Toate întrebările pe care ai vrut mereu să i le pui unei vrăjitoare din România

Bună ziua, prieteni, mâine este Halloween, sărbătoare provenită din vechile celebrări celtice. Vechii celți credeau că în noaptea de 31 octombrie granița dintre lumea noastră și cea a spiritelor este slăbită și astfel pot umbla printre noi. Ca să îndepărteze spiritele rele, se costumau, tradiție păstrată și în zilele noastre.

Cum de Halloween nu pot lipsi vrăjitoarele, am vorbit cu fermecătoarea Mihaela Mincă, renumită după ce a apărut în presa internațională, în 2011, pentru blestemele aruncate asupra clasei politice, care voia să impoziteze activitatea vrăjitoarelor. Dar și pentru cele din 2019, aruncate asupra clasei politice corupte conduse de Liviu Dragnea.

Mihaela face magie împreună cu fiicele ei, Ana și Cassandra și nora sa, Anda Mihaela și a vorbit în numele tuturor când am întrebat-o despre secretele descântecelor și previziunile legate de pandemie și apocalipsă.

VICE: Celebrezi Halloween?

Mihaela Mincă: Da, de când m-am întors din America, unde e foarte frumos, mi-a plăcut mult, fiicele mele au vrut să sărbătorim și aici. Anul trecut am dansat, am gătit la cuptor un cap de porc, am mâncat și am băut. Vom sărbători și anul ăsta, ne vom costuma cu cornițe, scheleți, păpuși și vrăjitoare. Avem un întreg arsenal de decorațiuni pentru foișorul de afară unde vom celebra.

Cum ți-ai dat seama că ai puteri și care sunt ele?

Mi-am dat seama inconștient că trebuie să fiu în această breaslă a descântecelor și a ghicitului, pe la șapte ani. Am văzut la mama și la bunica că ghiceau, făceau magie și descântece pentru diverse doamne care le cereau ajutorul. Stăteam pe lângă ele, le ajutam și astfel am furat meseria. Fără să vreau, învățam cuvintele pe care le foloseau în ritualuri.

Pe la 12 ani am învățat și eu să ghicesc în cărți, în ghioc, în bobii de porumb, în palmă și să fac descântece, ceva mă trăgea spre aceste lucruri. Bunica mi-a explicat: „Toți cei care se nasc din pântecele unei vrăjitoare, vin cu un har de a avea puteri și de a merge mai departe să poată rezolva anumite probleme, dar nu tot ce este pe pământ poți rezolva tu cu magie. Depinde de fiecare dacă vrea să pună în practică aceste haruri pe care le primește la naștere.”

Eu am mers mai departe pe calea asta, care nu este deloc ușoară. Sunt posturi de ținut luni, miercuri și vineri, trebuie făcute ritualuri la răsărit și la apus de soare, cu apă curgătoare, ca să ai rezultate. Multe persoane însă, nu se țin de aceste soroace și așa ajung oamenii să fie nemulțumiți de serviciile unor vrăjitoare. Ele trebuie să-și asume anumite responsabilități ca să poată rezolva o problemă, că nu sunt Dumnezeu să sufle asupra unei persoane și să facă minuni peste noapte.

Petrecerea Vrajitoarelor de Halloween 2019

Poți să ajungi vrăjitoare, dacă nu te-ai născut așa?

Cele mai puternice vrăjitoare se nasc din vrăjitoare, dar poți să și înveți. Sunt atâtea cărți, acces la internet, dar nu afli de-acolo leacurile străvechi, tradiționale, care rezolvă garantat o problemă. Cine învață din cărți și de pe net poate să face vrăji minore, nu poate salva pe cineva de la moarte. În timp poți dobândi harul și puterea, dar doar dacă salvezi vieți și practici magie mult. Dacă faci o vrajă azi și una peste trei luni, fără ritualuri puternice ca să te aduni, să te conectezi cu pământul și cu cerul, să prinzi rădăcina necesară ca să poți lupta, nu devii vrăjitoare peste noapte.

Care e cea mai complicată vrajă pe care ai făcut-o?

Acum 27 de ani, eram însărcinată în luna a opta cu Ana, prima mea fiică. Au venit să-mi ceară ajutorul sectoristul postului de poliție Mogoșoaia, cu un domn trecut de 50 de ani, foarte bine aranjat, șef pe cercetări penale pe întreaga țară, după ce auziseră de puterile mele. Soția domnului era în spital și a doua zi a venit cu salvarea la poartă. Am refuzat inițial să o ajut, consideram că era prea târziu și mi-era frică să nu pățesc ceva, dacă murea. Aceia erau oameni importanți, din poliție.

La insistențele lor am cedat, am deschis cărțile. Doamna avea argintul viu în ea, amanta soțului îi făcuse vrăji. Am descântat-o, i-am turnat cositor în cap de nouă ori, din strachină de lut, cu apă adunată de la nouă biserici și tot atâtea fântâni părăsite și am scos argintul viu în fața lor. Am afumat-o cu plantele untul pământului, muma pădurii, strajnicul și nouă boabe de tămâie, în timp ce o descântam. A continuat să vină la mine, fiindcă vindecarea completă durează nouă săptămâni și s-a făcut bine pentru totdeauna. A fost un caz complicat.

Ce este argintul viu?

Este mercur descântat într-o gură cusută de broască uscată, care se îngroapă la picioarele mortului, unde stă șase săptămâni. Apoi se dezgroapă, se rupe ața cu care a fost cusută gura, se scoate argintul viu, se face alt ritual și se trimite pe vietate (șobolan, pisică neagră, broască) sau la răscruce de drum. Nu este necesar ca victima să bea sau să mănânce substanța, e trimisă la adresa sau pe numele persoanei.

Dar, dacă ai ghinionul în ceas de noapte să calci în răscrucea de drum de unde a plecat argintul viu, poți fi și tu afectat, chiar dacă nu ai legătură cu acea vrajă. Așa s-a întâmplat și cu un caz de-al meu, al unei persoane care a venit de la Spitalul Colentina cu diagnostic de la medic că avea nouă grame de argint viu în corp, dar ea nu știa cum, că nu avea nici dușmani și nu făcuse rău nimănui.

Cum acționează, mai exact, farmecul?

La țară, de exemplu, oamenii se răzbună între ei prin farmece și le mor animalelele, le plesnesc pur și simplu, fără o cauză clară. Se ia o inimă de bou, când se taie un animal, se încing trei cuie mari în jar, se înfig în ea și se face un descântec. Astfel, animalele vecinului mor. Dacă cineva e invidios pe un cuplu care s-a căsătorit și îi merge bine, se rup bucăți din florile buchetului de mireasă sau din lumânările folosite la ceremonie și se merge cu ele la vrăjitoare, care ia pământ de la nouă morminte și descântă acel obiect ca să separe pe cei care s-au căsătorit.

Asta nu e magie neagră, să faci rău cuiva?

Nu există două magii, albă sau neagră, ci una singură. Eu știu să fac o singură magie, prin care pot să fac și rău, și bine, eu aleg. Există consecințe, care se pot răsfrânge asupra familiei mele când fac rău, fiindcă atunci se lucrează cu Diavolul.

De ce este pisica importantă la casa unei vrăjitoare?

E o vietate de care o vrăjitoare se poate folosi în orice fel și în orice moment în timpul ritualului. Pisica este predestinată ca să ajute în vrăji și farmece, este un mesager. Oamenii se tem când o pisică neagră le taie calea, fiindcă e posibil ca ea să ducă vrăji undeva. Dacă ți se întâmplă asta, trebuie să te oprești în loc, să-ți faci semnul crucii în gură cu limba de trei ori și să spui: Bate-o crucea și tămâia! Asta fiindcă tămâia și crucea sunt sfinte și menite să țină răul la distanță.

Cât timp durează să împaci doi iubiți certați?

De la șase săptămâni la trei luni și chiar un an, dacă vrăjile sunt foarte vechi. Ele se dobândesc și se transmit precum o moștenire, din generație în generație. Dacă vraja s-a transmis la nepoată și a trăit cu ea o vreme lungă, atunci durează mai mult rezolvarea problemei.

Ce boli tratezi cu vrăji?

Bolile care la doctor nu au leac. De exemplu, cele de piele, oamenii care au psoriazis, mâncărimi, iritații. Folosesc seu de oaie și ceară de albine, topite separat în bain-marie. Amestec apoi cu răzuială din plantele untul pământului și muma pădurii și fac un unguent. Persoana afectată de psoriazis face baie în apă luată de la fântână, cu nouă foi de brusture și vrejuri de roșii uscate care se fierb 40 de minute. Se spală ușor cu plantele alea pe corp, cât să nu se zgârie. După ce s-au înmuiat bine cojile și bubele, se învelește într-o pânză albă, ca să absoarbă apa, se dă din cap până-n picioare cu unguentul și stă în picioare o jumătate de oră ca să intre în piele. Procedura trebuie făcută nouă zile la rând, o dată la trei sau la șase săptămâni, în funcție de gravitate și garantat pielea va rămâne ca de bebeluș.

Pentru oamenii care sunt speriați, visează urât, aud voci în urma lor sau suferă de epilepsie, pe care noi o numim posesie de diavol, se face un alt ritual. Se toarnă cositorul deasupra capului de nouă sau 18 ori, se afumă cu plante și tămâie și se sacrifică un porumbel alb. Spintec pe burtă acea pasăre cât e vie, scot inima din ea și o dau bolnavului cu apă adunată de la nouă fântâni părăsite. Trebuie înghițită pe loc. Lucrurile aste fac parte din secretele ritualurilor mele.

Poți vorbi cu spiritele celor morți?

Nu, m-aș fi dus și eu să vorbesc cu mama. Cine pleacă de pe pământ dus este și nu mai primești răspunsuri de la el niciodată. Se pot face multe, dar doar cu ce e viu aici, pe pământ.

Poți ajuta oamenii să câștige la ruletă, dacă-ți cer asta?

Nu accept astfel de cerințe, îi poftesc afară. Nu este corect din partea mea să fac un lucru greșit. Tot ce pot să fac e un descântec pentru întoarcerea norocului, pentru apărare și protecție. Nu pot să-i dau eu noroc, dacă Dumnezeu nu i-a dat.

Ai avut vreodată clienți nemulțumiți că n-a funcționat vraja?

Am avut clienți cărora nu li s-a rezolvat problema în trei săptămâni, dar am reluat ritualul, am văzut unde era fisura și fără costuri suplimentare am mai lucrat încă pe atât sau poate mai mult și am remediat problema. Au fost și persoane care au scris pe nu știu unde că nu le-am rezolvat, dar eu nici nu am lucrat pentru ei, i-am refuzat din start. De exemplu, o persoană voia să o omor pe soția amantului ei. I-am spus: Eu nu accept așa ceva. Pot să le desfac relația, că nu e așa mare păcatul. Dar nu a vrut. Unii oameni cred în mine, iar alții nu și își exprimă punctul de vedere.

Când se va termina pandemia?

La anul, spre sfârșitul verii, dar vor rămâne urmări mari în România și în toată Europa. Economia pentru următorii cinci ani va fi la pământ. Abia după o să intre țara pe făgașul drept. Odată cu pandemia, autoritățile din România au profitat și au furat extrem de mult, au lăsat găuri imense în bugetul statului. La sfârșit, când se va trage linie, vom fi datori vânduți. Ne vor pleca iar valorile din țară, acolo unde vor fi apreciate și respectate cu adevărat.

Cât de aproape suntem de apocalipsă?

Din prezicerile mele, sfârșitul lumii nu va veni. El este deja aici. Noi, oamenii suntem apocalipsa, de la noi pleacă războaiele, pandemiile și găurile financiare.

