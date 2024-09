Uvodimo koncept „seksi bebice“

Istrpite nas malo.

Sexy baby (imenica): Seksi bebica; osoba čija moć potiče iz seksepila i bebastosti, iako nipošto nije beba.

U ovom glupom univerzumu, za moćne osobe kažemo da su „privlačne“ dok za slabe kažemo da su „slatke“. Ali seksi bebice zauzimaju oba kraja ovog spektra, pa ih u isto vreme doživljavamo i kao zastrašujuće i kao bezazlene. Ovo im daje izvesnu dozu opakosti, kao da bi mogle da ubiju čoveka i prođu bez posledica.



„Seksi bebice“ su fenomen suprotan fenomenu poznatom kao „Energija velike kite“ utoliko što isti cilj ostvaruju sasvim različitim sredstvima. Iako ove osobine potiču iz oka posmatrača, generalno gledano EVK je unutarnja karakteristika. Osoba koja raspolaže EVK može biti objektivno zgodna, može čak imati i veliku kitu, ali energija iste joj pre svega potiče iz snage ličnosti. U pitanju su ljudi stoprocentno samouvereni iako ne misle da moraju bilo kome da se dokazuju; ostatak sveta gravitira ka njima iz strahopoštovanja i zavisti, kao komad gvožđa što magnetu teži.

Seksi bebice, sa druge strane, baziraju sve na performansu. Umeju da kmezavo zatraže da im dodaš nešto jer ih mrzi da ispruže ruku i sami uzmu. Dure se i pokazuju ti suzne okice, iako istovremeno drže u ruci džinovsko sečivo. U njihovom prisustvu čovek se prosto otopi i iscuri na pod zbunjen i nemoćan i Bebici pokoran.

Ilustrujmo ovu dihotomiju poređenjem likova iz filmske adaptacije Brodvej mjuzikla „Čikago“. Roksi u tumačenju Rene Zelveger? Seksi bebica. Velma u tumačenju Ketrin Zite-Džons? EVK.

Jeste videli?

Ako vam nije baš sve jasno, evo još nekoliko primera seksi bebica kroz istoriju.

Arijana Grande

Skrinšot iz spota za ‘Santa Tell Me’

Kad bi postojala rečnička definicija izraza „seksi bebica“, pored nje bi stajala slika Arijane Grande u prevelikom duksu sa kapuljačom i čizmama do kolena, kako nekog napušava. Grande kod sebe gaji auru totalne nevinosti iako istovremeno peva o tome kako su je jako jebali da ne može da hoda. Čovek bi lako za nju rekao da je „preslatka“ iako sasvim svestan da bi mogla da ga pregazi.

Evo i dokaza: snimljena je kako liže krofne u pekari i priča da mrzi Ameriku, javnost joj je zamerila, ali onda se obratila crno-belim snimkom izvinjenja pod naslovom sorry babes, i kao da ništa nije ni bilo. Svojim blago hrapavim šećernim glasom ispreskakala je Power 106 di džejeve Džastina Kredebila i Erika De-Luksa na temu jednakosti između polova i jednorožnog emotikona. Nedavno su je uhvatili kako izlazi iz hotela zagledana uvis u Pita Dejvidsona, ližući lizalicu kao gotičarka sa omota The Gift of Game albuma (Crazy Town), koja je takođe seksi bebica.

Megan sa Love Island

Skrinšot Jutjub

Za mene je seksi bebica prestala da bude apstraktna ideja i postala svesno biće u obliku pufnastih štikli tokom – a čega bi drugog – Love Island serijala. Kada je Megan Barton-Hanson počela a uzurpira Loru Anderson kao simpatiju Ves Nelsona, izgovorila je one vanvremenske reči: „Poljubi me.“

Osim što ih nije izgovorila. Megan je te reči – milozvučno kmezavo, kako pravoj seksi bebici i priliči – procedila ne pomerivši usne, jer su one morale da ostanu savršeno napućene u pravcu mete tih reči. Pravila se da je slatka i nevina, gledala Vesa kroz obrve poput one zečice na koju se Duško Dugouško loži, i na kraju dobila to što je htela.

A fenomen seksi bebice u tom trenutku dobio je ovaploćenje.

Drejk

Skrinšot iz spota za ‘Worst Behaviour’

Od kako smo ga na omotu Take Care albuma videli kako smoreno zuri u zlatni pehar poput deteta kome su upravo rekli da sladoled neće dobiti, Drejk uspešno projektuje ka svetu emociju od koje svima dođe da ga zagrlimo. Teško je gledati ga a ne sažaliti se, je uvek liči na kucu koju je neko izgrdio. Istovremeno je arogantno malo govno koje ume da spusti bradu do grudi da bi delovalo da se baš tebi obraća i zapevuši kako bi mogla da ostaviš dečka i dođeš kod njega da slušate ploče i fristajlujete.

Sid

Baš kao što je Arijana Grande vizualna ilustracija pojma „seksi bebica“ u rečniku, tako je Sid zvučna ilustracija istog pojma na Spotify. Ne možete reći da taj slatki krhki glasić ne bi ubedio da uradite šta god vam zatraži. Don’t let nobody know – šta god treba, Sid! Just keep it on the low – samo reci, Sid! „Skokni do radnje da mi kupiš dijetalnu Koka-kolu“ – već sam na vratima, evo me iza ćoška, stižem.

Keri Bredšo

Skrinšot iz serije Seks i grad

Tokom čitavih šest sezona „Seksa i grada“, Keri u skupoj haljini kukumavči kako bi dobila ono što želi. Poluboginjica svih seksi bebica.

Lana Del Rej

Skrinšot iz spota za ‘National Anthem’

Još od 2011. kada nam se najavila sa Off to the Races ( My old man is a bad man / But I can’t deny the way he holds my hand), Lana Del Rej je sve redom radila. Termin Daddy smo čuli u njenoj pesmi Ride još 2012, dok Tumblr nije ni znao o čemu je reč. Ima sva pod naslovom „Jebala sam se do vrha“, što zvuči kao da sečivo noža prevlači preko sveže savršeno nakarminisanih usana. Dok mi pišemo o seksi bebicama, Lana živi život seksi bebica. Praktično je izmislila identitet seksi bebice. Stojimo mirno dok naš neustrašivi vođa himnu svira.

Ana Bolen

Wiki Commons

Već vas čujem kako pitate „Zašto baš Ana Bolen od svih šest kraljica Henrija Osmog?“ Ne znam, da niste možda vi dovoljno atraktivne kokete da ubedite tipa da za vas STVORI NOVI OGRANAK HRIŠĆANSTVA? Jeste li? Na stranu to da su joj glavu odrubili jer je bila seksi bebica (u ono vreme se to zvalo veštica), šta ima veze, već je postala toliko slavna da se petsto godina kasnije o njoj pišu tekstovi po internetu. Jasno je ko je pobedio.

Lil Kim

Skrinšot iz spota za ‘Nasty One’

Vredi istaći da osoba u posedu energije velike kite takođe može biti seksi bebica (v. Najdžela Loson, pola albuma „Bjonsi“) što najbolje ilustruje Lil Kim. Po izgledu san svake devojčice, ali po duhu jaka žena koja zna tačno šta radi. Ikona o ključnog značaja za kategoriju SB.

Isus Hrist

„Ukazanje Hrista pred Marijom Magdalenom“, Aleksandar Andrejevič Ivanov, Wiki Commons“

Da nije možda slučajno što nam Gospoda Spasitelja obično prikazuju anđeoski velikih okica okrenutih ka nebesima, izraz lica čist a izmučen, ruku ispruženih da se što bolje vidi izdefinisana muskulatura? Uz dužno poštovanje, Isus je svoju dužnost ubeđivanja celog sveta da stvari verski radi pogrešno mahom obavljao mirno sedeći i govoreći „Evo, ja sam ja“, a na to je Petar balavio od oduševljenja. Seksi bebica vajb bio mu je toliko jak da se iz groba uzdigao kako bi inspirisao najveću religiju na planeti, iako su mu svetu knjigu drugi napisali. Još jedna ikona.

Teri Kruz, konkretno u Brooklyn Nine-Nine

Stil iz ‘Brooklyn Nine-Nine’

Teri Kruz je građen, kako to lepo kažu Francuzi, kao kenjara en briques. Osim što je masno meso u tregerima, lik mu karakterišu jak osećaj za moral, zavist prema još mesnatijem šuraku, i strast prema jogurtu. Jeste da ima moćan glas dostojan fudbalskog trenera koji je u slobodno vreme i rvač, ali Teri tim glasom obično u trećem licu priča koliko Teri voli Terijevu dečicu.

Spajdermen

Stil iz ‘The Amazing Spider-Man 2’

Spajdermen je najnjanjaviji superheroj na svetu, odmah posle Betmena koji je bogati idiot koga mrzim. Ovo genijalno neurotično siroče ponaša se kao introvertni štreber zaljubljen u najpopularniju devojku u školi, pa publici često izaziva sažaljenje. Očigledno je koliki je luzer, ali ipak postoji mesto u panteonu seksi bebica i za ovog vitkog ranjivog autsajdera koji bi mogao da bude opak jebač kad bi znao kako.

Zmaja iz filma „Šrek“

Stil iz ‘Šreka’

Zmaja može bukvalno – mislim bukvalno „bukvalno“, ne hiperbolično bukvalno – da spali Magarca, što oboje znaju. Ali lukava je Zmaja: ljubazna je prema svom četvoronožnom suprugu, pušta da pretnja vatrenom smrću visi neizrečeno nad celim odnosom. To lepo sumira ceo projekat seksi bebica, i kanonizuje Zmaju kao važnu članicu.

Džon Kits

Fotografija: Wiki Commons

Sa jedne strane, blagi ćosavi dečkić, tako osetljiv da se Lord Bajron šalio da je Kits umro od prestroge kritike. Sa druge strane, prilično jebozovan ako ćemo iskreno. Greškom se otrovao živom u pokušaju da samostalno izleči problem za koji neki biografi kažu da je bila seksualno prenosiva bolest. Duh Rasela Brenda u telu Edvarda Šestog.

Riba iz „Oblika vode“

Stil iz ‘Oblik vode’

Mislim, šta reći.

Britni Spirs

Britni u ‘Džonatan Ros šou’. Skrinšot Jutjub.

Britni se bliži četrdesetoj, a ipak može da istera svoju volju jednim zamahom konjskog repa, toliko je u njoj jak duh seksi bebice. Britni je u neku ruku najveća inspiracija za druge seksi bebice jer je već toliko dugo živi kao seksi bebica. Njen nas primer uči istrajnosti i snazi uha. Jednom seksi bebica, zauvek seksi bebica.

