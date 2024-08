Le minestrone

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Temps total : 40 minutes

Ingrédients

pour la soupe :

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail, finement hachée

1 oignon jaune de taille moyenne, finement coupé

1 grosse carotte, nettoyée, pelée et coupée en dés

2 branches de céleri finement coupées

2 c. à soupe de concentré de tomate

1 L 1/2 de bouillon de poulet

2 pommes de terre à peau rouge, coupées en morceaux d’1 cm

230 g de pâtes ditalini

115 g de haricots verts, coupés en morceaux d’1 cm pouce

1 boîte de tomates en dés (500 g)

Videos by VICE

pour le pesto :

55 g de basilic frais

45 g de parmesan râpé, et plus pour servir

125 ml d’huile d’olive

2 c. à soupe de pignons de pin grillés

1 gousse d’ail

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Préparez le pesto : mélangez tous les ingrédients dans un blender. Assaisonnez le tout avec du sel et du poivre. Transférez dans un bol et couvrez. Réservez au frigo jusqu’à son utilisation.

2. Préparez la soupe : faites chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen-vif. Ajoutez l’ail et l’oignon et faites suer (4 minutes). Ajoutez les carottes et le céleri et faites cuire jusqu’à ce que les légumes deviennent plus tendre (8 minutes). Ajoutez le concentré de tomates et faites cuire 2 minutes supplémentaires. Ajouter les pommes de terre et le bouillon et portez à ébullition. Incorporez les pâtes et faites cuire jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 10 minutes. Ajoutez les haricots verts et les tomates et laissez cuire encore 3 à 5 minutes. Servez avec le pesto et du parmesan.

Plus de recettes de soupes :

La soupe « laksa » minute

La soupe au porc et aux pois chiche

Le bouillon « chanko nabe »

La soupe Pho Bo au bœuf et aux nouilles

Cet article a été préalablement publié sur MUNCHIES US

MUNCHIES est aussi sur Instagram, Facebook, Twitter et Flipboard