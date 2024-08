Tipa asta a devenit cea mai cool apariție din trapul românesc, deși cântă R&B

Pe Alduts Sherdley am descoperit-o la reality show-ul One True Singer. Mi-a atras atenția din prima pentru că avea o imagine complet atipică față de ce-și doreau producătorii de la câștigător, adică un personaj mainstream, care să placă la public și să cânte pop.

Tipa are un look pe care n-ai cum să-l ignori, cântă R&B în engleză, își face singură piesele și nu e deloc dispusă la compromisuri. Melodia ei „Swipe Right” e super catchy și a prins din start la public, dar tot a fost eliminată de juriu la început de concurs. Alduts era pe o nișă nu atât de hype în România, dar a fost luată sub aripa celor de la Seek Music, unde a scos piese ca „NU”, „Te Aștept”, alături de Vlad Flueraru sau „DUNGĂ” feat. Rava.

Dacă te-ntrebi care-i faza cu numele de scenă, Alduts e derivat din numele ei din familie, iar Sherdley l-a preluat dintr-o carte pe care o citea când era mică. Și l-a ales în 2011, când s-a apucat de vloguri.

La final de august, Aldu a scos melodia „CARDU”, cu influențe hip-hop și trap, înjurături și trimiteri la droguri, complet diferită de vibe-ul ei de până atunci, iar fanii n-au ezitat să comenteze. Tipa senzuală și melodioasă a scos o piesă în care spune că se pișă pe tine, iar ea nu semnează contractu’.

Ca treaba să fie completă și să pună și mai mult paie pe foc, artista a scos și un remix al piesei cu Rava, ale cărui versuri sunt cel puțin misogine. Mi s-a părut un personaj interesant și m-a intrigat, pentru că e la ani-lumină distanță de ce se aude la radio, așa că am fost curioasă să aflu mai multe despre ea, direcția în care vrea să meargă, dar mai ales cum alege să se poziționeze ca artistă.

„M-am îndrăgostit de muzică datorită hip-hop-ului”

Aldu are 24 de ani, vine din Constanța, iar acum e muziciană cu acte în regulă. „E un job full time pentru mine și încerc să investesc cât mai mult timp în munca mea, să fiu sută la sută concentrată pe creație”, spune ea. Se consideră o tipă sensibilă, rezervată, puternică, greu de citit și o bună observatoare, dar și că o influențează energiile și se mulează în funcție de situații. „Contează enorm lângă cine mă aflu și unde anume. Încă lucrez la mine.”

La muzică a ajuns datorită hip hop-ului și așa s-a și îndrăgostit de ea. „Am dat de DMX în 2010 și mi-a spart capul. Mulți nu știu nici până acum de primul meu «țel»: să devin femeie MC. Eram foarte prinsă de cultura hip hop din State și-ți puteam enumera toate femeile care au făcut pionierat ca MC și nu numai. Mă pasiona grav”. A început să scrie în 2013, dar nu avea încredere în ea, așa că a lansat prima piesă abia în 2018. S-a numit „Ending”.

Melodia a făcut parte de pe un EP unde a lucrat împreună cu Sagace, intitulat Alduts Sherdley & Le Ghost: „Am fost puțin nesigură pe skillurile mele când mi-a propus colaborarea, însă ăla a fost punctul în care mi-am dat seama că asta vreau să fac pe viitor. Mi-a trimis primul beat și în nici 24 de ore m-am întors în studio cu prima mea piesă.” Un an mai târziu, pe 26 iulie 2019, avea să cânte pe scenă pentru prima oară la Constanța la propriul ei event, cu invitați ca GAZAH, Max Konstant, Frank și Fresh The Funkster.

Despre look-ul extra și neo soul-ul ca mierea

A ales să bage R&B pentru că a simțit că e singurul gen unde poate folosi la maximum toate calitățile sale vocale. Ce-i drept, parte din talent i se trage și din familie. „Mama mea are o voce frumoasă, însă, în comparație cu mine, nu a ales sau nu a putut alege ca muzica să îi fie vis. Nu am fost împinsă de la spate de familie să continui cu arta, până când nu m-am decis eu că îmi doresc asta, iar restul a venit natural”.

A descoperit neo soul-ul, despre care spune că „se simte precum mierea pentru mine”, după ce-a dat de Erykah Badu. Aldu zice că nu prea a avut ocazia să audă acest gen la noi, așa că a fost hotărâtă să folosească tot ceea ce poate oferi, astfel încât să aducă un sound similar și în România. „Nu pot atinge complet zona, pentru că fiecare avem propria identitate, dar influențele sunt acolo și am învățat multe de la câțiva artiști consacrați. Se simte.”

Pe lângă vocea specială, artista atrage și prin look. „Îmi place extra și îmi plac accesoriile. Uneori simt nevoia să îmi împodobesc trupul și să nu mă limitez la un look tipic pentru a evita priviri sau comentarii. Prefer să îmi celebrez existența în propriul templu și să îi ofer «contrast», să mă bucur de fiecare moment pe care mi-l oferă și mă ajută să îl trăiesc. Nu pot spune că am fost atât de nonconformistă de la bun început, a fost un proces în care am tot experimentat și m-am schimbat. Momentan, asta este varianta mea finală.”

Despre experiența unui show TV

În 2014, Aldu și Alina formau trupa TWICE și postau videoclipuri pe Facebook. „Pe vremea aia, algoritmul rupea și ajungeam la peste 50 de mii de vizualizări pe video. Într-o zi m-a contactat cineva care ne-a întrebat dacă vrem să participăm la X Factor, dar am refuzat. În 2021, aceeași tipă m-a contactat în legătură cu One True Singer. Am fost foarte sceptică, dar la îndemnul oamenilor importanți din viața mea am ales să o fac”, povestește ea. Nu se aștepta să ajungă în casă și zice că a simțit „fericire, dar și confuzie” la eliminare.

„Mă așteptam să fiu eliminată, pentru că nu eram dispusă să mă duc total către zona de radio, spre deosebire de alți concurenți, însă m-am bucurat să ies cu demnitate, pe propriile note, iar întreaga experiență nu m-a făcut niciodată să mă simt mai puțin importantă sau talentată. Am luat-o ca pe un test și o experiență din care nu am avut nimic de pierdut”.

După show, atât cei de la Seek Music, cât și cei de la Global Records i-au văzut potențialul. Aldu le e recunoscătoare și-i consideră „o cărămidă importantă” pentru viitoarea ei carieră.

Care-i treaba cu piesa „CARDU’” și controversele din jurul ei

„Nu m-am schimbat, am evoluat. Nu-mi vând identitatea, exploatez tot ce am de dat”, citează Aldu din piesa recent lansată, nu fără să sublinieze că melodia nu a fost un compromis pentru mai multă vizibilitate. „Nu aș numi în totalitate trap ceea ce am făcut eu pe «CARDU’». Era o perioadă încărcată emoțional și mi-am propus să scriu despre asta. A venit natural. Am scris, am produs beatul cu C.S.T, i-am arătat lui Lu-K Beats, am zis că vreau să o scot și așa a și fost. Nimeni nu m-a influențat să fac asta, iar publicul nu s-a așteptat la asta, pentru că nu știau că zace și partea asta în mine. Sunt un om versatil și mi-ar plăcea să nu fiu condiționată. Fac tot ce simt. Pentru mine, numerele nu sunt atât de importante încât să mă schimb, și, culmea, fix despre asta și vorbesc pe «CARDU’»”, spune ea. Artista adaugă că melodia e „despre impresii – în legătură cu cine ești, ce vrei să faci, cum vrei să o faci, ce știi să faci, când, cu cine and so on.”

Mai mult, Aldu explică ce-a vrut să spună cu piesa asta și ce înseamnă pentru ea. „Tentația (dracu’) de a-ți vinde identitatea unor plăceri și miraje (liniile) despre care ai crede că sunt niște chestii inofensive, de moment, însă totul vine cu un preț (contractul), iar acela reprezintă pierderea de sine, a identității pe termen lung. E un statement despre cum ar trebui să ne păstrăm puritatea, originalitatea și principiile morale. Dacă ai ceva de spus sau arătat, fă-o cu toată inima și sinceritatea. Rămâi tu, indiferent de modalitățile alese pentru a te exprima, pentru că, la final de zi, va conta mai mult faptul că ești real.”

„Am simțit nevoia să nu mă cenzurez”

Aldu își menține opinia că nu va face nimic din ce nu-i place și nici nu e obligată să o facă. „Normal, mă sfătuiesc și cu echipa despre piesele mele, dar la final de zi, oamenii m-au ales pentru ce sunt. Doar așa am ajuns în vizorul lor, cât și a publicului.” Cât despre înjurăturile din piese, cântăreața zice că nu e nici prima, nici ultima fată care să facă asta. „Nu am nicio explicație pompoasă pentru ce am făcut și nici nu simt nevoia să justific ceva. Bărbații își etalează de ani de zile tot vocabularul urban în rap old school sau trap și nimeni nu e deranjat. Nu am făcut-o cu vreun gând anume, doar am simțit nevoia să nu mă cenzurez.”

Când vine vorba despre reacțiile negative ale fanilor, mărturisește că uneori o afectează, alteori nu, dar în mod cert susține comentariile constructive și le mulțumește oamenilor pentru ele. „Mă deranjează răutatea unora dar, la final de zi, nu e responsabilitatea mea. Nu poți împăca pe toată lumea și e normal să întâlnești oameni cu diferite opinii. Mă protejez fiind at peace with my soul and work. Siguranța de sine ajută mult.”

„Lăsați-mă așa cum sunt la bază”

Aldu nu poate spune dacă are un public doar al ei, dar știe sigur că există o gașcă de oameni care au fost cu ea de la început, pe care îi iubește enorm și cărora va avea grijă să le ofere tot ce este mai bun din ea. La drum va merge tot cu R&B-ul, chit că-i română sau engleză. „Mi-am asumat alegerea și cu ea înaintez, dar repet: ce simt să fac când mă izbește, am să fac. Mi-aș dori să ajung și la piese radio friendly, dar încă suntem în lucru.”

Am întrebat-o și ce valori are și peste care nu va trece în meseria ei: „Lăsați-mă așa cum sunt la bază. Ajutați-mă să devin cea mai bună variantă a mea, dar nu puneți presiune și nu vă doriți pentru mine ceva ce eu nu simt că vreau să fac sau să fiu. Suntem atât de speciali și talentați toți, încât merităm să fim artiști, nu «produse». În al doilea rând, nu vreau să fac feat-uri cu oameni pe care nu îi știu sau cunosc doar pentru views. Vreau să vibrez cu orice persoană cu care voi lucra pe viitor pentru a realiza la final de zi ceva cu substanță, ceva frumos.”

Mesajul care vrea să ajungă la public e cel pe care vrea să și-l transmită și ei: „Este okay să greșești, să nu știi cine ești, să te schimbi, să iubești prea mult sau prea puțin, să ai bariere, să te simți sexy, să vrei mai mult, să te vindeci greu/ușor după o relație toxică, să te detașezi, să orice te face uman și te ajută să te definești pentru viitor și să devii mai bun pentru tine.”

Remixul cu Rava

Aldu se consideră o romantică incurabilă și spune că inspiră emoțiile unei femei îndrăgostite. Ei bine, în contrast, vine remixul cu Rava la „CARDU’”, unde trapperul nu le mai scoate pe femei din „târfo” și „pizdo.” Cum se îmbină cele două? Artista îmi spune că-l știe pe Rava de când au colaborat la piesa „Dungă”, motiv pentru care i-a oferit mână liberă să se exprime, așa cum a făcut-o și până acum pe melodiile sale.

„Există un amalgam de idei, păreri și contradicții pentru această întrebare. Înțeleg că majoritatea pieselor sunt pentru vibe, dar nu susțin anumite aspecte precum consumul excesiv de droguri sau alcool, violența sau abuzul asupra oamenilor. Aleg să existe o barieră între mine și persoanele care cântă despre astfel de topicuri dacă asta îi și definește in real life ca oameni. Pot în schimb să ascult detașată anumiți artiști care și-au creat un personaj. Ăsta este motivul pentru care aleg cu cine colaborez în funcție de cine sunt ei în momentul când ies din studio, și de comportamentul lor ca ființe umane în societate”, explică artista.

Aldu speră să ajungă la inimile oamenilor, să facă muzică din plăcere și să-și atingă scopul prin pură pasiune, acolo unde „va considera universul că merită să fie.” Dacă ar fi să dea un sfat tinerilor artiști talentați care n-au ajuns încă la un studio, ar fi ăsta: „Rămâneți voi și nu încercați să vă schimbați pentru nimic. Dacă o ai, o ai, și vei reuși indiferent. Lucrează, trage tare, ai răbdare, rămâi blând cu tine și încearcă să ai mereu un plan B. Nu înseamnă că ești nașpa dacă nu ai fost descoperit încă, este okay să te simți așa. Știi tu cum, am fost cu toții acolo.”