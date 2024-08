Cum e facultatea în Brașov: Cât încă eram la cursuri mi-am făcut propria afacere în make-up

În funcție de cine întrebi, Brașov e cunoscut pentru semnul demn de Hollywood de pe Muntele Tâmpa, centrul istoric care atrage foarte mulți turiști sau pentru proprietarii de restaurante care au pornit un război penibil cu cerșetorii.

Dar Brașov are și o universitate care atrage în fiecare an foarte mulți studenți – doar în 2022, au fost peste douăzeci de mii. În prezent, Universitatea Transilvania din Brașov are în componența sa 18 facultăți, atât cu profile reale, cât și de științe umane, precum psihologie, sociologie sau chiar litere. Brașov nu este însă cunoscut pentru oportunitățile pe care le-ar avea pentru tineri și nici pentru viața de noapte.

Chiar și așa, mulți dintre cei care s-au născut aici își continuă studiile în orașul natal. E și cazul Paulei, o proaspătă absolventă de Litere, care a combinat cititul, examenele, cursurile și arta pentru propria sa afacere.

Brașov are de oferit și altceva în afară de turism

VICE: Ce facultate ai făcut și ce lucrezi acum?

Paula: Am 23 de ani și acum sunt studentă la masterul de Studii interculturale de limbă și literatură germană, după ce am absolvit Facultatea de Litere, cu dubla specializare română-germană. Sunt make-up artist și instructor coregraf și mi-ar plăcea să lucrez în învățământ.

Când eram în facultate, am fondat Make up your dance, unde mă ocup cu coregrafii pentru dansul mirilor, machiaje pentru evenimente, filmări și ședințe foto, stilizare sprâncene și predau cursuri de automachiaj. Aici pot să predau și să ofer oamenilor încredere. Pentru mine e jobul perfect

Am ales Facultatea de Litere ca pe un colac de salvare. Arta e nesigură, din păcate. În învățământ nu e muncă sezonieră. Pentru că am absolvit și modulul psihopedagogic pot să mă angajez în domeniul pe care l-am absolvit.

Paula e atât make up artist, cât și instructor coregraf la propria ei firmă

Care-i cel mai popular zvon despre facultate?

Am auzit des că poți să chiulești fără probleme, dar n-am vrut să fac asta pentru că mi se părea că pierd enorm și nici nu puteam mereu să am încredere în ce-mi transmiteau colegii care mergeau la cursuri. Dacă n-aș fi fost prezentă, mi-ar fi fost mult mai greu. Detaliile făceau diferența.

Cel mai enervant și mai mișto profesor din facultate?

Nu vreau să dau nume. Cei mai mișto au fost profesorii care m-au făcut să îmi pun multe întrebări despre materia lor. Am foarte multe exemple pozitive, cum ar fi profesoara de Teoria Literaturii. Cu ea am și prins încredere să îmi duc lucrarea de licență la final.

Pentru ce-i cunoscută facultatea?

Pentru că e foarte ușoară sau foarte grea. Depinde cum dorești să privești lucrurile sau să te implici. Că e mult de citit și că sunt profesori foarte buni.

De ce ai ales facultatea asta?

Pentru că nu am vrut să-mi părăsesc orașul natal și visul la care am început să lucrez. Pentru că mă simt străină în altă parte și doar aici am putut să dau sută la sută. Următorul criteriu a fost domeniul de interes. Nu mai voiam arte după opt ani de teorie și practică, pentru că îmi omoram pasiunea care mai rămăsese.

Așa că am căutat răspunsul tot în micile bucurii. Îmi place să explic, să povestesc, să aflu lucruri noi și să scriu, iar limba germană a fost dragostea mea din grădiniță, pe care am exploatat-o prea puțin. Între timp am reușit s-o predau pentru începătorii cu vârste între 6 și 14 ani.

Ce beneficii ai avut pentru c-ai făcut facultatea în orașul natal? Ai spune că ai avut mai multe avantaje decât dezavantaje?

În primul rând, sunt recunoscătoare că am fost alături de sora mea, de familie, de prieteni, de casă. Apoi, știam deja tot ce ține de instituții, de necesități sau locuri de distracție.

Dacă aș putea să aleg din nou, aș alege din nou să fac facultatea în Brașov

Simți că ai ales greșit când auzi ce au făcut cei care au plecat la facultate în orașe mai mari?

Nu am ales eu greșit, cei mai mari aleg uneori abordări incompatibile cu nevoile studenților. Subiectul evaluării pentru finalizarea programului de licență mi se pare incorect și umilitor. După părerea mea, toți studenții trebuie să aibă o lucrare, o prezentare și, dacă e cazul, examene de specialitate, dar nu doar trei facultăți din țară.

Toți studenții trebuie evaluați după o structură clară, fără diferențe. Pentru mine o medie de 10 doar pe lucrare e irelevantă față de o medie de 8 construită dintr-un 10 pe lucrare și trei examene. Dificultatea, efortul, stresul, sunt diferite. La intrarea la master, într-un alt domeniu iese în evidență cel cu nota mai mare, dar cum e obținută? Acest lucru trebuie revizuit din temelie.

Cea mai utilă și mai inutilă materie?

Din punctul meu de vedere, sportul, la care lumea merge doar pentru prezențe sau își ia scutire.

Ce ai îmbunătăți?

În unele locuri, căldura. Aș revizui cerințele față de toți membrii din cadrul universitar, poate pretențiile unor profesori în raport cu ce oferă.

Cum sunt căminele? Te-ai gândit să te muți și tu într-unul?

Nu mi-am dorit viața de cămin, iar după ce-am trecut pe-acolo, mi-am dat seama că am făcut alegerea corectă.

Acolo e atmosferă, dar doar dacă simți că poți rezona cu tot ce îți oferă. Eu aveam, oricum, prietenii și tot ce îmi era drag aici. Era o variantă care nu intra în discuții. Altfel, căminele sunt la vreo 20 de minute de facultăți și sunt acceptabile în comparație cu alte orașe.

Ce vedete românești au trecut pe la facultatea respectivă?

Nu cunosc. Știu doar de profesori importanți, dar de care auzi doar în cazul în care activezi în domeniu. În schimb, pot spune despre persoane cunoscute ce au absolvit Universitatea Transilvania – Ludovic Orban, Gabriel Tamaș și încă câțiva.

Ai avut colegi care au venit din alte orașe special pentru facultatea asta?

Da, aș zice 80 la sută. Din păcate, nu pentru toți interesul era facultatea. Unii au venit pentru distracție, iar mulți dintre ei s-au retras sau au terminat facultatea cu chiu cu vai.

Ce te-a învățat? Ce-ai fi vrut să te învețe mai mult?

Mi-a confirmat că există nedreptăți și că oamenii sunt răi. M-a învățat că pot să duc mult efort psihic, că pot să-mi folosesc abilitățile de filolog și în viața de zi cu zi. Am aflat multe despre ce presupune relaționarea la modulul psihopedagogic. Mă așteptam să-mi cresc nivelul la limba germană, dar n-a fost cazul.

Ce ai alege, dacă ai avea opțiunea s-o faci din nou?

Să nu mai continui cu masterul, pentru că mă dezamăgește din multe puncte de vedere. Poate nu mă mai regăsesc, dar sper să mă surprindă la final. Cu alegerea programului de licență însă nu am regrete.

Poate dacă plaja era mai variată și în domeniul artistic aș fi făcut altă alegere, dar mi-am ales studiile mereu rațional, ca plan B și sigur. Pentru că am absolvit un liceu vocațional, arta și pasiunea sunt primordiale în alegerile mele.

Cum vezi orașul după ce-ai locuit și ai făcut și facultatea acolo?

Pentru mine e la fel, nu mi s-au schimbat sentimentele. Mi-am asumat acest pas. Brașov rămâne mereu o bucurie, acasă și locul care îmi dă curaj să fiu eu.