¿Cómo succionar un clítoris apropiadamente?

Cuando se trata de hacer que una mujer cisgénero alcance el orgasmo, ya sabes lo que dicen: si no te concentras en el clítoris, no va a pasar. Está bien, nadie dice eso (aunque deberían decirlo), pero el punto sigue siendo que, a diferencia del casi mítico punto G, la estimulación del clítoris, especialmente la oral, durante mucho tiempo se ha considerado como la mejor forma de provocarle orgasmos intensos a una persona con clítoris.

Esta es la parte buena de todo esto.

Videos by VICE

Lo que no es tan bueno es que la mayoría de la gente no sabe muy bien lo que se debe hacer para que las mujeres realmente experimenten el máximo placer cuando les hacen sexo oral. Aunque varios estudios sugieren que las mujeres tienen muchas más probabilidades de tener un orgasmo si su pareja estimula su clítoris con la lengua, eso no necesariamente significa que sus parejas sepan cómo hacerlo.

«Algunos tipos con los que he estado simplemente empujan la lengua como si estuvieran tratando de darle un beso de lengua a mis labios vaginales», le dijo a VICE Revati*, una profesional de marketing de 23 años que prefiere permanecer en el anonimato. “Creen que simplemente con sacar la lengua y lamer y pinchar con ella, sin ninguna técnica, pueden hacer que me venga. Sin embargo, con eso solo me obligan a fingir».

El clítoris se encuentra arriba de la abertura vaginal y es una de las zonas erógenas más sensibles debido a su alta concentración de terminaciones nerviosas. Hay muchas formas de estimular ese sensible centro de placer. Succionarlo es una de ellas.

La idea es crear una sensación similar a la de succionar, lo cual puede hacer que una mujer sienta que estás tratando de pulir tus habilidades para silbar o de hacer que tenga un orgasmo fuera de serie. Succionar el clítoris crea una especie de bomba de vacío que vuelve al clítoris aún más sensible porque aumenta la circulación sanguínea en la región, lo que hace que este acto sea irresistiblemente placentero.

Los vibradores y juguetes sexuales succionadores que imitan la experiencia del sexo oral están atravesando un renacimiento cultural. Pero en caso de que te preguntes cómo convertir tu boca en la máquina de placer por excelencia, toma notas de los consejos de estos expertos en sexo y personas con vagina.

Comunícate y ponte cómodo

El primer paso cuando se trata de hacer literalmente cualquier cosa relacionada con el sexo es que te comuniques con tu pareja y te asegures de que esté relajada y dispuesta a pasarla bien.

“Para los principiantes, sentirse cómodos el uno con el otro y sin prisas es fundamental”, le dijo a VICE Laura Halliday, terapeuta sexual y cofundadora del sitio web de educación sexual School of Squirt. «Tómalo con calma y comienza, primero, con un masaje que estimule otras zonas erógenas, luego lentamente empieza a bajar hacia su coño».

La experta también recomienda usar la lengua para estimular el área alrededor del clítoris antes de ir directo a ese punto. «Lo último que quieres hacer es ir directamente a su vagina sin hacer que su mente y el resto de su cuerpo entren primero en calor».

Antes de comenzar, los expertos también recomiendan que te comuniques con tu pareja para comprender y discutir exactamente lo que le gusta. «Saber leer el lenguaje corporal se relaciona indirectamente con la succión del clítoris», le dijo a VICE Yash Singh*, un estratega de redes sociales de 31 años, quien solicitó permanecer en el anonimato. «Necesitas leer y observar las señales que da su cuerpo cuando le succionas el clítoris».

Según los expertos, la comunicación, incluso la no verbal, es decisiva. “Las mejores experiencias y los mejores orgasmos ocurren cuando hay un circuito de retroalimentación entre el receptor y el dador, para que el dador sepa cómo ajustar el tiempo y la técnica para obtener el máximo placer”, dijo Halliday. “Aunque un ciclo de retroalimentación verbal puede ser útil, los ciclos de retroalimentación no verbal son más sexys y románticos. Hazlo bien y probablemente ella dirá, «Vaya, simplemente supo exactamente qué hacer».

Succiona

Succionar el clítoris no es una ciencia exacta, pero eso tampoco significa que sea tan simple como solo imitar un movimiento de succión con la boca. Los expertos dicen que incluso con las mejores intenciones (y los mejores labios), la succión del clítoris puede ser todo un enigma, ya que no existe una técnica específica que pueda garantizar un gran orgasmo.

«Trata de imaginar que estás chupando una pajilla o popote y lamiendo una paleta [al mismo tiempo]», aconsejó la experta en intimidad Pallavi Barnwal. “Una sugerencia es poner tus labios en forma de O para crear un vacío, luego succionar uno de los labios vaginales (los pliegues de piel alrededor de la abertura vaginal) con la boca y también jalar suavemente del otro labio con los dientes y la lengua». Barnwal también recomienda hacer movimientos circulares con la lengua, para emular la sensación de vacío y, al mismo tiempo, aspirar aire.

“La succión del clítoris no se trata solo de succionar, tiene que haber variaciones”, agregó Singh. “Mientras succionas, usa también tu lengua para estimular el clítoris. Prueba hacer círculos, ir de un lado al otro o incluso simplemente mover la lengua de arriba hacia abajo». También señaló que lograr un orgasmo a través de la succión del clítoris requiere crear altibajos variando los movimientos, el ritmo y la presión, sin que parezca que estás metiendo una batidora de inmersión en su vagina».

“Cuando mi pareja toca la punta de mi clítoris con movimientos lentos, puede ser incluso más placentero”, le dijo a VICE B. Das, una profesional de la tecnología de la información de 36 años. Das agregó que para ella y muchas otras mujeres con las que ha hablado sobre placer, los toques y la presión suaves con la lengua son ideales, dada la sensibilidad de la región.

Pero eso no significa que cambies el ritmo justo cuando el receptor está en camino de alcanzar el orgasmo.

“No muchas mujeres pueden alcanzar el clímax fácilmente si el dador de sexo oral cambia constantemente el ritmo o la técnica”, enfatizó Halliday. «Por lo tanto, tiene más sentido que solo juegues hasta obtener la técnica, el ritmo y la intensidad que sean más placenteros para ella, y entonces seguir con eso».

Los expertos también enfatizan la importancia de disfrutar el momento en lugar de precipitarse en busca del orgasmo.

“Algo que es importante tener en cuenta es que para muchas mujeres, lo más excitante es ver que su pareja realmente disfruta hacerles sexo oral. Esto las ayuda a dejar de sentir que son egoístas y a evitar las inseguridades que puedan tener con respecto al sexo oral. Así que no te concentres demasiado en la técnica y trates de perfeccionarla. Si vas a hacerlo, hazlo con mucha pasión y amor, y disfruta darle sexo oral más de lo que ella disfruta recibirlo”.

No tengas miedo de experimentar

Dado que el orgasmo femenino es en gran medida el resultado de un proceso acumulativo, los expertos recomiendan incluir algunos juguetes para hacer más excitantes las cosas. «Intenta sostener un vibrador pequeño con tu boca y ponerlo suavemente contra su coño», recomendó Halliday. «El calor de tu boca y las vibraciones son una combinación muy agradable; además, he visto a muchas parejas alcanzar sus primeros orgasmos con el sexo oral haciendo esto».

En algunos casos, cuando la succión no es suficiente, soplar e incluso dar un ligero mordisco puede hacer que una mujer se venga. «El soplar crea una sensación refrescante que hace que el área se vuelva aún más sensible y [excitable]», dijo Barnwal. Añadió que alternar entre succionar y soplar también puede ser una experiencia interesante.

«Me gusta que le den suaves mordiscos a mi clítoris y que luego lo succionen, casi como si estuvieran imitando los movimientos de darle sexo oral a un pene miniatura», dijo Revati. Añadió que, si bien los juguetes sexuales también son una excelente manera de condimentar las cosas, una combinación que alterne entre soplar, succionar y mordisquear puede ser increíblemente satisfactoria.

«No tengas miedo de tomarte tu tiempo», dijo Barnwal. La experta también concluyó que mantener el contacto visual mientras succionas su clítoris podría hacer que la experiencia sea aún más excitante. “Imagina que tienes un cepillo entre los dientes y trata de dar golpecitos suaves y gentiles con él. Y hagas lo que hagas, no lo uses como un martillo».