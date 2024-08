Manger comme dans Star Wars

Cet article a initialement été publié par Munchies France.



Non, la bouffe n’est pas un élément central dans la saga Star Wars et oui, « Le Réveil de la Force » est probablement le moins intéressant de tous les épisodes sortis jusqu’à présent. Mais si vous avez le malheur double d’être légèrement geek et d’aimer cuisiner des trucs bizarres, alors l’univers de la saga, ses personnages, ses lieux et ses créatures étranges constitueront le meilleur terreau à votre créativité culinaire. C’est l’heureuse expérience faite par Werner Drent, un chef hollandais fan de science-fiction. Pour nous, il a essayé d’imaginer les ingrédients galactiques qui pourraient être utilisés dans un futur très, très lointain et est revenu, tout chamboulé, avec des équivalents terriens et comestibles.

L’occasion de nous cuisinier quatre recettes à la sauce « space opéra » : un bouillon réconfortant en provenance de la planète Gargon, une soupe d’escargots intergalactiques, des cookies bleus et une petite chaudrée de coques, pas piquée des Ewoks. Il ne nous reste plus qu’à fermer les yeux, ouvrir la bouche et imaginer que l’on vient de prendre place à la table du restaurant du célèbre Dexter Jettster à Coco Town, l’une des adresses préférées d’Obi-Wan Kenobi.

Le bouillon épicé de la planète Gargon. Toutes les photos sont de Rebecca Camphens.

Rien de tel, pour commencer les hostilités, que de s’ouvrir l’appétit avec un bouillon épicé en provenance de la planète Gargon – lui-même concocté avec des herbes qui pourraient tout à fait avoir poussé sous un dôme faisant office de serre géante, sur Gargon. Han Solo l’a validé.

Et puisque l’on est en hiver et qu’une soupe n’a jamais tué personne à cette période de l’année, Werner a eu l’envie d’en ajouter une autre sur le menu de Dexter : Le petit mijoté d’escargots intergalactiques. Dans cette mixture venue du fin fond de l’espace, les escargots aquatiques font la rencontre fortuite des salsifis, ce qui rend cette soupe du futur à la fois crémeuse et baveuse à souhait. Cette soupe est inspirée du célèbre « Apple Stew » de Dexter Jettster, mais comme c’était un peu chaud de se procurer les espèces de gastéporodes dont se sert habituellement le chef au Dex’s Diner, Werner les a substitués pour des escargots. Il nous explique que les salsifis sont essentiels pour rendre cette soupe très « Guerre des Étoiles » car « ils ressemblent un peu à des carottes extraterrestres ».

Le mijoté d’escargots intergalactiques.

Tout le monde n’est pas forcément fan des escargots, surtout quand ils baignent à la surface d’un bol de soupe. Gardez donc un peu de place pour la chaudrée de coques, aussi connue sous le nom de « chaudrée de Nyork ». Dans l’univers de Star-Wars, les « nyorks » sont des petits coquillages carnivores que l’on trouve sur la planète Naboo – le choix des coques en substitut était donc assez facile pour Werner. De la bonne citrouille, des poivrons et de l’ail viennent parfumer cette savoureuse soupe de la mer ou plutôt, de l’océan intersidéral.

La chaudrée de coques.

Mais un repas, aussi Rebelle que l’on soit, n’est jamais vraiment complet sans des biscuits et un bon verre de lait, pas vrai ? Dans Star Wars, seuls quelques chanceux peuvent tremper leurs lèvres dans du lait de Bantha sur la planète Tatooine – c’est ce lait bleu, tiré des pis d’une Bantha femelle, qui vous servira à produire du yogourt et des biscuits d’exception. « J’ai utilisé du lait de soja parce qu’objectivement, il n’y a aucune vache dans Star Wars », explique Werner.

Pour faire du lait bleu chez vous, achetez une boîte de lait de soja à la vanille et ajoutez cinq gouttes de colorant alimentaire bleu, une lichette d’eau de rose pour parfumer et une cuillerée de sucre. Mélangez bien et versez directement dans un verre. Vous pouvez vous servir du reste de ce lait pour préparer vos biscuits, bien confo devant un des épisodes de la saga.





Que la force soit avec vous – dans votre cuisine et dans votre vie de tous les jours.

