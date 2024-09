O Remix que o Nicolas Jaar Fez da Nova Música da Florence & The Machine É Épico

As músicas do Nicolas Jaar são raras e bem especiais. É tipo um amigo seu dizendo que você tá bem na foto de perfil, mas nesse caso o Nico tá sendo totalmente sincero. Dessa vez, não é um ícone do house que vai receber esse tratamento, mas um rostinho mais familiar: Florence and the Machine e sua nova faixa “What Kind of Man”.

Tem algumas coisas que você deveria saber a essa altura. Primeiro de tudo: essa versão tem nada a ver com os outros remixes de Florence and the Machine que você já ouviu por aí. Se você estava preocupado que esse seria só mais um que iria meter um trap com house pra depois encaixar um refrão do Biggie no meio, pode ficar sossegado. Segunda coisa, esse remix é comprido. Comprido pra caramba. Com 12 minutos, é muito até pros padrões do Nico. E finalmente, você vai ficar feliz da vida que a música dura tanto tempo.

Videos by VICE

Uma pulsação constante permeia esse remix de cabo a rabo, junto com a percussão e suas variações e intensidade. Os vocais distorcidos ecoando no fundo fazem tudo ficar mais épico. Tá lindo demais isso aqui.

Tradução: Jacqueline Elise