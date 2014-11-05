Создатель AshleyMadison.com рассказал нам почему мужчины начинают обманывать, когда их жёны беременеют

Ноель в своём кабинете в честь Билла Клинтона. Фото предоставлено автором

В 2001 году Ноэль Бидерман основал сайт, который сейчас является одним из самых популярных сайтов-знакомств, где люди ищут себе пару – ​AshleyMadison.com. Сайт был назван в честь двух самых популярных женских имён на то время. Сейчас детище Бидермана зарабатывает несколько миллионов долларов, обеспечивая любовные знакомства людей, у которых уже есть партнёры.

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Почти 15 лет спустя Бидерман, которого часто называют Королём неверности, выпускает новую книгу под названием ​First Bump. Книга основана на информации пользователей сайта, которых более 27 миллионов, и исследованиях, проведённых университетами Columbia, Duke, NYU. О чём книга, спросите вы. О распространённом явлении в обществе, когда мужчины начинают изменять своим жёнам во время или сразу после того, как они забеременели.

Я встретилась с Бидерманом в его офисе в центре Торонто, чтобы выяснить, зачем он издаёт книгу о таком сомнительном явлении. Ведь такая тема, несомненно, вызовет раздражение у читателей, они будут копаться в себе и примерять случаи из книги к своей жизни. При этом он утверждает, что он никогда не изменял своей жене.

VICE: Вы раньше работали в сфере юриспруденции, а то что вы делаете сейчас абсолютно другое занятие. Почему вы основали AshleyMadison.com?

Ноэль Бидерман: Моя история началась как ни странно в самолёте. Я читал [бизнес] журнал, статью о том, что рынок “доткомов” лопнул. Это был 2001 год. Журналистка в статье говорила, что теперь мир изменился. Мы никогда не будем смотреть порнографию, как смотрели раньше. Мы никогда не будем слушать музыку, как раньше. И ещё [журналистка] сказала, что мы никогда не будем встречаться и знакомиться, как раньше, мы не будем ограничиваться своей мамой или друзьями, чтобы познакомиться с кем-то. Теперь ни колледж, ни университет не будут единственными местами знакомств. Вы можете искать свою половинку в другой стране, хоть по всему миру, и в итоге найти именно того, кого вы ищете.

Её идея о знакомствах была самой интересной, хотя она, скорее всего, и не собиралась пользоваться онлайн-знакомствами, по крайней мере, пока. Однако 30 с лишним процентов людей на самом деле были заинтересованы. Эти люди не были одинокими; у них уже были партнёры. Для меня это был момент Эврики.

Если бы я не был спортивным адвокатом, как и любой другой читатель, который, возможно, читал эту статью, я бы перевернул страницу. Но я много занимался и семейными делами, в том числе неверностью, когда игроки звонили мне и говорили мне что-то вроде: “Моя жена хочет приехать навестить меня в городе”. Я отвечал: “Ну и в чём проблема?”. “Ну, моей жене, которая живёт в этом городе, это не понравится”. Вы знаете, вы не можете жениться на двух женщинах только потому, что у вас есть две резиденции в разных городах. Всё было настолько плохо.

Так что, как вы понимаете, я уже давно профессионально занимался неверностью и изменами, задолго до того, как я запустил AshleyMadison.

В своей книге вы говорите о пути перехода от моногамии к полигамии и обсуждаете разницу понятий сексуальных предпочтений и самой сексуальности. Как вы думаете, легко ли будет обществу признать, что всё это вопрос сексуальности?

Я думаю, что необходимо смотреть на истоки моногамии, откуда эта идея пришла. Существует два источника, на которые можно сослаться. В первую очередь, можно использовать иудейско-христианские верования, им уже 2000 лет. Чтобы отойти от этих понятий и убеждений, потребуется много времени. Пройдут годы, пока построят новый дом [указывает на офисное окно], но взрыв может уничтожить этот дом в одну секунду. Даже, если на создание чего-то потребовалось 2000 лет, это не означает, что через 20 лет мы не сможем построить что-то новое.

Но в то же время, понятие моногамии пришло и с другой стороны. В какой-то момент времени, большинство людей начали накапливать вещи в своей собственности, и они хотели передать свою собственность своему потомству, но за неимением анализа ДНК, людям пришлось придумать правила, которые бы работали. Люди хотели, чтобы женщины были верными, чтобы можно было определить принадлежность её детей. Это был сильный аргумент в обществе.

У меня двое детей, и никто не рискнёт закинуть мне, что я не люблю их одинаково сильно, но если бы я сказал кому-то, что у меня две жены, и я люблю их с одинаковой силой, скорее всего это вызвало бы сомнения и вопросы. С точки зрения романтической любви, мы считаем, что можно любить сильно только одного человека.

Теперь давайте посмотрим, что нам говорит социальная статистика. Можно ли утверждать, что пары в полигамных отношениях более успешны, чем в моногамных отношениях? Заметьте, я первый указал на то, что определение успеха путём подсчёта количества разводов и разрывов отношений – это ужасный способ определения понятия “успеха”. Но, если мы, всё-таки, посмотрим на уровень разводов, получается, что пары, которые придерживаются свободных отношений, намного более успешны, чем моногамные пары.

Эти факты мы, безусловно, должны изучить более детально и глубоко, а затем передать на вооружение следующему поколению. У нас заняло много времени, чтобы принять однополые браки. Поэтому, если вы меня спросите как эксперта в неверности, я думаю, потребуется от 40 до 80 лет, прежде чем половина общества станет более лояльно относиться к свободному проявлению сексуальности.

Можно сказать, что общество движется в сторону полного принятия различных типов однополых отношений, как вы думаете, полигамия вписывается в эту струю?

Я думаю, что это последний бастион, потому что это затронет абсолютное большинство людей. Это повлияет на всех в той или иной мере, и мы, кажется, уже слышим в традиционных средствах массовой информации, что мы можем изменить всё в обществе: воспитание детей, еду, равенство людей, права. Однако, так или иначе мораль должна оставаться неизменной. Мне кажется, что, если мы характеризуем сексуальность как последний бастион, тогда неверность – самая последняя стена укрепления бастиона. Человек должен чувствовать себя комфортно рядом с человеком, у которого другой уровень сексуального аппетита и характер поведения, прежде чем он сможет сказать, что мы можем встречаться, можем любить, можем иметь детей. В принципе, иметь сексуальные отношения с кем-то ничем особо не отличается от рукопожатия.

Вы женаты?

Да, 12 прекрасных лет.

Что ваша жена думает о вашем бизнесе?

Здесь вот в чём дело. Сначала я подошёл к ней и сказал: “Слушай, у меня есть идея, это именно то, чем я хочу заниматься”. Я думаю, у вас есть несколько вариантов того, как она мне ответила: “Ты сошёл с ума”. Или: “Нет, это невозможно, я тебе не доверяю, мне не нравится всё это”. Скорее всего, люди ожидают, что она ответила как-то так. Но она посмотрела на красивый пейзаж, на меня, и сказала: “Это то, что ты хочешь сделать? Я верю в тебя. Делай это”. То, как она отреагировала, лишь укрепило мою веру в то, что мы сделали правильно, выбрав друг друга. С того дня, когда я начал этот бизнес, она была со мной, она – мой самый лучший болельщик, мой самый рьяный защитник.

И я заверил её: “Ты всегда сможешь судить меня как мужчину. Это возможность для бизнеса. Я смотрю на это с точки зрения профессионала. Я думаю, я могу хорошо заработать на этом”.

У вас моногамные отношения?

До сих пор такими были, насколько мне известно.

Когда ваши дети вырастут, вы будете им рассказывать чем вы занимаетесь?

Я обязательно это сделаю. Я хочу сказать несколько важных вещей. Первое: мы недостаточно верим в наших детей. Они всё понимают, так почему же с ними не обсудить всё? Второе: честность – это всегда самый верный подход в любом деле, особенно, когда дело касается ваших детей. И третье: я уверен, что они будут оценивать меня: какой я муж, какой я папа, какой я бизнесмен. У меня есть маленькая дочь. Должен ли я беспокоиться, что однажды она придёт в мой офис и будет плакать, что её парень изменил ей, и я частично виноват, потому что я создал этот AshleyMadison? Да. Но я также знаю, что с или без AshleyMadison, всё это может случиться, шансы одинаковы.

Я замужем уже два года. Что бы вы посоветовали такой как я; тем, кто только недавно вступил в брак?

Когда я оглядываюсь назад на то как я ухаживал, и как мы строили наши отношения, я могу выделить то, что мы вообще не обсуждали тему моногамии. Мы не садились и не говорили друг другу, что теперь мы моногамны. Кстати, как мы определяем моногамию? Что мне разрешено делать? Могу ли я смотреть порнографию? Ты в порядке с этим? Нет? Стриптиз-клубы – это другое дело? Могу ли я касаться других людей? Интрижка в гостиничном номере – это уже выход за границы допустимого? А какие границы существуют? Я не думаю, что большинство пар обсуждает это, однако, обсудить такие моменты – очень полезно. Вы можете быть очень удивлены границами вашего партнёра, как в положительную сторону, так и в отрицательную.

Следующая вещь, которую я хочу отметить – это, то, что у нас не было хорошей дорожной карты того, как наша жизнь и отношения будут выглядеть. Но я попытался очертить такую карту в First Bump, как я её вижу. На Земле нет ни одного места, ни одной культуры, в которой не существовало бы интриг. Однако, есть места на Земле, где это запрещено, вплоть до смертной казни, но женщины всё равно делают это, что показывает, как глубоко работает биология.

И поэтому я бы хотел понимать как эта дорожная карта выглядит. Я хотел бы знать, где есть слабые места и выбоины. Всё, что мы знаем из истории о неверности очень бессистемно. Это ретроспектива. Не даёт точного представления. Мы знаем, что политики занимаются интригами и попадаются со спущенными штанами, спортсмены делают это. Мы, кстати, поняли, что женщины любят интриги в равной степени, как и мужчины.

В названии вашей книги написано, что она об изменах в период, когда женщина беременна. Но мне кажется, что эта тема намного шире. Почему вы выбрали, это направление как главное?

Мы указали на то, что является самым интересным, самым впечатляющим, из того, что мы видели. Наши выводы не о том, что любители кофе более склонны к изменам, чем любители чая. Для меня самое важное было понять на каком этапе начинаются интрижки на стороне, когда люди состоят в браке.

Мы все слышали о семилетнем кризисе. Мы знаем, что через семь лет отношений, отношения могут расколоться. Однако, мы пришли к выводу, что это всё ужасный миф, и что это может произойти через три-четыре года отношений по целому ряду причин. Опять же, социологи утверждают, что когда вы живёте вместе, это становится причиной развития безразличия к друг другу. Но самое важное заключается в том, что, если происходят резкие изменения, такие как первый ребенок или беременность, ваша сексуальная жизнь со скорости 100 миль в час падает до нуля. Наступает период воздержания. Женщины чувствуют себя менее привлекательными, поэтому, некоторые не хотят секса. Есть период спада, и период желаний. Период, когда у вас появился маленький ребёнок – очень сложный. Это однозначно не способствует близости.

Вот и получается, что большинство мужчин начинают думать об изменах в период таких сложных изменений. В этот момент они и обращаются в нашу службу миллионов (мы говорим об основной массе клиентов), с целью попробовать это в первый раз. Они говорят: “Я никогда и не думал, что захочу это сделать, но это продолжается уже девять месяцев. Она, кажется, любит ребёнка больше, чем меня”.

Они просто не готовы к этому, и я никого не виню, и пальцем не указываю. Я просто думаю, что если я снова был бы на том этапе своей жизни, я бы, конечно, как и любой женатый человек, хотел бы узнать, как это всё выглядит, захотел бы попробовать на себе, как это всё работает.

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