O Four Tet divulgou novas faixas com participações de Champion e Designer

Parece que foi ontem que Kieran Hebden, o Four Tet, lançou um single com os queridinhos do THUMP Floating Points e a amada do UK Garage Katy B, mas ele já está de volta ao trabalho e lançando mais música. Na última terça (19), ele postou um novo single no Soundcloud pelo seu próprio selo Text Records, que conta com duas faixas, uma com o artista de Melbourne Designer e uma com outro peso-pesado do Reino Unido, Champion.

O lado A, “Mothers”, que foi co-produzida pelo Designer, é um house psicodélico, pesado em sons analógicos. O Champion chega para colaborar no lado B, “Disparate”, colocando samples turvos em um pano de fundo de basicamente só baixo e percussão.

Essa não é a primeira vez que Hebden trabalhou com os dois artistas. No ano passado ele fez “Dark”, com Designer, e em 2013 Champion remixou sua “Kool FM”, do EP Beautiful Rewind.

Numa nota publicada no Soundcloud, Hebden diz que o single estará disponível nas lojas de discos em breve. Escute as duas faixas abaixo:

