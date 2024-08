Stuntkoning Willem de Beukelaer gaat meebepalen wie een Oscar krijgt

Denk aan een willekeurige Nederlandse film waarin iets of iemand ontploft, door de lucht suist of in de hens vliegt, en de kans is groot dat Willem de Beukelaer er iets mee van doen heeft. Sinds het begin van de jaren tachtig is hij verantwoordelijk voor de stunts van talloze Nederlandse producties, van New Kids en Zwartboek tot Alles is Liefde. Internationaal werkte hij aan bijvoorbeeld Brimstone en Mindhunters.



Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven, want vanochtend werd bekend dat De Beukelaer is uitgenodigd om deel uit te maken van de Academy , de organisatie die elk jaar bepaalt naar wie de Oscars gaan. We belden hem even op om hem te feliciteren.

Videos by VICE

VICE: Gefeliciteerd, Willem!

Willem de Beukelaer: Bedankt. Man, ik moest bijna huilen toen ik het zag. Kijk tussen wat voor namen ik sta. Paul Verhoeven, Arjen Tuiten – dikke, dikke mannen. Qua werk dan.

Hoe hoorde je het nieuws?

Ik werd geappt door m’n ex-vriendinnetje, die zei: ‘Wat vet voor je!’ Ik dacht: huh? Waar heeft dat kind het over? Ik wist het zelf niet. Welnee, ben je gek. Al snel kreeg ik een foto van m’n zoon, die had hij van internet geplukt. Pas daarna keek ik in m’n mailbox, en daar stond het ook echt. Ik had die mail wel gezien, maar ik had ik m’n bril niet op en ik was net wakker. Een mail van de Academy Awards. Ik dacht dat het spam was.

Een grotere eer voor je werk bestaat vrijwel niet, toch?

Het is een kwaliteitsstempel, en ik ben er heel erg trots op. Het voelt heerlijk, en ik kan niet wachten om al die films te gaan bekijken. Daar zit echt nog wel wat werk in. Ik krijg allemaal nog te horen wat er precies van me wordt verwacht.

Vind je het jammer dat er geen Oscar is voor de beste stunt?

Ach, er bestaat ook geen Gouden Kalf voor beste stunts, maar die heb ik ook. In het juryrapport stond: ‘Je bent al vijfentwintig jaar de beste in wat je doet. Hier heb je een Kalf, alsjeblieft’. Het is toch een waanzinnige eer. Ik zet nu vol in op mijn eigen regie-carrière, en zoiets als staat niet verkeerd op je cv. Member of the Academy Awards, jongens, jongens, waar gáát dit over? Het is zo onwerkelijk al de hele dag.

Weet je of er iets specifieks was waardoor jij op de radar van de commissie kwam?

Jasper Wolf en ik zijn nu allebei uitgekozen, en we hebben allebei een Gouden Kalf, dus ik denk dat dat wel meewerkt. Maar verder weet ik het echt niet. Misschien hebben ze goed naar m’n IMDB-lijst gekeken? Dat ding is zo gruwelijk lang.



Ja ik zit er even doorheen te scrollen. Je bent sinds 1983 bezig. Wat is stunt-technisch het hoogtepunt uit deze lijst?

Mindhunters, en Who Am I, met Jackie Chan. Ik was daar voor de auto-achtervolgingen in Rotterdam. Niet normaal, zo groot was dat project. Dat zijn mooie internationale projecten, met regisseurs die ons werk gewoon heel goed verstaan. Maar ook Zwartboek, of iemand die gewoon van een trap valt in Baantjer. Ik benader alles hetzelfde. Het enige verschil is dat de grotere dingen gewoon net allemaal wat beter worden gefilmd.

Kun je een ontploffing of car crash herinneren die voor jou altijd speciaal blijft?

Niet echt, maar Vet Hard blijft een van de meest bijzondere projecten die ik ooit heb gedaan. We werkten daar met Rolf Dekens als jonge cameraman en Tim Oliehoek als rechercheur, en daar hebben we eigenlijk alle wetten van film door elkaar geschud. Het was groots, meeslepend en we hadden ook nog eens een budget. Nou, dat is bijzonder hoor.

Straks moet je het werk van anderen beoordelen. Wat zijn volgens jou qua stunts de vetste dingen die ooit gebeurd zijn op een scherm?

Ik kijk eigenlijk nooit naar de stunts zelf, maar altijd naar de logistiek. Hoe doen ze dit? Dan zijn toch de films van Michael Bay wel bijzonder: de hoeveelheid voertuigen en mensen die hij tegelijk door de lucht laat vliegen is heel complex en groots.

Zit je dan te genieten?

Nou, ik denk bij dat soort dingen heel erg aan het moment dat iemand op een knop drukt, en dat het dan allemaal moet gebeuren. Dat moment is zo heftig, en er gebeuren dingen bij dat soort projecten die je je niet kunt voorstellen. Er staat op YouTube een making-off van een van die Transformers-films, waar je ziet dat een auto door de lucht wordt geslingerd en in het verkeerde gebouw terechtkomt. Sta je dan, de set te ontruimen. Dat moet je hier in Nederland eens flikken.

Ik kan me herinneren van de basisschool dat er altijd wel kinderen stuntman wilden worden. Denk je dat dit nog steeds is?

Ik hoop dat zeer zeker, en dat deze mensen terechtkomen bij mensen die ze liefdevol en integer behandelen. Want ja, je kunt gewoon iemand heel snel ongelofelijk invalide laten worden.

Gelukkig zijn er mensen als jij, wiens taak het is om dit niet te laten gebeuren.

Ja. Maar dit is wel de reden dat ik mijn bedrijf verkocht heb, omdat dat risico me echt wel even teveel werd. Nederland is zo’n kleine markt, met hele beperkte budgetten, maar we willen wel altijd hoogwaardige stunts. Ik was er op m’n vijftigste wel helemaal klaar mee om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid.

Maar voel je nog wel steeds dezelfde liefde als er weer eens een auto ontploft?

Natuurlijk, absoluut. Ik ben nu dus zelf aan het regisseren, en als ik op een dag alleen maar wapperende vlaggen film ben ik al ontzettend gelukkig. Een shot filmen dat lukt, dat is gewoon leuk. Jeetjemina, wat een bevoorrecht baantje heb ik. Ik ontmoet mensen die niet iedereen ontmoet, ik ben op plekken waar niet iedereen kan komen, en ik word af en toe ook nog eens absurd veel betaald.

Heb je nog iets te dromen over?

Zeker. Zelf iets moois regisseren, een Michael Bay-achtige film draaien. Maar dan met een leuker persoon, want ik heb nog nooit een goed verhaal over Michael Bay gehoord.

Heb je om af te sluiten nog tips voor de mensen die een carrière als jij willen?

Laat je goed informeren, en doe alsjeblieft voorzichtig. De basis van dit werk is om te leven, en ‘s avonds thuis te komen.