Ik let eigenlijk niet zo erg op partijprogramma’s.

Dat is opvallend voor iemand die zich zo hard inzet voor de verkiezingen.

Ja. In grote lijnen weet ik wel wat erin staat hoor, maar ik duik er gewoon niet diep in en ik luister ook niet naar wat politici erover te zeggen hebben. Ik weet namelijk dat ze op specifieke punten terug kunnen komen. Het gaat over het beleid van vier jaar en ze gaan allemaal compromissen moeten sluiten.

Het gaat mij meer om dat ik de persoon waar ik op stem moet kunnen vertrouwen. Als je jouw kind naar een dagverblijf brengt, is het leuk als er goed speelgoed ligt en dat het er netjes uitziet, maar het belangrijkste is de persoon die het kind van je overneemt. Als je die in de ogen kunt kijken en je kunt die persoon je kind toevertrouwen, dan is de rest ondergeschikt.

Ik denk dat veel Nederlanders net als jij hun politieke keuzes op gevoel maken. Maar je baseert het nu allemaal op onderbuikgevoel. Iets wat PVV-stemmers ook doen, een partij waar je je tegen verzet.

Dat onderbuikgevoel hebben zij ten opzichte van de maatschappij en dat komt vanuit woede en angst. Dat is niet wat ik aan het doen ben. Ik kijk naar de man die voor de partij spreekt. Snap je het verschil?

Niet helemaal. Onderbuikgevoel is dat je niet handelt vanuit kennis of feiten, maar dat je bijvoorbeeld iemand als Jesse Klaver vertrouwt op zijn mooie bruinen ogen. Het is een irrationele keuze.

Ja, maar wat ik doe is niet irrationeel. Ik durf te stellen dat ik mensdeskundige ben. Ik heb heel veel mensen ontmoet in mijn leven en met heel veel mensen gesproken, dus ik denk dat ik een goeie judge of character ben. Daar vertrouw ik genoeg op dat ik op basis daarvan een keuze durf te maken. Dat is geen onderbuikgevoel. Het is kunde en ervaring.

Ik wil je heel graag geloven, maar dit is niet te toetsen.

Dat hoeft niet. je hoeft ook niet voor mij te stemmen.

Dat klopt. Volgens mij gaan we hier niet uitkomen. Over iets anders dan maar: je zegt dat je nooit uit angst of haat handelde, maar je ‘Campagne voor de Vrijheid’ was een reactie op de opmars van de PVV. Dat klinkt wel als angst.

Ja, maar dat heb ik niet geschreven. Dat heeft de versie van mij van een maand geleden geschreven.

Ah ja, ik wist niet dat er twee Vincents waren. Je was in ieder geval niet blij met de opmars van Wilders.

Nee, natuurlijk niet. Als deze man het voor kiezen heeft, dan wil hij waarschijnlijk mijn vader en mij het land uit.

Wat denk je dat er gebeurt als de PVV de grootste wordt?

Ik houd er geen rekening mee dat hij de grootste wordt. Als ik meedoe met een spelletje, en zo zie ik dat echt, dan houd ik er geen rekening mee dat ik kan verliezen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik verlies weleens met spelletjes, maar dat is niet hoe ik meedoe. Al is het een potje voetbal of pingpongen ­– ik ga er honderd procent vanuit dat ik ga winnen.

Bedoel je hiermee dat je geen rekening houdt met dat jij kan verliezen en Wilders kan winnen?

Ja.

Dus Wilders verliest omdat jij dat wil? Haha, dat is wel een statement.

Haha, ja.

Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen.

Mag ik mijn eigen realiteit invullen, Souf? Er valt mij natuurlijk ook vrij gemakkelijk megalomanie te verwijten. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar zo zie ik het echt.

Uiteindelijk zijn politiek en verkiezingen een spelletje. Je stemt op iemand en die wordt de grootste. Het is The Voice of Holland met iets meer belangen. De grote bedrijven runnen de wereld. Als de Aholds bepalen ‘hé zo gaan we het doen’, dan gaan we het waarschijnlijk ook zo doen. Dit klinkt als een coffeeshopwijsheid, maar ik ben niet stoned.

Maar als je hierin gelooft, waarom de fuck zou je dan gaan stemmen? Met !METS zeg je dat je de macht kunt kantelen en nu zeg je dat die invloed toch bij de grote bedrijven ligt.

Het is wel belangrijk om te gaan stemmen omdat dit het moment is om een signaal af te geven. We moeten laten zien dat we geven om wat er gebeurt met ons en met de wereld. We kunnen van ons laten horen als volk.

Het systeem, dat vaak ook wordt benoemd in rapliedjes, wordt beïnvloedt door mensen met geld en politieke macht. Ze hebben een grote invloed, maar ze zijn niet de enige met macht. En wanneer mensen met goede intenties – wijzelf dus – een signaal geven, kunnen we de juiste mensen op die belangrijke posities laten komen.

Mensen die vechten voor idealen zijn altijd nog krachtiger dan mensen die vechten voor geld. Che Guevara zei dat ooit en ik geloof er heilig in. Dat is wat er nu moet gebeuren. We moeten de mensen met idealen op de juiste plekken krijgen en door te stemmen doe je dat. Als je het systeem wil veranderen doe je dat van binnen uit.

Als je je wil onttrekken aan het systeem zijn er maar een paar opties: dood, gevangenis of kokosnoten verkopen op een onbewoond eiland. Voor de meeste levende mensen kunnen we stellen dat die drie opties niet gelden. [stilte] Weet je wat ook belangrijk is om te vermelden in dit interview?

Nou?

De idealen op rechts zijn ook de pragmatische doelen op rechts. Het gaat namelijk allemaal over geld. Zo’n eenduidig doel hebben we niet op links en die versplintering maakt het moeilijk. Onze thematiek is breder. We hebben dieren, natuur, klimaat, onderwijs, kunst en ga zo maar door. Daarin maken we idealistische overwegingen en wij moeten het opnemen tegen partijen die geld als enige doel hebben. Minder geld naar kunst en cultuur, want money. Meer snelwegen, want money. Wie wil er in godsnaam meer snelwegen? Welke onverlaat vindt dat een goed idee? Dan ben je echt niet helemaal lekker hoor. Hoe dan ook, daarom pleit ik voor een soort voorverkiezingen in de toekomst bij links. Dan kunnen we beter tegengewicht bieden tegen rechts. Het plan moet nog wel uitgewerkt worden, maar daar wil ik me voor inzetten.

Zie je dan een meer Amerikaans systeem met twee partijen voor je?

Het moet niet een politiek gestuurd systeem zijn, maar gewoon dat wij als mensen het eerst eens worden over wie op links zit. Dit moet niet door de politiek georganiseerd worden, want dan krijg je die poppenkast in Amerika en wordt iedereen gecorrumpeerd. Maar zo krijgen wij als kiezer in ieder geval duidelijkheid.

Hoe zou je dat willen organiseren?

Ja, hallo. Mag ik even? We hebben nog vier jaar, dat moet nog concreet gemaakt worden. Maar als je ziet wat we nu in anderhalve maand kunnen opzetten, dan moeten we in vier jaar tijd een hoop dingen kunnen bewerkstelligen.

Nu we het hier toch over hebben: denk je dat jullie te laat zijn begonnen met !METS?

Nee, want dat zou betekenen dat we onze doelen nu niet meer kunnen behalen. En ik denk dat we dat wel kunnen. Er gaan dit jaar meer jongeren naar de stembus.

Je kan natuurlijk wel meer impact hebben als je eerder begint.

Ja, maar je kunt ook stellen dat we vier jaar en twee maanden te vroeg zijn begonnen. We hoeven ons niet blind te staren op alleen 15 maart. Het leven en de politiek gaan daarna nog door.

Beeld door Rebecca Camphens