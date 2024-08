La galette aux champignons

Portions : 8

Préparation : 15 minutes

Temps total : 2 heures

Ingrédients

pour la pâte :

225 g de farine tout usage (prévoir un peu plus pour le plan de travail)

225 g de fromage à la crème, froid

225 g de beurre doux, froid et coupé en cubes

1 1/2 c. à café de gros sel

pour la garniture :

675 g de champignons hachés grossièrement

6 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de thym, haché

2 échalotes, finement coupées

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

115 g de fromage de chèvre

1 oeuf légèrement battu

Instructions

1. À l’aide d’un batteur muni d’une palette, mélangez à faible vitesse la farine, le fromage à la crème, le beurre et le sel jusqu’à ce que tous les ingrédients soient incorporés (5 minutes). Augmentez la vitesse (moyen) et battez l’ensemble pendant 30 secondes supplémentaires. Divisez la pâte en 2 boules de taille égale et aplatissez-les en forme de disque. Enveloppez-les dans un film plastique et mettez-les au frigo pendant 1 heure.

2. Pendant que la pâte refroidit, occupez vous de la garniture. Lâchez-vous. Soyez fou. Inventez. On utilise des champignons dans cette version mais vous pouvez y foutre littéralement n’importe quoi. Du salé, du sucré, votre dignité…

3. Pour la garniture à base de champignons, préchauffez le four à 220 °. Mélangez les champignons avec l’huile, le thym, les échalotes, le sel et le poivre dans un bol. Répartissez les champignons sur 2 plaques à pâtisserie et faites-les rôtir jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement grillés (8 minutes). Retirez-les du four et laissez-les refroidir entièrement.

4. Mettez un peu de farine sur un plan de travail sec et, en prenant 1 boule de pâte à la fois, roulez-la en un cercle rudimentaire de 25 cm. Transférez la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Empilez la garniture au milieu en laissant environ une bordure de 4 cm. Parsemez la garniture de fromage de chèvre. Badigeonnez les côtés d’oeuf puis commencez à les plier, en faisant le tour du cercle, pour former une galette ouverte. Badigeonnez la pâte avec du jus de cuisson et saupoudrez de sel et de poivre. Laissez la galette reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes.

5. Préchauffez le four à 190°. Faites cuire la galette environ 35 minutes. Attendez qu’elle refroidisse un peu avant de la transférer sur une planche à découper et de la servir.

