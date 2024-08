Oups, j’ai foiré au pieu : quelques récits sexuels pas glam’ du tout

Dans la série Oops, on célèbre les plus gros ratés de l’histoire.

Avant d’entamer notre vie sexuelle, tout nous semble mythique et romantique : deux corps en sueur se rejoignent dans un climax, et les membres s’entrelacent dans le rituel sacré de l’amour. Mais quand on passe à l’acte, on se rend vite compte que c’est souvent bien plus sale et moins lisse que ça. En réalité, c’est tout à fait normal que les choses tournent mal pendant le sexe.

Soyez honnêtes, si vous avez votre part de moments mémorables au pieu, ce n’est pas toujours pour les bonnes raisons. J’ai demandé à des potes et potes de potes de partager leurs (més)aventures sexuelles foireuses, pour vous divertir – de l’affichage en famille aux côtes cassées et autres plans à trois exhibitionnistes. Pour des raisons évidentes, ces personnes ont préféré utiliser des pseudonymes.

« Lotion pour le corps, baume à lèvres, crème solaire, crème contre l’eczéma… » – Laura (30 ans)

J’ai eu ma première vraie relation à 18 ans. J’avais pas reçu beaucoup d’éducation sexuelle, donc mon copain et moi, on a improvisé. On aimait bien utiliser du lubrifiant, mais les vrais produits étaient trop chers pour nous, donc on utilisait toutes les substances glissantes qu’on trouvait dans la salle de bains – lotion pour le corps, baume à lèvres, crème solaire, crème contre l’eczéma…

Je pensais que la sensation de brûlure entre mes jambes après le sexe était due au fait qu’on passait des heures à la tâche, comme le font souvent les ados en chaleur. Mais à un moment donné, les démangeaisons et la douleur sont devenues tellement insupportables qu’on ne pouvait plus faire l’amour, et j’ai réalisé que c’était peut-être à cause de toutes les crèmes. Bref, j’ai décidé d’investir dans un lubrifiant adéquat.

Tout est bien qui finit bien. Sauf qu’une semaine plus tard, on était en week-end avec des potes et on avait amené le lubrifiant. Nos potes ont versé de la vodka dans la bouteille pour faire une blague. Heureusement, mon copain l’a remarqué en premier, quand il en a étalé sur son pénis !

« Son frère a montré notre butt plug à toute la famille » – Saar (24 ans)

Avec mon ex, on aimait bien utiliser des toys au lit, notamment un gigantesque butt plug XXL. Quand on l’a acheté, on savait qu’il ne conviendrait pas tout de suite, mais on était curieux de voir jusqu’où on pourrait étirer la situation. On l’a utilisé à tour de rôle : un coup moi, un coup lui. Après l’avoir utilisé, le butt plug retournait dans notre boîte à sextoys, à côté des pinces à tétons, des vibros et des petits butt plugs.

Au bout d’un certain temps, on a emménagé ensemble. On avait convenu d’emballer toutes ses affaires pendant le week-end, mais quand on est arrivé·es chez lui le vendredi, sa mère était déjà très occupée. Au milieu du lit se trouvait l’énorme butt plug. Sa mère avait trouvé la boîte et son contenu, et son frère a montré notre butt plug à toute la famille.

« Quand il a sorti la capote, elle a été emportée par le vent » – Diewertje (29 ans)

Il y a quelque temps, j’ai eu un coup d’un soir qui a commencé de façon assez maladroite. Le mec a éclaté de rire au moment où on allait faire l’amour. Il m’a dit qu’il était juste nerveux. Finalement, on a réussi à passer à l’acte, mais après, on ne retrouvait pas le préservatif. J’ai appelé ma meilleure amie à l’aide, et elle a passé le téléphone à sa mère, qui m’a dit de m’accroupir et de pousser. Quand j’ai fait ça, la capote est sortie. Heureusement, j’ai pas contracté de MST et je suis pas tombée enceinte, et on a même continué à se voir par la suite.

Une autre fois, j’ai fait l’amour avec un mec dans sa voiture quelque part dans la nature. Quand il a sorti la capote, elle a été emportée par le vent. On n’en avait qu’une. Il m’a ramenée chez moi en toute sécurité.

« Je suis allée chez le médecin, qui m’a dit que j’avais une côte cassée » – Eva (24 ans)

J’ai couché avec un mec après une teuf, et ça a super mal tourné. Le sexe en lui-même était assez vanille, mais il n’arrêtait pas de me serrer la taille au point que j’avais l’impression que son doigt me transperçait les côtes. Ça faisait trop mal.

Le lendemain, je me suis réveillée avec une douleur intense. Je pouvais même pas ouvrir mes rideaux ou étirer mes bras. Je suis allée chez le médecin, qui m’a dit que j’avais une côte cassée. J’ai beaucoup souffert pendant plusieurs semaines. Je pouvais juste m’allonger sur le dos, tout me faisait mal. Quand j’ai pu à nouveau bouger, il m’a invitée à manger des spare ribs. J’ai trouvé ça très romantique.

« Il a lâché un énorme pet » – Janine (25 ans)

J’ai eu une relation sexuelle explosive avec un mec. Et je veux dire, littéralement : Quand il a joui, il a lâché un énorme pet.

« Mon “moment Superman” » – Henk (26 ans)

J’avais 15 ans et j’étais seul avec ma copine à la maison. À l’époque, on pensait encore que c’était cool de faire l’amour dans des endroits insolites, alors on a décidé de baptiser la table en marbre de ma mère. Cette table était dans la famille depuis des années. Elle était énorme, ronde et reposait sur des blocs branlants. Elle devait valoir quelques milliers d’euros.

Quand j’ai joui, la table s’est mise à osciller tellement qu’un morceau du pied s’est détaché. Elle a explosé au sol en mille morceaux. C’était tellement violent que j’ai aussi été propulsé. Plus tard, on a surnommé cette scène mon « moment Superman ».

J’ai dit à ma mère que notre chat avait sauté sur la table pendant que ma copine et moi mangions tranquillement un sandwich au poulet, et que la table avait basculé quand j’ai voulu le repousser. Plus tard, je lui ai dit la vérité. Heureusement, ça l’a fait rire.

« J’étais allongé un peu à l’écart » – Simon (31 ans)

Je voyais une fille qui aimait faire la fête. Je l’aimais vraiment bien et je voulais être en relation avec elle, jusqu’à ce qu’elle commence à embrasser mon meilleur pote et l’invite chez moi. Elle voulait un plan à trois. Pour ne pas la décevoir, j’ai suivi le mouvement. Les deux ont passé toute la nuit ensemble, et moi j’étais allongé un peu à l’écart, je l’ai profondément regretté. Je l’ai revue, mais la flamme était éteinte.

« Trois personnes se tenaient autour de notre voiture et nous observaient » – Romano (26 ans)

J’ai vécu pas mal de boulettes au pieu, et l’une d’elles était avec mon ex. On se léchait souvent avant de passer à la pénétration. Parfois, on s’asseyait sur le visage de l’autre. Mais une fois, il a pété dans ma bouche. Au début, j’y croyais pas. J’ai senti une vibration sur mes lèvres, puis j’ai goûté le pet – une saveur que je n’oublierai jamais. L’ambiance était foutue et on a tout de suite arrêté le sexe.

Une fois j’ai aussi eu un premier date avec un mec et on a fini par coucher dans la voiture sur un parking. On avait incliné les sièges, mais on se heurtait de temps en temps au klaxon. Au bout d’un moment, on a remarqué que trois personnes se tenaient autour de notre voiture et nous observaient. On savait pas depuis combien de temps. Le truc c’est qu’elles n’avaient pas l’air en colère, mais plutôt intéressées. Sans rien dire, on a démarré la voiture et elles ont bougé. Quelque part on a trouvé ça excitant, ce truc de le faire en public.

