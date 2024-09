Cum să devii viral pe internet și să te umpli de bani

„Mama Chewbacca”, cu masca ei de Chewbacca

O mai ții minte pe „Mama Chewbacca”, de-acum trei săptămâni (la propriu)? Sunt sigură c-o știi, pentru că, efectiv, n-aveai cum să nu dai peste ea. Clipul de patru minute cu ea care râde, pe sub masca ei de Chewbacca urlător a devenit rapid cel mai vizionat clip Facebook Live din toate timpurile (sau cel puțin de când a început lumea să folosească Facebook Live, adică de-acum vreo șase luni). A strâns peste 150 de milioane de vizualizări.

Săptămâna trecută, s-a aflat că Mama-C, pe numele ei adevărat Candace Payne, a făcut aproape 350 de mii de lire de când și-a difuzat video-ul. Recompensele au venit sub formă de cadouri, onorarii pentru apariții la talk-show-uri și câteva vacanțe complet plătite.

Videos by VICE

Evident, Mama Chewbacca e doar una dintre multele vedete virale care-au câștigat bani serioși, sume care-ți schimbă viața, din cele 15 minute de celebritate de care s-au bucurat. Numai anul trecut, vlogger-ul suedez PewDiePie a câștigat, conform estimărilor, 8,3 milioane de lire din clipurile lui de pe YouTube, iar The Sunday Times a scris că Zoella, vloggeriță britanică pe teme de frumusețe, câștigă cel puțin 50 de mii de lire pe lună.

Dar cât e de fezabil pentru un om obișnuit să ajungă acolo? YouTube are peste un miliard de utilizatori, care urmăresc în total patru miliarde de videouri în fiecare zi. Experții spun că în fiecare oră sunt uploadate pe YouTube 71 de ore de imagini video. Cum, în medie, un clip durează circa 4,12 minute, din clipa în care un clip nou e uploadat, utilizatorii concurează cu peste 1,4 milioane de alte clipuri, fără să punem la socoteală trilioanele de clipuri care există deja pe YouTube și pe alte platforme asemănătoare. Șansele de-a ajunge viral sunt atât de scăzute, încât compania de marketing și producție Curveball Media Limited susține că utilizatorii au „șanse mai mari să fie împușcați, să se combine cu un milionar sau să zboare cu un avion pilotat de un pilot beat decât să facă zece mii de vizualizări” cu un videoclip.

Dar ce faci dacă printr-un noroc prostesc videoul tău chiar ajunge viral? Cum capitalizezi și cum scoți bani? Am vorbit cu fondatorul studioului de conținut viral The Viral Factory, Matt Smith, ca să aflu.

Utilizatorul YouTube PewDiePie în 2015 (Fotografie de utilizatorul Flickr camknows, via)

VICE: Se pare că mama cu masca de Chewbacca a făcut circa 350 de mii de lire sterline dintr-un singur video. Cum e posibil așa ceva?

Matt Smith: Nu m-am mai uitat la numărul de vizualizări, dar, în primul rând, pur și simplu a monetizat de pe urma clipului. YouTube și Facebook îți plătesc sume minuscule de bani pentru fiecare vizualizare, atât timp cât intri în cont și aprobi ofertele relevante de publicitate. Deci, efectiv, de fiecare dată când te uiți la un video care are reclame în jur, utilizatorul primește bani. Ca atare, [Candace] o să primească un cec de la Google, pentru că, evident, clipul ei a fost văzut de-un catralion de ori, deci îi iese de-o sumă decentă de bănet.

Acum, pe bune, pare că o mare parte din suma aia i-a fost dată sub formă de diverse cadouri, mai degrabă decât de bani.

Da, am auzit că i-au trimis Kohl’s niște bani și-mi închipui că o să primească și onorarii de apariție. A apărut la [The Late Late Show cu] James Corden și bănuiesc că și din asta a făcut niște bani. O să mai fie și agenții ca noi care vor zice, „Frate, e super hot fix în perioada asta – ce brand am putea s-o punem să susțină?” Nu cunosc exact cazul ei, dar știu că mai sunt multe alte vedete de internet, care s-au bucurat de 15 minute de faimă și care s-au descurcat destul de bine din aparițiile prin reclame.

Gen cine?

Păi, de exemplu, „Overly Attached Girlfriend” (en. „iubita obsedată”), [fata care-a fost] un meme super popular pe YouTube și pe Reddit cu privirea dementă. Am făcut un video cu ea pentru Samsung, pentru care-a fost plătită. Noi am venit cu ideea inițială, dar ne-a ajutat ea cu execuția și cu scenariul, pentru că, evident, era personajul ei. I-am cumpărat biletul de avion până la Londra și e personajul principal din clip. Despre asta știu eu să vă spun, fiindcă noi ne-am ocupat de reclamă, dar am mai văzut și multe altele, cum ar fi clipul de instructaj de siguranță în timpul zborului de la Delta Airline. E cu Charlie Bit My Finger, cu hamsterul, cu tipul cu curcubeul… e cu tipul ăla din campania Will It Blend? O tonă de vedete online. Probabil au fost toți destul de bine plătiți să apară în chestia aia și-s destul de mulți. Ăsta-i trendul acum: oamenii ăștia devin vedete pe bune, deci sunt plătiți și apar în tot felul de chestii.

E realist pentru utilizatorii obișnuiți de YouTube și de Vine să creadă c-o să facă genul ăsta de bani, sau mai întâi trebuie să facă ceva ce devine super viral, ca să-i bage cineva în seamă?

Teoretic, oricine poate s-o facă. O mare parte dintre oamenii care-au fost vedete pe net 15 minute sunt oameni obișnuiți, una peste alta. Mama Chewbacca e absolut evident un om obișnuit și ăsta-i unul dintre motivele pentru care clipul e super tare, pentru că empatizezi complet cu ea. E super evident că pur și simplu se distrează și râde de nu mai poate. Nu există niciun motiv ascuns, nimic, e doar un om – sau o tipă obișnuită. Deci, da, e posibil, dar trebuie să vii cu ceva nou. Deși ea e o persoană obișnuită, a făcut ceva destul de extraordinar. Clipul ăla e aur curat. Știi, dacă noi, care suntem o agenție de publicitate specializată în producția de clipuri virale, am fi încercat să facem clipul ăla, cred c-am fi eșuat. E aproape imposibil de conceput, regizat, găsit actori și produs ca film. Adevărul e că a fost excelent tocmai pentru că a fost complet spontan, fără pregătiri în prealabil.

Citește și Axl Rose profită de lege ca să elimine un meme rușinos cu el de pe internet

Deci a fost acest moment unic de magie?

Un om obișnuit nu prea are nicio șansă să reușească așa ceva. Dar, odată ce-ți iese, cred că există din ce în ce mai multe mecanisme care nu existau acum zece ani. Am cunoscut destul de mulți oameni pe la diverse conferințe, care se bucuraseră fix de alea 15 minute de faimă, dar, acum o vreme, și-au dat seama că e foarte greu să facă bani din asta. De fapt, unii dintre ei erau supărați, pentru că trăiseră toate dezavantajele celebrității și poate că nu-și doriseră neapărat să primească atâta atenție, dar nu făcuseră niciun ban de pe urma ei, pentru că n-aveau structurile necesare la dispoziție. Azi, probabil i-ar aborda agenții.

La ce fel de structuri te referi?

YouTube are un sistem de reprezentare, în cadrul cărora vorbesc cu brandurile și ies la înaintare cu vedetele. Deci dacă ești o tipă care face tutoriale de machiaj pe YouTube și ești foarte populară, YouTube o să defileze cu tine pe la brandurile de machiaj, de modă și-așa mai departe, ca să te ajute să monetizezi din asta. Știu clar că există o agenție de impresariat în L.A., specializată în utilizatori de YouTube care ajung întâmplător vedete. Deci, în zilele noastre, dacă ți se-ntâmplă așa ceva, chiar dacă nu-ți dorești atât de mult genul ăla de atenție – evident, există oameni care mor după ea și oameni care-o detestă – poți, cel puțin, să faci niște bani. Pe bune, acum, 350 de mii de lire nu-i rău, nu?

Explică-mi cum lucrezi. Cum poți să-ți dai seama ce o să devină viral și ce nu?

Cum spuneam și mai devreme, cred că o chestie gen masca de Chewbacca e foarte complicată, din punct de vedere creativ. Noi ce facem e să notăm o groază de idei și să stăm cu orele să ne gândim și-apoi să ne-ntrebăm: „O să funcționeze sau nu? Cum o facem să funcționeze?” Câteodată ne iese prost, dar de cele mai multe ori o nimerim, pentru că avem resursele pe care ni le pun la dispoziție clienții, de cheltuit pe producție. Ne permitem să lucrăm cu oameni foarte buni, cu producție foto, efecte speciale etc. Asta-i una dintre metode. Nu-i garantată să nu dea greș, dar merge.

Citește și Cum e când rogi străinii de pe internet să te insulte

La cât timp după ce-ai uploadat ceva poți să-ți dai seama dacă o să aibă sau nu succes?

Păi există tot felul de metode algoritmice de predicție a conținutului viral, deci probabil că Facebook a știut înaintea tuturor, mai mult sau mai puțin, că video-ul doamnei cu masca de Chewbacca o să se viralizeze. L-ar fi observat chiar și când de-abia îl văzuseră foarte puțini oameni și-l distribuiseră foarte puțini. Sunt destul de sigur că ar fi apărut în feed-ul cuiva, undeva, cu mesajul: „Chestia asta se distribuie în draci, e pe o curbă care crește exponențial și e distribuită intens, mai mult decât orice altceva din ce-am văzut azi.” Din nou, și la YouTube e la fel. Pot să observe ceva uploadat, care intră în trend sau care abia a intrat în trend cam înaintea oricui. Deci astea sunt cele două metode [prin care poți să-ți dai seama dacă ceva o să se viralizeze sau nu]; prima e să dai o previziune că așa o să se întâmple și să fii super creativ și să faci chestii bune, iar a doua e ca, odată ce conținutul a fost produs și tu ești proprietarul platformei de distribuire a conținutului și ai la dispoziție algoritmuri sofisticate, să observi ce se întâmplă.

Ce sfaturi ai pentru oamenii care vor să facă un viral și să facă o tonă de bani din asta?

Să se gândească foarte atent. Asta le zic și copiilor mei. Îmi zic: „Hai, tata, nu mă ajuți să faac un viral?” și eu le zic: „Ei, na! Vrei să faci un viral? De ce vrei să fii celebru?” E nasol să fii celebru. Nu-i nici pe departe atât de mișto pe cât crezi că e. Respiră adânc și întreabă-te: „Deci, de ce fac chestia asta?”, pentru că o să fii luat crâncen peste picior. O să devii o țintă, mai ales dacă ești mic. Dar dacă ești genul ăla de persoană care zice: „Păi, de fapt, eu chiar vreau să fiu celebru, așa că o să mă descurc cu părțile mai nasoale”, cred că pe Internet e vorba doar despre a fi om. Arată cine ești cu adevărat și-apoi fă ceva excepțional, dar ca o ființă umană normală.

Mulțumesc, Matt.

Traducere: Ioana Pelehatăi

Urmărește VICE pe Facebook

Mai citește despre internet:

De ce e senatorul american Bernie Sanders invidios pe internetul tău de mare viteză

Ce am învățat după ce-am jucat poker pe internet timp de șase ani

De ce e internetul din România mult mai rapid decât cel din America