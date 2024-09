Как понимать Принса

Определить Принса каким-то одним образом невозможно. Долгая и славная карьера Принса, который никогда не боялся экспериментировать, идти наперекор тенденциям или сворачивать налево, когда мир ожидал от него поворота направо, является свидетельством его неустанного музыканства. Принс был художником художника. На него повлияли великие – от Дэвида Боуи и Джими Хендрикса до The Beatles, Джони Митчелл, Слай Стоун и Стиви Уандера, – и это заметно в его огромном ряду альбомов за три с лишним десятилетия.

Поп, рок, R&B, фанк, джаз – даже хип-хоп. Для Принса не было ничего запретного. Благодаря его острому пониманию различных видов музыки и любви к ним его собственная музыка стала такой уникальной. Вот человек, который не боялся заставлять себя и переиначивать условности (вспомните его энергичный апокалиптический рок-н-ролл в «Ronnie, Talk to Russia» или его сатирический прото-хаус в «All the Critics Love U in New York»), чтобы писать, выступать и жить свободно, как настоящий художник. Но если во многочисленных достижениях Принса и есть недостаток, то он состоит в том, что его каталог едва ли не слишком велик, чтобы к нему приблизиться. Принс занимался всем. А теперь, когда его музыка выложена на потоковых сервисах, все эти различные грани Принса легко доступны всем, все сразу. Так откуда же начать знакомство с Принсом и его потрясающе богатой карьерой? Вот пять сторон Принса для исследования.

С чего начать: мейнстримовый Принс?

Первое: в мейнстримовом Принсе нет ничего плохого. В мейнстримовом Принсе интересно то, что это лучше 95 процентов музыки, издающейся на крупных лейблах. Это не «мейнстрим» в смысле какой-то дешевизны или бессодержательности. И об этом отличии важно помнить, слушая музыку Принса. Он в первую очередь художник и музыкальный гений, а это значит, что его хиты (а их много, от вкусного «Pop Life» до всего альбома «Purple Rain») в равной степени умны и интересны.

Любой мог бы погрузиться в любой из многочисленных сборников величайших хитов Принса и найти что-то стоящее. Но если вы хотите начать с основ и изведать всю широту его таланта, начните с «The Hits/The B-Sides», сборника, который указывает на самые острые и самые популярные хиты Принса, в то же время демонстрируя редкие композиции, на которые стоит взглянуть ещё раз. «Erotic City», B-side к «Let’s Go Crazy» из саундтрека к «Пурпурному дождю», сам по себе является непреходящей классикой: в юности я понятия не имела, что «Erotic City» не является синглом, из-за того, как часто слышала его по радио. А затем, разумеется, идут такие песни, как «Kiss» и «1999» – такие крупные хиты, что они выше земных представлений о популярности. Не пропускайте их. Они не просто так настолько популярны.

Плейлист : «I Would Die 4 U» / «Pop Life» / «When Doves Cry» / «Delirious» / «Purple Rain» / «U Got the Look» / «1999» / «Little Red Corvette» / «Kiss» / «Raspberry Beret» Apple Music | Spotify

Как увлечься: Принс, музыкант музыканта?

Есть мультиинструменталисты, а есть Принс, человек, который для своего дебютного альбома играл на 28 инструментах, а также написал всю музыку и исполнял все вокальные партии (кстати, ему тогда было 19). Принс однозначно был амбициозным экспериментатором-перфекционистом. Хорошо развитые, уникальные навыки позволили ему заигрывать с успехом в поп-чартах и прогрессивной инструментовкой одновременно.

Независимо от того, подразумевало ли это исполнение невероятного гитарного риффа, которого испугались бы ваши любимые псих- или хард-рок-группы («Let’s Go Crazy» с «Purple Rain» и «I’m Yours» с «For You»), или передачу синтезаторных ритмов 4/4 редких прото-хаусных песен вроде «All the Critics Love U in New York», Принс никогда не боялся делать музыку, которая бросала вызов и удовлетворяла даже самых привередливых слушателей. Автор этих строк обожает «BREAKDOWN» из «ART OFFICIAL AGE», одной из последних пластинок Принса. Трек с лёгкостью плавает между многочисленных жанров, которым удалось определить карьеру Принса, доказывая, что он пришёл ради свежих мелодий и нестандартных структур и ритмов, которые не затерялись в прошлом.

Плейлист: « I‘m Yours » (возможно, лучший гитарный рифф Принса в истории) / «Let‘s Go Crazy» / «Bambi» / «All the Critics Love U in New York» (прото-хаус) / «Christopher Tracy‘s Parade» / «The Ballad of Dorothy Parker» / весь «Lovesexy» / «7» / «BREAKDOWN» Apple Music | Spotify

Как увлечься: Принс афроамериканец?

Принс всегда был афроамериканским артистом с большой буквы, пусть даже его обычные поклонники и не знали об этой части его каталога или не интересовались ею. Принс однозначно представлял собой разнообразие афроамериканской музыки, от рока и фанка до R&B и госпела. Афроамериканцы занимались всем этим с самого начала, и мы, кроме того, смогли преобразовать и видоизменить коллективное понимание обществом этих жанров. Не было лучшего примера этого мастерства, чем Принс.

Однако некоторые треки были однозначно более афроамериканскими, чем другие. Многие из них родом с его самых ранних и самых недавних альбомов. Принс однозначно начинал как афроамериканский артист («Do Me, Baby», с идеального и интересного «Controversy» до сих пор можно услышать в регулярной ротации радиостанций «хитов и дневников» по всей стране), превратился в поп-звезду и легенду и, наконец, отвоевал себе свободу заниматься любой музыкой, какой заблагорассудится. Они кайфовые («I Wanna Be Your Lover»), исполненные любви («Baby») или даже являются хитами для других афроамериканских артистов («I Feel for You», на которую исполнила идеальный кавер Чака Хан). Здесь вы услышите, как Принс закладывает фундамент для своих более поздних шедевров, но вкладывает в каждую песню краеугольные камни современных афроамериканских жанров – например, фанка и R&B.

Плейлист : «Do Me, Baby» / «I Wanna Be Your Lover» / «My Love is Forever» / «Baby» / «I Feel For You» / «Kiss» / «Adore» / «Round and Round» / «How Come U Don’t Call Me Anymore» Apple Music | Spotify

Как увлечься : политический Принс?

Принс никогда не скрывал своих политических убеждений, но многие люди были слишком увлечены сексом, мелодиями и пурпуром, чтобы глубже погрузиться в эту сторону артиста. Послушайте «Ronnie, Talk to Russia», реликт в духе Литл Ричарда, который звучит как никогда актуально («Ронни, поговори с Россией, пока ещё не слишком поздно, / пока она не подорвала мир», – мурлычет он).

Хотя «Controversy», его короткий и милый альбом 1980 года, был наиболее явно политическим в его творчестве, Принс включал треки политического содержания в большинство своих альбомов. «Sign O’ the Times», один из его поздних экспериментальных шедевров, касался широкого спектра тем, от злоупотребления наркотиками до природных катастроф (Принс был ярым защитником окружающей среды до самой своей смерти) и ядерного холокоста (на что он указывает и на «Controversy»).

Даже менее откровенные треки Принса были наполнены несколькими концепциями. «Sometimes It Snows in April», менее явно политический трек из его фильма «Under the Cherry Moon», также размышляет об идеях смертности и эфемерности. Принс интересовался не только витальностью своей жизни, но и витальностью мира в целом.

Плейлист : «Ronnie, Talk to Russia» / весь «Controversy» / «Around the World in a Day» / «America» / «Sometimes it Snows in April» / «Sign O’ the Times» / весь «Love Symbol Album» ( особенно «7» и «The Morning Papers») Apple Music | Spotify

Как увлечься : гиперсексуальный Принс?

Да, в 80-х Принс обрёл религию и впоследствии, в новом тысячелетии, стал адептом Свидетелей Иеговы. Но это, разумеется, никогда не мешало артисту испытывать границы сексуальности. Будучи артистом-афроамериканцем, Принс использовал изящество своих черт и свой эластичный голос (он мог легко переходить на глубокий тенор, пронзительный фальцет или женственные вокальные манипуляции), чтобы давать жизнь своей музыке.

Наиболее откровенным Принс был в самом начале своего пути. Вспомните «Soft and Wet» с его дебютного альбома: «Эй, любимая, у меня есть сахарный тростник, / Который я хочу потерять в тебе, / Малышка, можешь ли ты вытерпеть боль», – мурлычет он, доказывая, что современная поп-музыка практически целомудренна по сравнению с тем, что когда-то слушали наши родители. На «Dirty Mind», своём третьем демо-альбоме, Принс отодвинул границы ещё дальше, как говоря откровенно и просто, к примеру, на «Head», так и разрабатывая тему инцестуальных фантазий, к примеру, на «Sister». Секс, как и всё, что связано с Принсом, заслуживал разбора и деконструкции, и в итоге выстраивалось нечто более странное и более интересное, чем могло бы получиться у обычного человека.

Плейлист : «Erotic City» / «Soft and Wet» / весь «Dirty Mind» ( особенно «Head» и «Sister») / «Lady Cab Driver» / «If I Was Your Girlfriend» / «Scarlet Pussy» / «Horny Toad» / «Pheremone» Apple Music | Spotify

Автор иллюстраций – Зои Прист

Самая любимая песня Принса у Бритт Джулиос – это «I Would Die 4 U». Следите за её сообщениями на Twitter.