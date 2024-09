Não seria o Coldplay o melhor artista dance de todos os tempos?

Tudo na vida é questão de perspectiva. O que para uma pessoa é um porão horrível, fétido e podre, para outra é o melhor clube do mundo. O que é caviar para alguns, para outros é só ova de peixe. Enquanto nos agarramos aos nossos pontos de vista, convencendo-nos irremediavelmente de que existem verdades absolutas, as verdades – na verdade – são absolutamente fluidas. Os nossos conceitos de realidade, bem, são apenas isso. Conceitos. Eles são maleáveis e podem mudar em questão de segundos. A vida é uma grande ilusão de ótica.

É por isso que, pensando bem, o Coldplay pode, provavelmente, ser o melhor artista dance de todos os tempos. Sei o que está passando pela sua cabeça. “O Coldplay do comercial da Oxfam? O Coldplay, com as suas camisetas verde-oliva, um exemplo para grupos de jovens cristãos? O Coldplay da “separação consciente”, da punheta chorosa em posição fetal, é o melhor artista dance de todos os tempos? Vai cagar, amigo”. Bem, primeiro, não sou seu amigo, e segundo, pensei uns bons 20 minutos nisso e estou certo de que eles são. Sim, obviamente, nomes como Virgo Four, Underworld e Jeff Mills foram importantes, mas o tempo deles já passou. Estamos no presente, e no presente o Coldplay é o maior artista dance de todos os tempos. Não acredita em mim? Vamos dar uma olhada nas evidências…

Eles adoram tinta neon e cores vivas



O Coldplay recentemente desenvolveu uma fascinação por tinta neon e cores vivas. Esta nova estética, que combina o Prince da época de Grafitti Bridge com o filme Hook – A Volta do Capitão Gancho, lançado por Spielberg em 1991, é uma das pedras angulares da cultura rave moderna. Os glowsticks nunca foram tão importantes no clubbing desde os dias de glória do Hadouken.

“Every Teardrop is a Waterfall” na verdade é umafaixa techno

Sintetizadores incendiários? Confere. Pratos ritmados e um kick pulsante? Confere. Imagens distópicas? Confere. Essa faixa é techno motivacional na sua melhor forma.



Na real, várias músicas deles são sobre tomar anfetaminas

Ahn, oi? O novo disco deles se chama Head Full of Dreams [em tradução livre, Cabeça Cheia de Sonhos] e a última faixa se chama “Up&Up”. Mas não são só as músicas novas, eles falam sobre isso há anos. “High Speed”, de Parachutes, ganhou esse nome em homenagem às boletas, assim como “Speed of Sound”, de X&Y, e acho que todos nós sabemos o que causou A Rush of Blood to the Head [título do segundo disco da banda, algo como Uma Descarga de Sangue na Cabeça]. Não é arriscado falar que a maioria das músicas deles é sobre dar um rolê no Panorama Bar com um saquinho plástico e uma chave enferrujada.

“Paradise”, se você parar pra pensar, é dubstep

Escute, mas escute de verdade, e acho que você vai concordar que “Paradise” é basicamente um lançamento do Deep Medi. Um baixo sombrio, cordas etéreas e um drop de fazer o chão tremer que dá pra sentir na boca do estômago. Mala Xyloto, cara.

Eles já trabalharam com o Avicii!

Né, oi? Eles trabalharam com o Avicii, que está para a música eletrônica como Schubert está para as últimas sinfonias do período clássico e as primeiras da era romântica. O Avicii não trabalharia com qualquer banda — ele deve ter pensado, como eu, que na verdade o Coldplay é o maior artista dance de todos os tempos. Do contrário, não teria feito uma parceria com eles.

O Giorgio Moroder já fez um remix deles!

Com licença? Eles também já trabalharam com Giorgio Moroder, a lenda da disco music — o homem que basicamente inventou muitos dos gêneros da dance music moderna que você está tão preocupado em defender. Além disso, conseguir uma parceria com Moroder não é tarefa fácil. Olhe só as mais recentes: Britney Spears, Charli XCX e Foxes!

“Sky Full of Stars” é um hino house!

Qual é! É aquele som clássico de Chicago de novo! Frankie quem? Os únicos “knuckles” [punhos] que me interessam são os meus, fechados e se agitando no ar ao som deste hino house!

Eles sampleiam industrial e krautrock

Se eu te pedisse para dizer o nome de um artista britânico que já sampleou o Kraftwerk, você dificilmente mencionaria o Coldplay. Mas, de novo, você é o tipo de pessoa que ainda reluta em aceitar que o Coldplay é, na verdade, o melhor artista dance de todos os tempos.

A capa de GhostStories é muito parecida com a capa de Paradise,do Floorplan

Já poderia encerrar por aqui, mas vou continuar de qualquer jeito.

Glitch/IDM: Rainy Day

É fácil esquecer que o Coldplay é muito parecido com o Aphex Twin, também. A banda faz lembrar mais do que nunca o som do produtor irlandês neste IDM cheio de glitch e culhão. Muito parecida com “4 bit 9d api+e+6”, de Syro, “Rainy Day” é um vislumbre da experimentação esquisita e sem precedentes, tecnologicamente falando, que rola no Coldplay.



Eles são residentes do Glastonbury

Você acha velha a ideia de ter um residente, uma relíquia perdida da época do Larry Levan? Pense de novo. O Coldplay é residente do maior clube de todos…O Glastonbury Festival! Eles já tocaram cinco vezes lá, e são fortes os rumores de que irão voltar como atração principal em 2016. Já vão estocando suas balinhas, camaradas.

“Life in Technicolor” é um clássico do balearic

É 1984. Você está em um terraço em Ibiza, o sol está se pondo, e você acabou de tragar um cigarro. Você leva um daiquiri de morango até os lábios e, nesse momento, o Jose Padilla começa a tocar “Life in Technicolor”. Nesse momento, você encontra o equilíbrio.

Este remix de “Yellow”

Chris Martin é o Burial

Estou chocado.

