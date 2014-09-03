Переродившиеся младенцы

Целая глобальная арена, включающая приблизительно 20000 изготовителей кукол и коллекционеров, сложилась вокруг кукол известных как «Переродишиеся младенцы» – почти абсолютные копии настоящих новорожденных. Цена этих кукол, как правило, от $ 250 до $ 800, в зависимости от их сложности и уровня детализации. Самая дорогая кукла, созданная художником Роми Стридом, была продана коллекционеру за 22 000 евро.

Мы поговорили с художниками и коллекционерами Переродившихся младенцев, чтобы добраться до сути этого явления.