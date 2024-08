Joaquin Phoenix ya está pensando en una secuela de ‘Joker’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Digan lo que quieran sobre Joker de Joaquin Phoenix, pero es un éxito innegable. Ha inspirado parodias increíbles, terribles peregrinaciones de admiradores y algunos extraños despertares sexuales, y ya es la película clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Probablemente también haga que Phoenix obtenga al menos una nominación a Mejor Actor por su actuación magnética. Por supuesto, ya se está hablando de una secuela.

En una nueva entrevista con The Angeles Times, Phoenix dijo que si bien en un inicio accedió a trabajar en una sola película y no hay ningún plan oficial para una secuela, el director Todd Phillips y él aún tienen mucho que “explorar”.

“Mucho antes del lanzamiento o de tener idea de si sería exitosa, hablamos de una secuela”, dijo Phoenix a The Times. “En la segunda o tercera semana de rodaje, pensé, ‘Todd, ¿puedes comenzar a trabajar en una secuela? Hay mucho que explorar’. Fue una especie de broma, pero en realidad no lo fue”.

The Times también habló con el propio Phillips, quien dejó en claro que aún no hay secuelas en proceso, pero que no se opone a la idea. “No hemos hablado mucho sobre eso”, dijo Phillips. “Solo hemos conversado sobre el hecho de que si alguna vez hacemos una —y no digo que la vayamos a hacer porque en este momento no sucederá—, no podría ser solo una película cualquiera sobre ‘El Payaso Príncipe del Crimen’. Simplemente no nos interesa. Tendría que tener cierta resonancia temática de una manera similar a la original”.

Phoenix estuvo de acuerdo. “No haría una secuela solo porque la primera película tuvo éxito”, dijo, según The Times. “Sería ridículo”. Y claro, un proyecto de Joker enfocado solo en amasar una fortuna suena ridículo, pero es probable que haya algunos ejecutivos de Warner Bros —babeando en estos momentos por las posibles ganancias de taquilla— que podrían opinar lo contrario. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Hasta entonces, lean la historia completa en The LA Times.